தொடர் விடுமுறையிலும் 19.71 லட்சம் பேருக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம்: வெளியான முக்கிய தகவல்
தகுதியுடைய அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பு நலன்களை காலந்தாழ்த்தாமல், தடையின்றி மற்றும் இடர்ப்பாடின்றி வழங்குவதில் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 14, 2026 at 9:07 PM IST
சென்னை: தொடர் விடுமுறை நாட்களிலும் கூட சமூக பாதுகாப்பு திட்ட பயனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியத் தொகையை வழங்குவதற்கான சிறப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வருவாய் நிர்வாகம் ஆணையரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், “நவ.11 - நவ.14 வரையிலான தொடர் விடுமுறை நாட்கள் இருந்தபோதிலும், 19,71,015 பயனாளிகளுக்கு பண்டிகைக் காலத்திற்குள் சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்ட தொகையை வழங்குவதை உறுதி செய்யும் வகையில், பல்வேறு துறைகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் இடையே தமிழ்நாடு அரசு விரிவான மற்றும் மிக சிறப்பாக ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
தேசிய சமூக உதவித் திட்டத்தின் கீழ் அமல்படுத்தப்படும் 3 ஓய்வூதியத் திட்டங்களான இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம், இந்திரா காந்தி தேசிய விதவையர் ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் இந்திரா காந்தி தேசிய மாற்றுத்திறனுடையோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகியவற்றின் பயனாளிகளுக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் வழங்கப்பட வேண்டிய ஓய்வூதியத் தொகை மொத்தம் ரூ.238.76 கோடி.
அதாவது,
- இந்திய அரசின் பங்களிப்பு - ரூ.52.81 கோடி
- தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் ஓய்வூதியத் தொகை - ரூ.185.95 கோடி
- மொத்தம் - ரூ.238.76 கோடி
விடுமுறை நாட்களில் நிறைவேற்றப்பட்ட பல-கட்ட செயல்முறைகள்
மேற்கண்ட திட்டங்களின் கீழ் ஓய்வூதியத் தொகை பட்டியல்கள் SNA-SPARSH கொடுப்பனவு முறைமைக்கு மாற்றப்பட்டதன் காரணமாக, நடைமுறையில் ஏற்பட்ட மாற்றமே தற்போதைய நிலைமைக்குக் காரணமாக அமைந்தது.
தமிழ்நாடு அரசின் முன்மொழிவு தேவையான ஒப்புதல்களுக்காக மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது. தொடர் விடுமுறை காரணமாக, பல்வேறு நிறுவனங்கள் சார்ந்த ஒப்புதல், நிதி மற்றும் வங்கி சார்ந்த செயல்முறைகள் தொடர் வரிசையில் விரைவுபடுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது.
கிடைக்கக்கூடிய குறுகிய கால அவகாசத்திற்குள் முழு செயல்முறையையும் நிறைவு செய்வதற்கு ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தீவிரமான தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பும், ஒருங்கிணைப்பும் தேவைப்பட்டது.
- ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம், இந்திய அரசு
தமிழ்நாடு அரசு இந்திய அரசின் ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்துடன் இவ்விஷயத்தை எடுத்துச் சென்று, தொடர்ச்சியான பின்தொடர்தலின் மூலம் தேவையான ஒப்புதலை விரைவுபடுத்தி பெற்றது.
- கொடுப்பனவு மற்றும் கணக்குகள் அலுவலகம் (PAO) - புதுடெல்லி
ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து, கொடுப்பனவு மற்றும் கணக்குகள் அலுவலகத்துடன் (PAO), புது தில்லி, இவ்விஷயம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு தேவையான அனுமதி பெறப்பட்டது.
- இந்திய ரிசர்வ் வங்கி - நாக்பூர்
தொடர்ந்து, மாநில அரசின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, நாக்பூர், தேவையான ஒப்புதல் மற்றும் கொடுப்பனவு செயலாக்கத்தை எளிதாக்கும் வகையில் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டது.
- கருவூலம் மற்றும் கணக்குகள் இயக்குநரகம்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்முறையைத் தொடர்ந்து, கருவூலம் மற்றும் கணக்குகள் இயக்குநரகம், நிதி செயலாக்கம் மற்றும் தொகையின் மேல் நகர்வுக்கான தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.
- இந்திய தேசிய கொடுப்பனவுகள் கழகம் (NPCI)
இறுதியாக, மாநில அரசின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில், இந்திய தேசிய கொடுப்பனவுகள் கழகம் இன்று ஒரு சிறப்பு கொடுப்பனவு (special payment) கால அவகாசத்தை வழங்கியதன் மூலம், பரிவர்த்தனைகள் செயலாக்கப்பட்டு பயனாளிகளுக்கு தொகை வழங்கப்பட்டது.
- மாநில அரசின் தீவிர ஒருங்கிணைப்பு
மாநில அளவில், வருவாய் நிர்வாக ஆணையரகத்தின் கீழ் இயங்கும் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட இயக்குநரகம், கருவூலம் மற்றும் கணக்குகள் இயக்குநரகம் மற்றும் நிதித்துறை ஆகியவை தொடர்ச்சியான ஒருங்கிணைப்புடன் செயல்பட்டு இதை சாத்தியமாக்கின.
தலைமைச் செயலாளர் வழிகாட்டுதலை வழங்கி, தேவையான ஒருங்கிணைப்பும், பின்தொடர்தலும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதிசெய்த நிலையில், ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் இப்பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளபட்டது.
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இவ்வாறு, மத்திய அரசின் ஒப்புதல், PAO அனுமதி, நாக்பூரில் ரிசர்வ் வங்கியின் சிறப்பு ஏற்பாடுகள், கருவூலம் மற்றும் கணக்குகள் செயலாக்கம் மற்றும் NPCI-யின் சிறப்பு கொடுப்பனவு காலஅவகாசம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சிக்கலான தொடர்ச்சியான செயல்முறை, தொடர் விடுமுறை நாட்களில் கிடைத்த குறுகிய கால அவகாசத்திற்குள் நிறைவு செய்யப்பட்டது.
இந்த துறைகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளின் இணைந்த மற்றும் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியின் மூலமே, பண்டிகைக் காலத்திற்குள் இன்று தொகை வழங்கப்பட முடிந்தது. தகுதியுடைய அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பு நலன்களை காலந்தாழ்த்தாமல், தடையின்றி மற்றும் இடர்பாடின்றி வழங்குவதில் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்படும்" என குறிப்பிட்டுள்ளது.