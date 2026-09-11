ETV Bharat / state

ரூ. 2 லட்சம் பேரம்; இறுதியாக ஒரு லட்ச ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றபோது வசமாக சிக்கிய வணிக வரித்துறை அலுவலர்!

உதவி ஆணையர் லஞ்சம் பெற்ற சம்பவம் தொடர்பாக ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 1:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கட்டுமான நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட ஜி.எஸ்.டி. முரண்பாட்டு அறிவிப்பு தொடர்பாக உத்தரவு பிறப்பிக்க ரூபாய் 2 லட்சம் லஞ்சம் கேட்டு பின்னர் ரூபாய் 1.75 லட்சமாக குறைத்து, இறுதியில் ரூபாய் 1 லட்சம் லஞ்சமாக பெற்ற தாம்பரம் வணிக வரித்துறை உதவி ஆணையர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை வண்டலூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிவக்குமார். இவர் கலைமணி அசோசியேட்ஸ் என்ற பெயரில் கட்டுமான நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இவரது நிறுவனத்துக்கு தாம்பரம் வணிக வரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து ஜி.எஸ்.டி. தொடர்பாக DRC-01 முரண்பாட்டு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து அந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த முரண்பாடுகள் தொடர்பாக சிவக்குமார் உரிய பதில் மற்றும் விளக்கங்களைத் தயாரித்து தாம்பரம் வணிக வரித்துறை அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளார். இந்த நிலையில் முரண்பாட்டு அறிவிப்பு தொடர்பாக உத்தரவு பிறப்பிப்பதற்கு தாம்பரம் மதிப்பீட்டு வட்டத்தின் வணிக வரித்துறை உதவி ஆணையர் ஜமுனா, சிவக்குமாரிடம் ரூபாய் 2 லட்சம் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.

லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத சிவக்குமார் இதுகுறித்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை காவல்துறையினர் கடந்த செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி வழக்குப்பதிவு செய்து லஞ்ச ஒழிப்பு பொறி வைப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர்.

இதற்கிடையே லஞ்சத் தொகையை ரூபாய் 2 லட்சத்தில் இருந்து ரூபாய் 1.75 லட்சமாக குறைத்து வழங்குமாறு உதவி ஆணையர் ஜமுனா, சிவக்குமாரை வற்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை காவல்துறையினரின் திட்டப்படி சிவக்குமார் லஞ்சப் பணத்துடன், வணிக வரித்துறை அலுவலகத்திற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது ஜமுனா அவரிடம் இருந்து ரூபாய் 1 லட்சம் லஞ்சப் பணத்தை கேட்டு பெற்றதாக தெரிகிறது.

இதையும் படிங்க: திருவொற்றியூர் இளைஞர் கொலை வழக்கு: திமுக நிர்வாகி உட்பட 4 பேர் கைது

லஞ்சப் பணத்தை பெற்றபோது அங்கு மறைந்திருந்த ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஜமுனாவை கைது செய்தனர். இதையடுத்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு சட்டப்படி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட உதவி ஆணையர் ஜமுனா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். ஜி.எஸ்.டி. முரண்பாட்டு அறிவிப்புக்கு உத்தரவு பிறப்பிப்பதற்காக வணிக வரித்துறை உதவி ஆணையர் லஞ்சம் பெற்ற சம்பவம் தாம்பரம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

GST DISCREPANCY CASE
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT
ASSISTANT COMMISSIONER ARRESTED
லஞ்சம் பெற்ற உதவி ஆணையர் கைது
ASSISTANT COMMISSIONER BRIBE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.