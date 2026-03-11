திண்டுக்கலிலும் வணிக கேஸ் சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு!
Published : March 11, 2026 at 10:45 AM IST
திண்டுக்கல்: ஈரான் போர் காரணமாக திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வணிக கேஸ் சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் உணவகங்களில் இட்லி, பொங்கல், கலவைச் சாதம் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
12-வது நாளாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதலை நடத்தி வரும் நிலையில் ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியுள்ளது. இதனால் எரிபொருள் விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக இந்தியாவுக்கு 90% கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்என்ஜி எரிவாயு விநியோகம் உள்ளது. ஆனால் தற்போது ஹார்முஸ் நீரிணை வழித்தடம் மூடப்பட்டுள்ளதால் இந்தியாவுக்கு எரிபொருள் விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக இந்தியாவில் 40% எல்பிஜி எரிவாயு உற்பத்திச் செய்யப்படும் நிலையில் மீதமுள்ள 60% கத்தார், குவைத், ஈரான், சவூதி போன்ற நாடுகளை நம்பியுள்ளது. எனினும், ஹார்முஸ் நீரிணை வழித்தடம் மூடப்பட்டுள்ளதால் வளைகுடா நாடுகளும் எரிவாயு உற்பத்தியைக் குறைத்துள்ளன.
இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் வர்த்தக கேஸ் சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் உணவகங்களில் உணவுப் பட்டியல்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, உணவுடன் கூடிய தங்கும் விடுதிகளில் டீ, காஃபி கிடையாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள உணவகங்களில் வணிக கேஸ் சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாட்டால் இனி இட்லி, பொங்கல், கலவைச் சாதம் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து திண்டுக்கல் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கத்தின் துணைத் தலைவருமான ராஜ்குமார் கூறியதாவது, "தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தமட்டில் சுமார் 10,000 உணவகங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த உணவகங்களில் 5 லட்சம் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுள்ளதாலும், டீ, காஃபி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாலும் விவசாயிகள் மற்றும் பால் உற்பத்தியாளர்கள் கடும் பாதிப்பைச் சந்தித்துள்ளனர். மத்திய, மாநில அரசுகள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வர்த்தக கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நீங்கும் வரை அனைத்து உணவகங்களிலும் நேர கட்டுப்பாடு மற்றும் உணவு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் காலையில் இட்லி, பொங்கல் மற்றும் மதியம் வேளையில் கலவை சாதம் மட்டுமே வழங்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.