ETV Bharat / state

வாடிவாசலில் சீறிப் பாயும் ’வீரா’ - மதுரை மண்ணின் ஜல்லிக்கட்டு நாயகியாக திகழும் யோகதர்ஷினி

தனது பத்து வயது முதல் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை தனது சகோதரர்கள் போல் வளர்த்து, ஜல்லிக்கட்டுக்கு தயார் செய்யும் கல்லூரி மாணவி யோகதர்ஷினி குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்.

ஜல்லிக்கட்டு காளையுடன் யோகதர்ஷினி
ஜல்லிக்கட்டு காளையுடன் யோகதர்ஷினி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 20, 2025 at 3:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BY இரா.சிவக்குமார்

மதுரை: 'அஞ்சாத சிங்கம் என் காளை, அது பஞ்சா பறக்கவிடும் ஆளை' என்று வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்தில் தான் வளர்க்கும் ஜல்லிக்கட்டு காளையின் பெருமையை சொல்லி வெள்ளையம்மாள் பாடுகின்ற அந்தப் பாடல் நமக்கெல்லாம் மிகவும் பரிச்சயமானது தான்.

காளையின் கொம்புகளை பிடித்து அதனை அடக்க அஞ்சுகின்ற ஒருவனை மறுபிறவியிலும் கூட ஒரு பெண் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்ப மாட்டாள் என்பதை 'கொல்லேற்றுக் கோடஞ்சுவானை மறுமையும் புல்லாளே ஆய மகள்' என்கிறது சங்கத் தமிழ் இலக்கியமான கலித்தொகை. அந்த அளவிற்கு காளையோடு மல்லுக்கட்டி வெல்லும் காளையரைத்தான் தமிழ் பெண்கள் சங்க காலத்தில் இருந்து இப்போது வரை விரும்புகிறார்கள்.

இயல்பாகவே ஆடு, பசுமாடுகளோடு காளைகளை வளர்ப்பது என்பது விவசாய குடும்பங்களில் இன்றைக்கும் உண்டு. ஜல்லிக்கட்டு திருவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிற மதுரையிலும், அதனைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் காளைகளை தங்களின் உடன்பிறப்பாக கருதுகின்ற வழக்கம் மிக வியப்பிற்குரிய நடைமுறை.

ஜல்லிக்கட்டு காளை வளர்க்கும் யோகதர்ஷினி (ETV Bharat Tamil Nadu)

காளை வளர்ப்பதில் ஆண்கள் மட்டுமே ஈடுபடுகிறார்கள் என்பது பொதுப் புத்தியாக உள்ளது. ஆனால் உள்ளபடியே ஆடு, மாடு பசுக்கள் உள்ள வீடுகளில் பெண்களின் பங்கு தான் மிகவும் முக்கியமானது. ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்த்து, அதனை போட்டிகளுக்காக பல்வேறு ஊர்களுக்கு அழைத்து சென்று, வாடிவாசலில் அவிழ்த்து விடுகின்ற வீரத் தமிழ் பெண்கள் இந்த சமூகத்தின் அடையாளமாக திகழ்கின்றனர்.

கல்லூரி மாணவி வளர்த்த ஜல்லிக்கட்டு காளை

அவர்களில் ஒருவர் தான் யோகதர்ஷினி. மதுரை மாவட்டம் விரகனூருக்கு அருகே உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம் தான் ஐராவதநல்லூர். இந்த கிராமத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட கல்லூரி மாணவி தான் நம் கதையின் நாயகி யோகதர்ஷினி. 'டேய் வீரா...' என்று அழைத்துக் கொண்டே கையில் கயிரோடு வீட்டை விட்டு வெளியே வருகிறார்.

நாமும் யாரோ ஒரு பையனை அழைக்கிறார் என்று தான் நாம் பொதுவாக நினைப்போம். ஆனால் சிலு, சிலுவென தலையை ஆட்டிக் கொண்டு, கரிய உருவம் கொம்புகளோடு யோகதர்ஷினியின் காளை முன்னால் வந்து நிற்கிறது. இந்த ஜல்லிக்கட்டு காளையின் பெயர் 'வீரா' என்பது அப்போது தான் நமக்கே புரிகிறது.

யோகதர்ஷினி அனுப்பானடி அருகே உள்ள சௌராஷ்டிரா பெண்கள் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு கணினி அறிவியல் படித்து வருகிறார். தனது உற்ற தோழமைகளான வீரா, ரோலக்ஸ், கருப்பு ஆகிய காளைகளை வீட்டிலிருந்து சரியாக ஒன்றரை கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் அவர்களது தோட்டத்தில் கட்டிவிட்டு கல்லூரிக்கு புறப்பட்டுச் செல்கிறார். மீண்டும் மாலை அங்கிருந்து காளைகளை அவிழ்த்துக் கொண்டு வீட்டில் வந்து கட்டுகிறார். யோகதர்ஷினி இந்த காளைகளோடு பேசிக்கொண்டே நடந்து வருவது எப்போதும் அழகு தான்.

”எங்கள் தாத்தா காலத்தில் இருந்து இப்போது வரைக்கும் மூன்று தலைமுறையாக நாங்கள் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்த்து வருகிறோம். காளை மாடுகளோடு தான் நானும் வளர்ந்தேன். ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு பிறகு தான் எனக்கு மேலும் காளைகள் மீது பிடிப்பு ஏற்பட்டது. என்னுடைய பத்து வயது முதல் நான் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கு நான் காளைகளை அழைத்து செல்லத் தொடங்கினேன். முதன்முதலாக சக்குடி ஜல்லிக்கட்டில் தான் என்னுடைய காளையை அவிழ்த்தேன்” என்று மிக உற்சாகத்தோடு நம்மிடம் பேசத் தொடங்கினார்.

யோகதர்ஷினி தொடர்ந்து கூறுகையில், ”காளைகள் இல்லை என்றால் நான் இல்லை என்கின்ற அளவில் என்னுடைய வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. வெளியூர் சென்றால் கூட காளைகள் நினைப்பாகத் தான் இருக்கும். என்னுடைய உறவினர்கள் இதனை ஆச்சர்யமாக பார்க்கின்றனர். என்னுடைய நண்பர்கள் என்னிடம் காளை வளர்ப்பது குறித்து மிகவும் ஆர்வமாக கேட்பார்கள். இதுகுறித்து தவறாக பேசுபவர்களை கண்டு கொள்வதில்லை.

வாடிவாசலில் சீறிப் பாயும் ’வீரா’

மதுரை மாவட்டம் மட்டுமன்றி திருச்சி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, தேனி போன்ற மாவட்டங்களிலும் ஜல்லிக்கட்டுகளில் வீரா களம் இறங்கி காளையர்களை பந்தாடி வருவதை யோகதர்ஷினி பெருமையோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார். மேலும் காளைகளுக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சிகள் குறித்து கேட்ட போது, “பயிற்சி என்று தனியாக எதுவும் இல்லை என்றாலும், காலை, மாலை வீட்டிலிருந்து தோட்டத்திற்கும், தோட்டத்திலிருந்து வீட்டிற்கும் அழைத்துச் செல்வது இவர்களுக்கான பயிற்சி தான்.

தேவைப்பட்டால் நீச்சல் பயிற்சி வழங்குவது உண்டு. மேலும் காளைகளுக்கு பருத்தி விதை, பச்சரிசி, பேரிச்சம்பழம் ஆகியவை தான் சிறப்பு உணவுகள்” என்று பட்டியலிடுகிறார். தனது பெற்றோர், அண்ணன் ஆகியோரது ஆதரவு இல்லை என்றால் இந்த அளவிற்கு பெயர் பெற்றிருக்க முடியாது என யோகதர்ஷினி கூறினார்.

இதையும் படிங்க: அறிவுக் களஞ்சியத்திற்கு மத்தியில் கலைக் களஞ்சியம் - மதுரையில் வியக்க வைக்கும் நாட்டுப்புற கலைக் கண்காட்சி

தொடர்ந்து யோகதர்ஷினியின் அண்ணன் அர்ஜுன் பேசுகையில், ”எனது தங்கை யோகதர்ஷினியால் எங்களுக்கு பெருமை. சிறிய வயதில் மாட்டை அவிழ்க்க வேண்டும் என ஆசைப்பட்டார். முதலில் எங்களது தாயார் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். பிறகு ஒரு கட்டத்தில் தாயாரும் ஆதரிக்க தொடங்கினார். எங்க வீட்டில் உள்ள வரை யோகதர்ஷினி தான் காளையை அவிழ்ப்பார். அவரது ஆசையை நாங்கள் நிறைவேத்துவோம்” என உறுதியுடன் கூறினார்.

TAGGED:

JALLIKATTU BULL
MADURAI GIRL YOGADARSHINI
யோகதர்ஷினி
ஜல்லிக்கட்டு காளை
JALLIKATTU BULLS YOGADARSHINI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.