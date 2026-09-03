ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவி விபரீத முடிவு - போலீசார் விசாரணை
தனிமையால் ஏற்கனவே விரக்தியில் இருந்த கல்லூரி மாணவி, ஆசிரியர் திட்டியதால் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 3, 2026 at 9:20 PM IST
காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே பொறியியல் பட்டப்படிப்பு பயின்று வந்த 19 வயது மாணவி தனியார் கல்லூரி வளாகத்தில் விபரீத முடிவு எடுத்துக் கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லியை சேர்ந்த அருள் டேவிட் என்பவரது ஒரே மகள் ஷெரின் (19). இவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த தண்டலத்தில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் செயற்கை நுண்ணறிவு பிரிவு (AIML) இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், ஷெரின் கல்லூரி வளாகத்தில் இன்று விபரீத முடிவை எடுத்துக் கொண்டார். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காஞ்சிபுரம் மாவட்ட போலீசார், ஷெரினின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, மாணவி உயிரிழப்பு தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், தகவல் அறிந்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் கோட்ட வருவாய்த் துறையினரும் கல்லூரியில் விசாரித்து வருகின்றனர்.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், “ஷெரினின் தந்தை வெளிநாட்டில் இருப்பதாகவும், தாய் பேராசிரியராக இருப்பதால் மகள் ஷெரினை சரிவரக் கவனிக்காததால் தனிமையில் விரக்தியில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுபோன்ற சூழலில் இன்று ஷெரின் 5 வது மாடியில் அமர்ந்திருந்தபோது, ஆசிரியர் வகுப்பறைக்கு செல்லுமாறு கடிந்து கொண்டதால், ஏற்கனவே விரக்தியில் இருந்த மாணவி விபரீத முடிவு எடுத்துக் கொண்டதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.
ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இரண்டாம் ஆண்டு பொறியியல் மாணவி, கல்லூரி வளாகத்தில் எடுத்த விபரீத முடிவு சக மாணவ மாணவிகளிடையே அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: கூட்டமாக சேர்ந்து தெருநாய்கள் கடித்து குதறியதில் முதியவர் உயிரிழப்பு: சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர் கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வல்ல: சொந்தக் காரணங்களாலோ அல்லது மன அழுத்தத்தின் காரணமாகவோ தற்கொலை எண்ணம் தோன்றினால் 104 அல்லது சிநேகா உதவி எண்களை அழையுங்கள். சிநேகா தற்கொலைத் தடுப்பு உதவி எண் - 044-24640050, மாநிலத் தற்கொலைத் தடுப்பு உதவி எண் - 104, இணைய வழித் தொடர்புக்கு - 022-25521111, மின்னஞ்சல் help@snehaindia.org அல்லது நேரில் தொடர்புகொள்ள, சிநேகா பவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட், 11, பூங்கா சாலை (பார்க் வியூ ரோடு), ஆர்.ஏ.புரம், சென்னை - 600028.