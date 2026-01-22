ETV Bharat / state

"வேற பசங்களோட பேசுறது பிடிக்கல "சக மாணவியை கத்தியால் சரமாரியாக குத்திய மாணவன் - கோவை கல்லூரியில் பயங்கரம்

கல்லூரி வளாகத்திற்குள் மாணவியின் கழுத்து, கை உள்ளிட்ட இடங்களில் சக மாணவர் சரமாரியாக குத்தியுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: சரவணம்பட்டியில் உள்ள தனியார் கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவியை சக மாணவர் கத்தியால் குத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சரவணம்பட்டி பகுதியில் பிரபல தனியார் கலை அறிவியல் கல்லூரி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. அங்கு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இக்கல்லூரியில் கோவை ஆர்.எஸ் புரம் பகுதியை சேர்ந்த மாணவி பி.எஸ்.சி ஐ.டியில் முதலாம் ஆண்டு பயின்று வருகிறார். மாணவியும் அவரது வகுப்பில் படிக்கும் ஓர் மாணவரும் நட்பாக பழகி வந்ததாகத் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், மற்ற மாணவர்களுடன் பேசுவது தொடர்பாக இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, மாணவர் அந்த மாணவியை வேறு சில மாணவர்களுடன் பேசக் கூடாது என அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும் தெரிகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (ஜன.22) காலை மாணவி வழக்கம்போல் கல்லூரிக்கு வந்தபோது, இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒருகட்டத்திற்கு மேல் ஆத்திரமடைந்த மாணவர், தான் மறைந்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து மாணவியின் கழுத்து, கன்னம், கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சரமாரியாக குத்தியுள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த மாணவி அதே இடத்தில் சுருண்டு விழுந்துள்ளார்.

ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த மாணவியை கண்ட கல்லூரி ஊழியர்கள், அவரை மீட்டு அதே கல்லூரி குழுமத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். தற்போது மாணவிக்கு அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தகவலறிந்து வந்த சரவணம்பட்டி காவல்துறையினர், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: போதை ஆசாமியின் இரக்கமற்ற செயல்: துடிதுடித்த பூனை - ஒருவர் கைது

பெண்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பல்வேறு விமர்சனங்களை முன்வைத்து வரும் நிலையில், இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, கோவை விமான நிலையம் பின்புறம் ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை சிலர் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

அச்சம்பவத்தின் அதிர்வலைகள் அடங்குவதற்குள் இந்த கத்திக்குத்து சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. அதாவது, தற்கொலை எதற்கும் தீர்வல்ல என்பது போல் வன்முறையும் எதற்கும் தீர்வல்ல என்பது குறித்து இளைய தலைமுறை மாணவர்களுக்கு அழுத்தமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

கல்லூரி மாணவிக்கு கத்தி குத்து
COLLEGE STUDENT STABBED IN KOVAI
கோயம்புத்தூர்
SARAVANAMPATTI
COLLEGE STUDENT STABBED COIMBATORE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.