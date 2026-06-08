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மகன் காணாமல்போய் 85 நாட்கள் ஆகியும் தகவல் இல்லை; முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்க தாய் கண்ணீர் கோரிக்கை

கடந்த மார்ச் 16-ம் தேதி சென்னையில் இருந்து ரயில் வழியாக பொள்ளாச்சி வந்த கல்லூரி மாணவர் மாயமாகியுள்ளார்.

கண்ணீர் மல்க பேட்டியளித்த காணாமல்போன விமலின் தாயார்
கண்ணீர் மல்க பேட்டியளித்த காணாமல்போன விமலின் தாயார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 4:46 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: சென்னையில் இருந்து பொள்ளாச்சிக்கு ரயிலில் பயணித்த கல்லூரி மாணவன் மாயமாகி 85 நாட்கள் கடந்த நிலையில், மகனைக் கண்டுபிடிக்க முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவரது தாய் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆத்து பொள்ளாச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கே.விந்தராஜ் - புவனேஸ்வரி தம்பதியினரின் மகன் விமல் (20). இவர் சென்னையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

கடந்த மார்ச் 16-ம் தேதி கல்லூரி விடுமுறை என்பதால், பொள்ளாச்சியில் உள்ள அவரின் வீட்டிற்குச் செல்வதற்காகச் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஆலப்புழா வரும் விரைவு ரயிலில் ஏறியுள்ளார். ரயிலில் இருந்து செல்ஃபோனில் அவரின் குடும்பத்தினருடன் பேசியுள்ளார். இதுவே அவர்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட கடைசி உரையாடல் எனக் கூறப்படுகிறது.

மாயமான கல்லூரி மாணவனின் தாயார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் பின்னர் விமல் மாயமாகியுள்ளார். அவரை பல இடங்களில் தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில், மகன் காணாமல்போனது குறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. விமலின் செல்ஃபோன் எண் இறுதியாக ஜோலார்பேட்டை டவரில் பதிவான நிலையில், ஜோலார்பேட்டை காவல் நிலையத்திலும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு அவரை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

விமல் காணமல்போய் 85 நாட்கள் ஆன நிலையில், தற்போது வரை அவர் குறித்து எந்த தகவலும் குடும்பத்தினருக்குத் தெரியவில்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்கள், காவல்துறையினர் என பல்வேறு இடங்களில் புகார் கொடுத்தும் இதுவரை விமலை கண்டுபிடிக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது.

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இந்நிலையில், தனது மகனைக் கண்டுபிடிக்க முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விமலின் தாயார் மற்றும் கிராம மக்கள் இணைந்து பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.

அப்போது கண்ணீர் மல்கப் பேசிய விமலின் தாயார், “என் மகன் காணாமல்போய் 85 நாட்கள் ஆகிறது. இதுவரை ஒரு தகவலுக்குக் கிடைக்கவில்லை. என் மகன் எங்கே உள்ளான் என இதுவரை காவல்துறையினரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ரயிலில் பயணம் செய்யும் மாணவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லையா?

குடும்பத்தினர் நாங்கள் மிகுந்த கவலையில் உள்ளோம். என் மகனைக் கண்டுபிடிக்க முதலமைச்சர் உதவி செய்ய வேண்டும். அவரை சந்திக்க அனுமதி கேட்டு மனு அளித்தோம். இதுகுறித்து முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்தார்.

TAGGED:

COLLEGE STUDENT MISSING
CM VIJAY
கல்லூரி மாணவர் மாயம்
சென்னை கல்லூரி மாணவர்
COLLEGE STUDENT MISSING CASE

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