திருப்பூரில் கல்லூரி மாணவர் வெட்டிக் கொலை: மர்ம நபருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு
ரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கிய நிலையில் சாலையில் சரிந்துக் கிடந்த ஸ்ரீஹரியை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள், அவரை உடனடியாக திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : October 10, 2026 at 8:01 PM IST
திருப்பூர்: வீட்டின் அருகே கல்லூரி மாணவரை மர்ம கும்பல் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பூர், ஏபிடி சாலை, இந்திரா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வெள்ளியங்கிரி. இவரது மகன் ஸ்ரீஹரி. இவர் கொடுவாய் அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரி ஒன்றில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், இன்று (அக்டோபர் 10) ஸ்ரீஹரி தனது வீட்டின் அருகே நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது, அவரைப் பின்தொடர்ந்து வந்த சுமார் 20 வயது மதிக்கத்தக்க மர்ம நபர் ஒருவர், தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து சரமாரியாக வெட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் ரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கிய நிலையில் சாலையில் சரிந்துக் கிடந்த ஸ்ரீஹரியை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள், அவரை உடனடியாக திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்தும், சிகிச்சை பலனின்றி மாணவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதனால் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
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மேலும், சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த கே.வி.ஆர்.நகர் போலீசார், சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அத்துடன், சம்பவ இடத்தில் தடயங்களைச் சேகரித்த போலீசார், மாணவரை அரிவாளால் வெட்டிய நபர் யார்? தாக்குதலுக்கான காரணம் என்ன? முன்விரோதம் ஏதேனும் உள்ளதா? என்கிற கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஆட்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் பட்டப்பகலில் கல்லூரி மாணவர் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் திருப்பூரில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.