வளர்ப்பு நாய் கடித்து ரேபிஸ் தாக்கி கல்லூரி மாணவர் மரணம்! அதிர வைக்கும் பின்னணி!

கல்லூரி மாணவரை கடித்த வளர்ப்பு நாயை ஏற்கெனவே தெருநாய் ஒன்று கடித்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

Published : November 14, 2025 at 11:19 PM IST

Choose ETV Bharat

ஈரோடு: வளர்ப்பு நாய் கடித்து சிகிச்சை எதுவும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருந்து வந்த கல்லூரி மாணவர் ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு அடுத்த கனகபுரத்தைச் சேர்ந்த கூலிதொழிலாளி நாகராஜ். இவரது மகன் ரமேஷ் (18). இவர் ரங்கம்பாளையத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் முதலாமாண்டு படித்து வந்தார். இந்நிலையில், ரமேஷ் வீட்டில் வளர்ந்து வந்த வளர்ப்பு நாயை, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தெருநாய் கடித்துள்ளது.

இதனால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த வளர்ப்பு நாய், சமீபத்தில் ரமேஷை கடித்துள்ளது. இதனை அவர் வீட்டில் உள்ள யாரிடமும் கூறாமல் அலட்சியமாக இருந்துள்ளார். மேலும், நாய் கடிக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி போடாமலும், சிகிச்சை எடுக்காமலும் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், ரமேஷின் உடலில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு எச்சில் துப்பியபடியும், சத்தம் போட்டு அலறியபடியும் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து அதிர்ச்சியடைந்த அவரது உறவினர்கள், கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன்பு, கோவை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவரை அனுமதித்தனர்.

அங்கு ரமேஷிற்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்துள்ளனர். ஆனாலும், அவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (நவ.14) காலையில் உயிரிழந்தார். இச்சம்பவம் கனகபுரம் பகுதி மக்களிடையே சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையே, கனகபுரம் பகுதியில் மருத்துவக்குழுவினர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

'அலட்சியம் வேண்டாம்'

இதுகுறித்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் கூறுகையில், '' தற்போது நாய்க்கடி என்பது அதிகரித்து வருகிறது. தெரு நாய் மட்டுமல்லாமல், வீட்டில் வளர்க்கப்படும் நாய் கடித்தால் கூட ரேபிஸ் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாக உள்ளது. வளர்ப்பு நாய் வைத்திருப்பவர்கள் அவ்வப்போது அதற்கான தடுப்பூசியை போட வேண்டும். வளர்ப்பு நாய் அல்லது தெருவில் இருக்கும் நாய் கடித்தால் உடனடியாக அரசு மருத்துவமனையில் அதற்கான சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள தவறும் பட்சத்தில், அவர்களுக்கு ரேபிஸ் வர வாய்ப்பு உள்ளது. நாய்க்கடியை யாரும் அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்.'' என்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் அண்மை காலமாக நாய்க்கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஈரோட்டில் கல்லூரி மாணவரை நாய்கடித்து அவர் ரேபிஸ் தாக்கி உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

