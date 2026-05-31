தேர்ச்சக்கரத்தில் சிக்கி கல்லூரி மாணவர் உயிரிழப்பு; முதல்வர் நிவாரணம் அறிவிப்பு
உயிரிழந்த மாணவனின் குடும்பத்துக்கு தமிழக அரசு சார்பில் ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளது.
Published : May 31, 2026 at 7:48 PM IST
நாமக்கல்: திருச்செங்கோட்டில் தேர்ச்சக்கரத்தில் சிக்கி கல்லூரி மாணவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் புகழ்பெற்ற அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருக்கோயிலின் தேர் திருவிழா இன்று நடைபெற்றது. தேர்த்திருவிழாவில் நாமக்கல் மட்டுமின்றி பல்வேறு பகுதியிலிருந்து சுமார் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு திருத்தேரை வடம்பிடித்து இழுத்தனர். அப்போது தேர் திருச்செங்கோடு நகரின் முக்கிய பகுதிகள் வழியாக சென்றது.
இந்த சூழலில், குறுகிய வளைவு ஒன்றில் தேர் திரும்பியபோது அதன் பின்புறத்தின் நின்று கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவர் ஹர்ஷவர்தன் என்பவர் தேரின் சக்கரத்திக்கும், சுவருக்கும் நடுவில் சிக்கிக் கொண்டதால் தேரின் சக்கரம் மோதியதில் அவர் படுகாயமடைந்தார். அதேபோல் சஷ்டிகன் என்பவரும் தேரின் சக்கரத்தில் சிக்கிக் கொண்டார்.
உடனடியாக இருவரையும் மீட்ட காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு மீட்பு படையினர் திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றனர். பின்னர் அங்கிருந்து மேல்சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், ஹர்ஷவர்தன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இந்த விபத்து குறித்து தகவலறிந்து சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்த தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் அருண்ராஜ், பத்திரப்பதிவு மற்றும் வணிகவரித்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் உயிரிழந்த மாணவரின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், உயிரிழந்த மாணவனின் குடும்பத்துக்கு தமிழக அரசு சார்பில் ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக முதல்வர் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், "நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோட்டில் இன்று (31.05.2026) காலை 10.30 மணியளவில் அருள்மிகு அர்த்தநாரீசுவரர் திருக்கோயில் தேர்த்திருவிழாவின்போது தேரின் சக்கரத்திற்கும், அருகிலிருந்த சுவற்றிற்கும் இடையே எதிர்பாராதவிதமாக சிக்கிக்கொண்ட ஹர்ஷவர்தன் (வயது 18), த/பெ.கோவிந்தராஜா என்பவர் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
காயமடைந்த அவர் திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை பெற்று மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு அவர் உயிரிழந்துவிட்டார் என்ற துயரமான செய்தியினை கேட்டு வருத்தமும் வேதனையும் அடைந்தேன்.
மேலும், இவ்விபத்தில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சஷ்டிகன் (வயது 19). த/பெ.கௌரிசங்கர் என்பவருக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
இவ்விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கும் அவரது உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக்கொள்வதோடு உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.