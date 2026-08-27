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கந்துவட்டி கொடுமையால் இளம்பெண் விபரீத முடிவு: ஆக்சனில் இறங்கிய போலீஸ்

கந்தசாமியின் வீட்டிற்கு வந்த கடன் கொடுத்த நபர், அவரையும், அவரது மகள் கலைவாணியையும் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

சாலப்பாளையம்
சாலப்பாளையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 10:49 PM IST

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கரூர்: கந்துவட்டி கொடுமையால் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட இளம்பெண் ஒருவர் தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் கரூரில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கந்துவட்டி கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.

கரூர் மாவட்டம், சாலப்பாளையம், ஜெயந்தி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கந்தசாமி. மரம் வெட்டும் தொழிலாளி. இவருக்கு கலைவாணி (23) என்ற மகள் இருந்தார். கலைவாணி அதே பகுதியில் உள்ள கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளார்.

இதனிடையே, கடந்த சில மாதங்களாக கந்தசாமிக்கு போதுமான வருமானம் இல்லாமல் இருந்துள்ளது. இதனால் குடும்ப செலவுக்காக விஸ்வாபுரியை சேர்ந்த ஒருவரிடம் ரூ.1.54 லட்சம் பணத்தை கந்தசாமி வட்டிக்கு கடனாக பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் வாங்கிய பணத்தை வட்டியுடன் கந்தசாமிக்கு திருப்பி செலுத்தி வந்துள்ளார். இவ்வாறு வாங்கிய தொகையை விட அதிக அளவில் அவர் பணம் செலுத்தியதாக தெரிகிறது.

ஒருகட்டத்தில், வருமானம் எதுவும் இல்லாததால் கந்தசாமியால் வட்டித்தொகையை கொடுக்க முடியவில்லை. இதையடுத்து, கந்தசாமியின் வீட்டிற்கு வந்த கடன் கொடுத்த நபர், கந்தசாமியையும், அவரது மகள் கலைவாணியையும் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி, கடனை திருப்பிச் செலுத்துமாறு மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

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இதனால் மனமுடைந்த கந்தசாமியின் மகள் கலைவாணி, வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தனது உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயற்சித்தார். அப்போது இதை பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர், கலைவாணியை மீட்டு கரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஆனால், அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.

தொடர்ந்து, அவரது உடல் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டது. இதனிடையே, தனது மகளின் மரணத்துக்கு கந்துவட்டிக்காரர்களே காரணம் எனக் கூறி க.பரமத்தி காவல் நிலையத்தில் கந்தசாமி புகார் அளித்தார். மேலும், தனது புகார் மனுவில் தனக்கு கந்துவட்டிக்கு பணம் கொடுத்த நாகராஜ், தங்கராஜ், செல்வி என பல பெயர்களை அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதன்பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், கந்துவட்டி கும்பலை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். கந்துவட்டிக்கு கடன் கொடுப்பது சட்டவிரோதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

கந்துவட்டி
கரூர்
பெண்
க்ரைம்
KARUR KANDHU VATTI SUICIDE

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