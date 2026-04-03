வெள்ளியங்கிரி மலை ஏறிய கல்லூரி மாணவர் உயிரிழப்பு; அடுத்தடுத்து சோகம்

7 பெரிய ஏற்ற - இறக்கங்கள் இருப்பதால் மூச்சு திணறல், இதய பாதிப்பு உள்ளிட்ட பிரச்சனை உள்ளவர்கள் வெள்ளியங்கிரி மலையில் ஏற வேண்டாம் என வனத்துறையினர் அறிவுறுத்துகின்றனர்.

வெள்ளியங்கிரி மலை - உயிரிழந்த முகேஷ் குமார்
வெள்ளியங்கிரி மலை - உயிரிழந்த முகேஷ் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 3, 2026 at 3:06 PM IST

கோயம்புத்தூர்: வெள்ளியங்கிரி மலை ஏறிய கல்லூரி மாணவர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தர்மபுரி மாவட்டம் பீடம்நேரியைச் சேர்ந்தவர் முகேஷ் குமார் (23). இவர் கோவையில் உள்ள சேரன் கல்லூரியில் மருந்தியல் துறையில் ஐந்தாம் ஆண்டு பயின்று வந்தார். தெலுங்குபாளையம் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்த அவர், நேற்றிரவு வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு தனது நண்பர்களான அபி, மகேந்திரன் உள்ளிட்ட 8 பேருடன் ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொண்டார்.​

இரவு சுமார் 10 மணியளவில் முகேஷ் குமாரும், அவரது நண்பர்களும் வெள்ளியங்கிரி மலையில் ஏறத் தொடங்கினர். இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் 5வது மலைப் பகுதியை எட்டிய போது அவருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மயங்கி கீழே விழுந்தார்.

இதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அவரது நண்பர்கள், ஆம்புலன்ஸுக்கு அழைத்துள்ளனர். ஆனால், மலை மீது ஆம்புலன்ஸ் வர முடியாததால், முதலுதவி சிகிச்சை ஏதும் கிடைக்கப்பெறாமல் முகேஷ்குமார் உயிரிழந்தார்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த வனத்துறை மற்றும் மீட்புக் குழுவினர், டோலி தூக்கும் தொழிலாளர்களின் உதவியுடன் உயிரிழந்த முகேஷ் குமாரின் உடலை மீட்டு, மலைப்பாதையில் இருந்து கீழே கொண்டு வந்தனர். பின்னர், பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அவரது உடல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மேலும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளியங்கிரி மலை ஏறி, கல்லூரி மாணவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பக்தர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்துடன் சேர்த்து, நடப்பாண்டில் மட்டும் வெள்ளியங்கிரி மலை ஏறி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 4ஆக உயர்ந்துள்ளது.

வெள்ளியங்கிரி மலை ஏறுவது ஆபத்தா?

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பூண்டி அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் 'தென் கைலாயம்' என அழைக்கப்படும் வெள்ளியங்கிரி மலை அமைந்துள்ளது. இந்த மலை மீது அமைந்துள்ள சுயம்புலிங்கத்தை தரிசிக்க பக்தர்கள் மலை ஏறி செல்வது வழக்கம்.

இந்த மலையில் 7 பெரிய ஏற்ற - இறக்கங்கள் இருப்பதால், ஏழு மலைகள் ஏறியதை போன்ற அனுபவம் ஏற்படுவதால், இது 'ஏழுமலை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி முதல் மே மாதம் இறுதி வரை வெள்ளியங்கிரி மலை ஏற பக்தர்களுக்கு வனத்துறையினர் அனுமதி கொடுத்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, மகா சிவராத்திரி முதல் சித்ரா பெளர்ணமி வரை அதிக அளவிலான பக்தர்கள் மலையேறுவது வழக்கம். சமீபகாலமாக ‘ரீல்ஸ்’ மோகம் காரணமாக வெள்ளியங்கிரி மலையேறும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் வெள்ளியங்கிரி மலையேற்றத்தின்போது, உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு சிலர் உயிரிழந்தும் வருகின்றனர்.

7 பெரிய ஏற்ற - இறக்கங்கள் இருப்பதால் மூச்சு திணறல், இதய பாதிப்பு, உயர் அல்லது குறைந்த ரத்த அழுத்தம், ஆஸ்துமா, நரம்பு தளர்ச்சி, வலிப்பு உள்ளிட்ட பிரச்சனை உள்ளவர்கள் வெள்ளியங்கிரி மலையில் ஏற வேண்டாம் என வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

