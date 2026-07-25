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விடுமுறையில் பெற்றோரை காண வந்த கல்லூரி மாணவி சாலை விபத்தில் உயிரிழப்பு

டிப்பர் லாரி ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவு காரணமாகவே விபத்து நடைபெற்றதாக கூறி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

டிப்பர் லாரி மோதி மாணவி பலி
டிப்பர் லாரி மோதி மாணவி பலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 4:03 PM IST

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அரியலூர்: விடுமுறையில் பெற்றோரை காண வந்த கல்லூரி மாணவி டிப்பர் லாரி மோதி உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டம் அமீனாபாத் பேருந்து நிலையம் அருகே சுண்ணாம்புக்கல் (Limestone) ஏற்றி வந்த டிப்பர் லாரி, மூன்று பேர் பயணித்த இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியதில் கல்லூரி மாணவி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இந்த விபத்தைத் தொடர்ந்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் டிப்பர் லாரியின் கண்ணாடிகளை உடைத்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

செந்துறை அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த ராமரின் மகள் சித்ரா (வயது 20), புதுக்கோட்டை அரசு வேளாண் கல்லூரியில் பி.எஸ் சி. வேளாண்மை மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். விடுமுறையை முன்னிட்டு பெற்றோரை சந்திப்பதற்காக சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று காலை செந்துறையை சேர்ந்த சிவசாமி (வயது 50), ராமர் மற்றும் சித்ரா ஆகிய மூவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் அமீனாபாத் நோக்கி சென்றனர். அப்போது பெரியநாகலூரில் உள்ள ராம்கோ சுரங்கத்திலிருந்து ராம்கோ சிமெண்ட் ஆலைக்கு சுண்ணாம்புக்கல் ஏற்றி வந்த டிப்பர் லாரி, இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது.

இந்த விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த மூவரும் கீழே விழுந்தனர். சிவசாமி மற்றும் ராமர் சாலையின் இடதுபுறம் விழுந்து கைகால் சிராய்ப்புக் காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர். ஆனால், இருசக்கர வாகனத்தில் பின்புறம் அமர்ந்திருந்த மாணவி சித்ரா நிலைதடுமாறி சாலையின் வலதுபுறம் விழுந்தார். அப்போது பின்னால் வந்த டிப்பர் லாரியின் பின்சக்கரம் அவரது தலையில் ஏறியதால் தலை நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த பொதுமக்கள் சம்பவ இடத்துக்கு திரண்டு, டிப்பர் லாரிகளின் கண்ணாடிகளை உடைத்து, சாலையோரத்தில் நிறுத்தி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. விபத்துக்குப் பிறகு லாரி ஓட்டுநர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

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தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த அரியலூர் காவல்துறையினர், மாணவியின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், தப்பியோடிய லாரி ஓட்டுநரை தேடி வருவதுடன், விபத்து தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

ACCIDENT
COLLEGE STUDENT
PUBLIC PROTEST
சாலை விபத்து
COLLEGE STUDENT DEAD IN ACCIDENT

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