அதிக நேரம் செல்போன் பார்த்ததை கண்டித்த தாய்; விபரீத முடிவெடுத்த கல்லூரி மாணவி
செல்போனில் அதிகம் கவனம் செலுத்தியதால் முதலாம் ஆண்டு நடைபெற்ற கல்லூரி தேர்வில் அனைத்து பாடங்களிலும் மாணவி தோல்வி அடைந்துள்ளார்.
Published : June 20, 2026 at 3:51 PM IST
சேலம்: அதிக நேரம் செல்போன் பார்த்ததை தாய் கண்டித்ததால் கல்லூரி மாணவி ஒருவர் விபரீத முடிவெடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட இருப்பாளி கிராமத்தில் உள்ள குருக்குப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுசீலா. இவரின் கணவர் வெங்கடாசலம். கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இவர் இறந்துவிட்டார். ஆகையால், மகன் அஜித் குமார் (20) மற்றும் மகள் கௌசல்யா தேவி (18) ஆகிய இருவருடன் சுசீலா தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். மேலும், கூலி வேலை பார்த்து தனது குழந்தைகளை அவர் படிக்க வைத்து வந்துள்ளார்.
அதில், கௌசல்யா தேவி மேட்டூரில் உள்ள அரசு கலை கல்லூரியில் பி.ஏ தமிழ் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்துள்ளார். முன்னதாக முதலாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தேர்வில் மொத்தமாக 10 பாடப்பிரிவில் அவர் தேர்ச்சி பெறாமல் தோல்வியடைந்துள்ளார். மேலும், செல்போனே கதி என கல்லூரி மாணவி கௌசல்யா தேவி இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், மனம் நொந்துபோன தாய் சுசீலா அவ்வப்போது மகளை திட்டி வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கல்லூரி மாணவி கௌசல்யா தேவி அதிக நேரம் செல்போனில் மூழ்கிக் கிடந்ததாகக் கூறி அவரை தாய் சுசீலா கடுமையாக திட்டியுள்ளார். குறிப்பாக, 'இனி அதிக நேரம் செல்போன் பார்க்கக் கூடாது. பாடத்தில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும்' என சுசீலா மிகவும் கண்டிப்புடன் கூறியுள்ளார்.
தாயின் இந்த கண்டிப்பால் கௌசல்யா மன வருத்தத்துடன் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே கடந்த 15 ஆம் தேதி கல்லூரிக்கு சென்ற கௌசல்யா தேவி, வீட்டுக்கு வந்த பின் விவசாய பயன்பாட்டிற்கு வைத்திருந்த பூச்சி மருந்தை குடித்துள்ளார். உடனடியாக அவரை மீட்ட உறவினர்கள் சேலம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்ந்தனர்.
அங்கு கல்லூரி மாணவிக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில், சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 20) காலை கௌசல்யா தேவி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த பூலாம்பட்டி காவல்நிலைய போலீஸார் இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.