சென்னையில் கல்லூரி மாணவரை காரில் கடத்தி தாக்குதல் - சக மாணவர்கள் 5 பேர் கைது
முன்விரோதம் காரணமாக சக கல்லூரி மாணவர்களே கடத்தலில் ஈடுபட்டது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 26, 2026 at 2:09 PM IST
சென்னை: சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் கல்லூரி மாணவரைக் காரில் கடத்திச் சென்று தாக்கி பல் உடைக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் சக கல்லூரி மாணவர்கள் 5 பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் கல்லூரியில் ராயப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த சாய் திலக், பாண்டி பஜார் பகுதியைச் சேர்ந்த அபூபக்கர் சித்திக் ஆகிய இருவரும் படித்து வருகின்றனர். இவர்கள் இருவரும் நேற்று (நவ.25) இரவு சுமார் 7 மணியளவில் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள கல்லூரி அருகே காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அவர்களுக்குப் பின்னால் மற்றொரு காரில் வந்த 5 இளைஞர்கள் தங்களது காரை இடித்துவிட்டு நிற்காமல் சென்றதாகக் கூறி இருவரிடமும் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, இருவரையும் தங்களது காரில் ஏறுமாறு மிரட்டியுள்ளனர்.
இதனால் அச்சமடைந்த சாய் திலக் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார். ஆனால் அபூபக்கர் சித்திக்கை மட்டும் அந்த 5 பேர் கொண்ட கும்பல் வலுக்கட்டாயமாகத் தங்களது காரில் ஏற்றிக் கடத்திச் சென்றுள்ளது.
இதையடுத்து காருக்குள் இருந்த அபூபக்கர் சித்திக் கூச்சலிட்டதைக் கவனித்த சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகள் போலீசாருக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், கடத்தல் கும்பலிடமிருந்து தப்பிச் சென்ற சாய் திலக்கும் போலீசாரிடம் சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்துள்ளார்.
இதையடுத்து போலீசார் கடத்தப்பட்ட மாணவரைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் நேற்று இரவு 7 மணி முதல் சுமார் இரவு 9.30 மணி வரை அபூபக்கர் சித்திக்கை காரிலேயே அழைத்துச் சென்ற அந்தக் கும்பல் பின்னர் கே.கே நகர் பகுதியில் உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை அருகே அவரை இறக்கிவிட்டு சரமாரியாகத் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளது. இந்தத் தாக்குதலில் அபூபக்கர் சித்திக்கின் ஒரு பல் உடைந்துள்ளது.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற போலீசார் காயமடைந்த மாணவர் அபூபக்கர் சித்திக்கை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் காரை இடித்த விவகாரத்தில் இந்தக் கடத்தல் சம்பவம் நடைபெறவில்லை என்பதும் தன்னைக் கடத்தியவர்கள் தன்னுடன் படிக்கும் அதே கல்லூரியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் என்பதும் தெரியவந்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பாண்டிபஜார் பகுதியில் உள்ள தனியார் மதுபான விடுதியில் ஏற்பட்ட தகராறே இந்தச் சம்பவத்துக்குப் பின்னணியாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
அந்தத் தகராறில் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக சுதன் என்ற கல்லூரி மாணவர் அவனது நண்பர்களான அம்ரித், கனிஷ்க் உள்ளிட்டோருடன் சேர்ந்து அபூபக்கர் சித்திக்கைப் பின்தொடர்ந்து சென்று காரில் கடத்தியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், கடத்தல் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தங்களைப் பின்தொடர்வதை அறிந்த அந்தக் கும்பல் அபூபக்கர் சித்திக்கை இறக்கிவிட்டுத் தப்பிச் சென்றதும் தெரியவந்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து இந்தச் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய சுதன், அம்ரித், கனிஷ்க் உள்ளிட்ட 5 கல்லூரி மாணவர்களையும் நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் கடத்தல் மற்றும் தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாகத் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.