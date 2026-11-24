கல்லூரி மாணவியிடம் பாலியல் சீண்டல் - தனியார் பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியர் கைது
மேலும் அவரது தந்தை அரசியல் கட்சி ஒன்றில் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் இருப்பதாகவும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 10:56 PM IST
சென்னை: சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் கல்லூரி மாணவியிடம் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக தனியார் பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
சென்னை கோட்டூர்புரம் பகுதியில் உள்ள சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு படித்து வருகிறார். இவர் கல்லூரியைச் சேர்ந்த மற்றொரு மாணவியுடன் கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள மகளிர் விடுதியில் தங்கி படித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில் கடந்த நவம்பர் 17 ஆம் தேதி மாலை இரு மாணவிகளும் விடுதியில் இருந்து நடைப்பயிற்சிக்காக வெளியே சென்றுள்ளனர். கோட்டூர்புரம் பாண்டிச்சேரி சாலை மற்றும் லாக் தெரு வழியாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த அடையாளம் தெரியாத இளைஞர் ஒருவர் மாணவி ஒருவரிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுவிட்டு அங்கிருந்து வேகமாக தப்பிச் சென்றுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவி கூச்சலிட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவி கோட்டூர்புரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் போலீசார் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
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சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போலீசார் அதில் பதிவாகியிருந்த இருசக்கர வாகனத்தின் பதிவு எண் மற்றும் அதன் அடையாளங்களைக் கொண்டு விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தினர்.
போலீசார் விசாரணையில் அந்த மர்ம நபர், விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் பகுதியைச் சேர்ந்த அரவிந்த் (28) என தெரிய வந்தது. அவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர் அடையாறு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் பிரபல தனியார் பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வருவது தெரியவந்தது.
மேலும் அவரது தந்தை அரசியல் கட்சி ஒன்றில் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் இருப்பதாகவும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதையடுத்து அரவிந்தை கைது செய்த போலீசார் அவர் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். அவரை டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.