வேறு ஒருவருடன் நிச்சயமானதால் ஆத்திரம்: கல்லூரி மாணவியை அடித்து உதைத்து தாலிகட்ட முயன்ற மாணவன் கைது
கல்லூரி மாணவனால் தாக்கப்பட்ட பிரியங்கா தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : February 18, 2026 at 9:52 AM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணத்தில் கல்லூரி மாணவி ஒருவருக்கு வேறு ஒருவருடன் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டதால், ஆத்திரமடைந்த அவரது பள்ளி தோழன், அவரை அடித்து, உதைத்து தாலி கட்ட முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கும்பகோணம் அருகே ஆடுதுறை மருத்துவக்குடியை சேர்ந்தவர்கள் கர்ணன் - முத்துச்செல்வி தம்பதி. இவர்களது இளையமகள் பிரியங்கா (22), கும்பகோணம் அரசினர் மகளிர் கல்லூரியில் பிஎஸ்சி மூன்றாம் ஆண்டு கல்வி பயின்று வருகிறார். இவருக்கும், இவரது உறவினரான திருநாகேஸ்வரத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவருக்கும் கடந்த 15ஆம் தேதி பெரியோர் முன்னிலையில் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை அறிந்து பிரியங்காவுடன் பள்ளியில் ஒன்றாக படித்த பாலகிருஷ்ணன் (22) என்பவர் ஆத்திரமடைந்துள்ளார். இவர் கும்பகோணம் அரசினர் கலைக்கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு கல்வி பயின்று வருகிறார். இந்நிலையில், நேற்று (பிப். 17) நண்பகல் தனது தாய், அத்தை, சித்தி மற்றும் வேறு சில நண்பர்களுடன் மகளிர் கல்லூரிக்கு வந்த பாலகிருஷ்ணன், பிரியங்காவை செல்போனில் தொடர்புகொண்டு பேசியுள்ளார்.
அவரிடம் உனக்கு நிச்சயமாகி விட்டதால், உன்னுடன் நான் எடுத்த புகைப்படங்களை தந்துவிடுகிறேன், உனக்காக கல்லூரிக்கு வெளியே காத்திருக்கிறேன் என்று நல்லவிதமாக பேசியுள்ளார். இதனை நம்பிய பிரியங்காவும், வெளியே சென்று அவர்களுடன் பேசியுள்ளார். இவர்கள் அனைவரும் பிரியங்காவிடம் பேச்சு கொடுத்தவாறே, மகாமக குளம் அருகேயுள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு அவரை அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.
அப்போது, பாலகிருஷ்ணன் தான் மறைத்து வைத்திருந்த தாலிக்கயிறை திடீரென எடுத்து, வலுக்கட்டாயமாக பிரியங்காவின் கழுத்தில் கட்ட முயன்றுள்ளார். அதை அவர் தடுத்து கையை தள்ளிவிட்டதால், ஆத்திரமுற்ற பாலகிருஷ்ணன், பிரியங்காவின் கையை கடித்ததுடன், அவர் கன்னத்திலும் அறைந்துள்ளார்.
இதனைக் கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர், கோயிலுக்குள் யாரும் சண்டை போடக்கூடாது என்று கூறி வெளியே அனுப்பியுள்ளனர். இதனையடுத்து, பாலகிருஷ்ணனும் அவருடன் வந்திருந்தவர்களும் பிரியங்காவை கட்டாயப்படுத்தி அங்கிருந்து கடத்திச்செல்ல முயன்றதாக தெரிகிறது. அந்த சமயத்தில், பிரியங்காவின் மாமா அவரை செல்போனில் அழைக்கவே, அவரிடம் நடந்த விஷயத்தை கூறியுள்ளார் பிரியங்கா.
பிரியங்காவின் மாமா வருவதை அறிந்த அந்த கும்பல், அங்கிருந்து தப்பியோடியது. இதனைத் தொடர்ந்து, தனது மாமாவுடன் வீடு திரும்பிய பிரியங்கா, நடந்த சம்பவத்தை குடும்பத்தினரிடம் கூறியுள்ளார். உடனே அவர்கள் கும்பகோணம் மேற்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துவிட்டு, கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் பிரியங்காவை மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர்.
பிரியங்காவின் புகாரை தொடர்ந்து, திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண்ணை மிரட்டி தாலிகட்ட முயன்ற பாலகிருஷ்ணனை கைது செய்து அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.