'மேடம் உங்க சீட்ல உட்காரவா?' மாணவியின் ஆசையை நிறைவேற்றி 'அந்த வார்த்தையை' சொன்ன கலெக்டர்!
வாழ்க்கையில் நீயும் கலெக்டராக வரும்போது எனக்கு புகைப்படம் எடுத்து அனுப்ப வேண்டும் என்று மாணவியிடம் ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டார்.
Published : November 14, 2025 at 10:54 PM IST
திருப்பத்தூர்: சிறு வயதில் இருந்தே கலெக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசையை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தெரிவித்த 11ம் வகுப்பு மாணவி, தனது சாதாரண கோரிக்கையை நிறைவேற்ற சொல்லி கேட்டபோது, ஆட்சியர் செய்த செயல் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சி அடைய செய்தது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் அரசு நிதி உதவி பெறும் ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்று (நவ.14) தமிழக அரசு சார்பாக 11ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில், கலந்துகொண்ட பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை அமைச்சர் எ. வ. வேலு மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியர் சிவ சவுந்தரவள்ளியும் பங்கேற்று இருந்தார்.
நிகழ்ச்சி முடிந்த பின்னர் அமைச்சர் அங்கிருந்து புறப்பட்ட போது மாவட்ட ஆட்சியர் சிவ சவுந்தரவள்ளியும் காரில் ஏற முற்பட்டார். அப்போது, இதே பள்ளியில் 11ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வந்தார். அந்த மாணவி, திருப்பத்தூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில் வசித்து வருபவர். இந்நிலையில், ஆட்சியரிடம் வந்த அந்த மாணவி, '' மேடம் எனக்கு சின்ன வயதில் இருந்து கலெக்டர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசை... உங்களுடைய கார் சீட்டை தொட்டுப் பார்க்கட்டுமா?'' என்று கேட்டார்.
இதையும் படிங்க: 'பீகார் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியின் அமோக வெற்றிக்கு இதுதான் காரணமாம் - எடப்பாடி பழனிசாமி அசத்தல் விளக்கம்
இதையும் படிங்க: அன்புமணி, ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள் மோதல் விவகாரம்: காவல் துறைக்கு பாமக நிர்வாகிகள் எச்சரிக்கை
இதனால் நெகிழ்ச்சி அடைந்த மாவட்ட ஆட்சியர், ''தொட்டு எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், உட்கார்ந்தே பார்'' என்று கூறி மாணவியை தன்னுடைய காரின் இருக்கையில் அமரச் செய்து ஊக்கப்படுத்தினார். அப்போது அந்த மாணவி காரின் இருக்கையில் அமர்ந்து கூச்சத்துடன் காணப்பட்டார். அதற்கு ஆட்சியர், '' நல்லா கெத்தா உட்காரும்மா, அப்போதான் உனக்கும் நல்லா படிச்சி என்னை மாதிரி கலெக்டர் ஆகணும்னு தோணும். வாழ்க்கையில் நீயும் கலெக்டராக வரும்போது எனக்கு போட்டோ எடுத்து அனுப்பனும்'' என்றார். இந்த சம்பவம் பள்ளியில் பயிலும் மாணவிகள் மத்தியில் மட்டுமின்றி, ஆசிரியர்கள் மத்தியிலும் நெகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.