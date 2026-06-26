சர்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினம்: தேனியில் விழிப்புணர்வு மாரத்தானை தொடங்கி வைத்த ஆட்சியர்
தேனி மாரத்தான் நிகழ்ச்சியில் பெரியகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சபரி ஐங்கரன், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் மற்றும் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
Published : June 26, 2026 at 11:28 AM IST
தேனி: சர்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு தேனியில் மாரத்தான் போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியர் கொடி அசைத்து துவக்கி வைத்தார். சுமார் 300க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த மாரத்தான் போட்டியில் கலந்துகொண்டு போதைப் பொருளுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
போதைப் பொருளை ஒழிக்கும் நோக்கிலும், அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 26ஆம் தேதி சர்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினம் கொண்டாடப்பட படுகிறது.
இந்த ஆண்டு போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை சார்பில், ‘போதைப் பொருள் இல்லாத தமிழகத்தை’ உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி மாநிலம் முழுவதும் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக தேனி மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் வைத்திநாதன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் தொடங்கிய இந்த 5 கிலோ மீட்டர் மாரத்தான் போட்டியானது புதிய பேருந்து நிலையம், கலெக்டர் அலுவலகம் ஆகியவற்றை கடந்து மீண்டும் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்திலேயே வந்து முடிவடைந்தது.
14 வயதுக்கு மேற்பட்ட சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இந்த போட்டியில் கலந்துகொண்டு போதைப் பொருளுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் ஓட்டத்தில் பங்கேற்றனர். தொடர்ந்து, 'போதைப் பொருள் இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்குவோம்’ என்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனர்.
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இந்த மாரத்தான் போட்டியில் கலந்துகொண்ட அனைவருக்கும் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலகம் சார்பில் பாராட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் பெரியகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சபரி ஐங்கரன், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் மற்றும் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இதே போன்று, சென்னையில் நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார். மேலும், போட்டியில் பங்கேற்ற விளையாட்டு வீரர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுடன் இணைந்து ஓட்டத்திலும் பங்கேற்றார். அவருடன் அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜூனா, என். ஆனந்த், மரிய வில்சன் மற்றும் வெங்கட்ரமணன் ஆகியோரும், டிஜிபி, காவல் ஆணையர், தலைமை செயலர் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் பலரும் மாரத்தான் ஓட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
‘போதையில்லா தமிழ்நாடு’ என்ற இலக்கை அடைய காவல்துறை தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதோடு, அரசு சார்பில் பல்வேறு சமூக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்படும் நிலையில், இன்று மாரத்தான் போட்டி மாநிலம் முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது.