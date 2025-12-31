ETV Bharat / state

Yearender 2025: அழுத்தம் கொடுத்த ஆளுநர் - அடித்து ஆடிய தமிழ்நாடு அரசு!

ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் வைத்திருந்த தமிழக அரசின் 10 மசோதாக்களுக்கு, தனது சிறப்பு அதிகாரம் பிரிவு 142-ஐ பிரிவை பயன்படுத்தி உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்தது.

சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் உரை
சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் உரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 4:43 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

- By எஸ். உசேன்

சென்னை: ஒவ்வொரு வருடமும் பல்வேறு நினைவுகளையும், வருத்தங்களையும் மனிதர்களுக்கு தந்துவிட்டு தான் செல்லும். அந்த வகையில் அரசியல்ரீதியாக இந்த ஆண்டு தமிழகத்துக்கு எப்படி இருந்தது? என்பது முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்றாகும். மத்திய அரசோடும், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியுடன் பெரும்பாலும் இணக்கமற்ற சூழ்நிலையே மாநில அரசுக்கு இருந்து வரும் நிலையில், இந்த ஆண்டும் முழுவதும் இருதரப்புக்கும் இடையே நடைபெற்ற வாத, பிரதிவாதங்கள் என்னென்ன? யார் கை ஓங்கியது? என்பதை அறியும் சிறப்பு தொகுப்பு....

சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளியேறிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி

தமிழக அரசுக்கும், ஆளுநருக்கும் இடையே ஏழாம் பொறுத்தமாக இருக்கும் நிலையில், அது இந்த ஆண்டு துவக்கத்திலேயே எதிரொலித்தது.

தமிழக சட்டப் பேரவையின் முதல் கூட்டத் தொடர் ஆண்டுதோறும் ஆளுநர் உரையோடு தொடங்குவது வழக்கம். அந்த வகையில், 2025 ஆண்டின் ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி மாதம் 6 ஆம் தேதி தொடங்கியது. ஆளுநர் வந்ததும் முதலில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது.

இதையடுத்து தேசிய கீதம் ஒலிக்கப்பட வேண்டும் என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வலியுறுத்தினார். சபாநாயகர் அப்பாவு இந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தார். இதைத் தொடர்ந்து உரையை முழுவதும் வாசிக்காமல் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேரவையில் இருந்து வெளியேறினார்.

தமிழக சட்டப்பேரவை (கோப்புப்படம்)
தமிழக சட்டப்பேரவை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
அண்ணா பல்கலைக்கழக கோரச்சம்பவம்

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தின் தாக்கம், 2025 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரிலும் எதிரொலித்தது. வன்கொடுமை விவகாரத்தில் கைதான ஞானசேகரன், சம்பவத்தன்று சார் என்று குறிப்பிட்டு பேசியதாக தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில், யார் அந்த சார்? என்ற கேள்வியை, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சட்டையில் பேட்ஜ் அணிந்து கூட்டத் தொடருக்கு வந்த நிலையில், சட்டசபையில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து வெளியேற்றப்பட்ட அதிமுகவினர் யார் அந்த சார்? பதாகைகளை ஏந்தியபடி கோஷங்கள் எழுப்பிய விவகாரம் பூதாகரமானது.

தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம்

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைப்பெற்றது. இந்த கூட்டத்துக்கு பின் மூத்த அமைச்சர் ஒருவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தப்பது வழக்கம். ஆனால், அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினே செய்தியாளர்களை சந்தித்து, தென்னிந்தியாவுக்கு மேல் தொகுதி மறுவரையறை என்ற கத்தியை மத்திய அரசு தொங்க விட்டிருப்பதாக கூறி பரபரப்பை கிளப்பினார்.

மக்கள்தொகை அடிப்படையில், ஒவ்வொரு மாநிலங்களின் மக்களவை தொகுதிகளையும் மத்திய அரசு சீரமைக்க இருப்பதாகவும், இதனால் தமிழ்நாடு உட்பட தென்னிந்திய மாநிலங்களின் மக்களவை தொகுதிகள் வெகுவாக குறைக்கப்பட்டு, உத்தரப்பிரதேசம் உட்பட வட மாநிலங்களின் மக்களவை தொகுதிகள் கணிசமாக உயர வாய்ப்பிருப்பதாக மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.

இதையடுத்து தான் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் சென்னையில், மக்கள்தொகை அடிப்படையிலான நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரம் தொடர்பாக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், பல்வேறு மாநிலக் கட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் மாநில முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்ற தென் மாநில கூட்டு நடவடிக்கைக் குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், கேரளம், கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா, பஞ்சாப், மேற்கு வங்கம் ஒடிசா மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 29 அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் பங்கேற்றனர்.

இதில், தொகுதி மறுசீரமைப்பை அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு ஒத்திவைக்க வேண்டும் என அந்த கூட்டு நடவடிக்கைக் குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சபாநாயகர் அப்பாவு (கோப்புப்படம்)
சபாநாயகர் அப்பாவு (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)

சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்

கடந்த மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் அதிமுகவினர் சபாநாயகர் அப்பாவு மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து குரல் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டதில் பேரவைத் தலைவருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தோல்வி அடைந்தது. இதனால் டிவிஷன் வாக்கெடுப்பு நடத்த துணைத் தலைவர் பிச்சாண்டி ஏற்பாடு செய்தார்.

தொடர்ந்து சட்டப் பேரவையின் அனைத்து வாயில்களும் மூடப்பட்டு எண்ணி கணிக்கும் முறையில் வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. இதில் எதிர்க்கட்சி சார்பில் கொண்டு வந்த தீர்மானம் தோல்வி அடைந்தது. தீர்மானத்துக்கு எதிராக 154 வாக்குகளும், ஆதரவாக 63 வாக்குகளும் பதிவாகின. சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது சட்டமன்றத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அமைச்சர்கள் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, பொன்முடி, செந்தில் பாலாஜி ஆகிய 3 பேர் மீது விதி எண் 72 கீழ் அதிமுக சார்பில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வழங்கப்பட்டதை உடனடியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால் சபாநாயகர் அப்பாவு அந்த தீர்மானம் தன்னுடைய பரிசீலனையில் உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார். இதனை தொடர்ந்து அதிமுகவினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து தீர்மானம் குறித்து பேசப்படாததால் அதிமுகவினர் வெளிநடப்பு செய்தது பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தியது

முதல்வர் ஸ்டாலின் கோப்புப்படம்
முதல்வர் ஸ்டாலின் கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட முக்கிய தீர்மானங்கள்

யுஜிசி தீர்மானம்

கடந்த ஜனவரி மாதம் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் (யுஜிசி) புதிய திருத்தப்பட்ட வரைவுக்கு எதிராக எதிராக தமிழக சட்டமன்றத்தில் தனித் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. துணைவேந்தரை தேர்வு செய்ய அமைக்கப்படும் தேர்வுக் குழுவை ஆளுநரே தீர்மானிப்பார் என யு.ஜி.சி. எனப்படும் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு புதிய விதிமுறையை கொண்டு வந்தது. இதை எதிர்த்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்மொழிந்த தீர்மானத்தை பாஜக எதிர்த்த நிலையில், அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஆதரவோடு நிறைவேற்றப்பட்டது.

வக்ஃப் சட்டத் திருத்த முன்வரைவு தீர்மானம்

கடந்த மார்ச் மாதம் 1995-ஆம் ஆண்டின் வக்ஃப் சட்டத்தினைத் திருத்துவதற்கு ஒன்றிய அரசு மக்களவையில் அறிமுகம் செய்த இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான வக்ஃப் வாரிய சட்டத் திருத்த முன்வடிவினை (The Waqf (Amendment) Bill, 2024) முழுமையாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என சட்டசபை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. பாஜக வெளிநடப்பு செய்த நிலையில் அதிமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவித்தன.

கட்சத்தீவை மீட்க கோரிக்கை

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இலங்கை கடற்படையினரால் தாக்கப்படும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மீனவர்களை காக்க கச்சத்தீவை மீட்பது தான் ஒரே வழி என சட்டப் பேரவையில் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது. அதிமுக, பாஜக உள்பட பிற கட்சிகளின் ஒருமித்த ஆதரவுடன் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

மாநில சுயாட்சி விவகாரத்தில் முன்னாள் நீதிபதி தலைமையில் குழு

மாநிலப் பட்டியலிலிருந்து பொதுப்பட்டியலுக்கு நகர்த்தப்பட்ட உரிமைகளை மீட்டெடுப்பது குறித்த வழிமுறைகளைப் பரிந்துரை செய்யவும், மாநிலங்களின் நியாயமான உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும், ஒன்றிய-மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை மேம்படுத்தவும் உயர்மட்ட அளவிலான குழு அமைக்கப்பட்டது.

இதில் உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஜோசப்பை தலைவராகவும், இந்திய கடல்சார் பல்கலைக் கழகத்தின் முன்னாள் துணை வேந்தர் அசோக் வர்தன் ஷெட்டி, தமிழ்நாடு மாநில திட்டக் குழுவின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் மு.நாகநாதன் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றனர்

உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆளுநர் ஒப்புதல் இல்லாமல் நிறைவேற்றப்பட்ட 10 சட்டத் திருத்த மசோதாக்கள்

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் இழுத்தடிப்பதாக மாநில ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு வழக்கு தொடர்ந்தது. அதில், ஆளுநர் அரசியலமைப்புச் சட்டம் பிரிவு 200-இல் கீழ் செயல்பட வேண்டும் எனவும், மசோதாக்கள் மீது ஒரு மாதத்திற்குள் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் எனவும், மசோதாவை நிறுத்தி வைக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு கிடையாது எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்தது. மேலும், கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்த 10 மசோதாக்களுக்கு தனது சிறப்பு அதிகாரித்தின் மூலம் உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்து கடந்த ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, உச்ச நீதிமன்றத்தால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட பல்கலைக்கழக வேந்தராக முதலமைச்சரை நியமிக்கும் மசோதா, தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழக திருத்த மசோதா உள்ளிட்ட 10 சட்டத் திருத்த மசோதாக்கள் சட்டமானதாக அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது.

ஆணவ கொலை தனிச்சட்டம் முதல்வர் அறிவிப்பு

கடந்த அக்டோபர் மாதம் நடந்த ஆணவக் கொலைகளுக்கு எதிரான இனி வரும் காலங்களில் ஆணவக் கொலைகளைத் தடுப்பதற்காக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என் பாஷா தலைமையிலான ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளின் படி தனிச்சட்டம் கொண்டு வரப்படும் என முதல்வர் அறிவித்தார்.

முதல்வர் தலைமையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
முதல்வர் தலைமையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ஃபீனிக்ஸ் கோத்தாரி குழுமத்தின் துணை நிறுவனமான எவர்வான் கோத்தாரி ஃபுட்வேர் லிமிடெட் நிறுவனம், கரூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில், ரூ.5000 கோடி முதலீட்டில் 50,000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில், தோல் அல்லாத காலணி உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளை அமைக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தமிழ்நாட்டிற்கு வெளிநாட்டு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில், மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு 7 நாட்கள் அரசு முறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். இதில், முன்னனி நிறுவனமான நார் ப்ரெம்ஸ், நார்டெக்ஸ் குழுமம் மற்றும் ebm-papst உள்ளிட்ட ஜெர்மனியை சேர்ந்த 26 நிறுவனங்கள், தமிழகத்தில் 15,320 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் வகையில், ரூ.7,020 கோடிக்கு முதலீடு செய்ய முன்வந்துள்ளது.

ஜெர்மனி பயணத்தை முடித்துக் கொண்ட மு.க. ஸ்டாலின் தொடர்ந்து இங்கிலாந்திற்கு சென்றார். அங்கு லண்டன் நகரில் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் உயர் அலுவலர்களுடனான தொடர்ச்சியான உயர் மட்ட கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கி, பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி, கப்பல் கட்டும் துறை, செயற்கை நுண்ணறிவு, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, ஜவுளி தொழில்நுட்பம் மற்றும் வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட தொழில் நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டார்.

இந்துஜா குழுமம் (Hinduja Group) தமிழ்நாட்டின் மின்சார வாகன சூழலுக்கான மின்கலம் சேமிப்பு சாதனங்களுக்காக ரூ.7,500 கோடி முதலீடு செய்ய உள்ளது. இதனால், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

மேலும், ஆஸ்டிராஜெனீகா (AstraZeneca) நிறுவனத்தின் விரிவாக்கம் மற்றும் இதற்கு முன்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ஆகியவற்றால், தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ.15 ஆயிரத்து 516 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படும் வகையில் 33 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. மேலும், இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் 17 ஆயிரத்து 613 இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார்.

அதே செப்டம்பர் மாதத்தில் ஓசூரில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் முதல்வர் கலந்து கொண்டார். இதில் முதல்வர் முன்னிலையில் ரூ.24,307 கோடி மதிப்பீட்டிலான 92 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இதன் மூலம் 49,353 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில் தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ஷ்னைடர் எலெக்ட்ரிக் குழுமம் 718 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் 663 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூரில் அமைந்துள்ள Schneider Electric India Private Limited (SEIPL) நிறுவனத்தின் ஆலைகளின் விரிவாக்கம் மற்றும் ஓசூரில் Schneider Electric IT Business India Private Limited (SEITB) நிறுவனத்தின் மின்கலன்கள் (Batteries) மற்றும் குளிர்விப்பு தீர்வுகளுக்கான (Cooling solutions) புதிய ஆலை அமைக்கும் திட்டங்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

YEARENDER2025
NEWYEAR2026
TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY
தமிழக சட்டப்பேரவை
NEWYEAR2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.