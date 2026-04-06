திமுகவினர் எங்களை மதிப்பதே இல்லை; தேர்தல் நேரத்தில் குமுறும் அரியலூர் மாவட்ட காங்கிரஸ்காரர்கள்
ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று மாலை பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
Published : April 6, 2026 at 9:30 PM IST
அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் தொகுதியில் தங்களை திமுகவினர் புறக்கணிப்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ள காங்கிரஸ் கட்சியினர், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரத்துக்கும் தங்களுக்கு முறையான அழைப்பு இல்லை என்றும் குமுறுகின்றனர். காங்கிரசாரின் இந்த குற்றச்சாட்டு அரியலூர் மாவட்ட அரசியலில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இந்த முறையும் திமுக போட்டியிடுகிறது. திமுக சார்பில போட்டியிடும் கசோ. கண்ணன் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த நிகழ்வில், கூட்டணிக் கட்சியான காங்கிரஸை சேர்ந்தவர்களுக்கு அழைப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதேபோன்று இன்று மாலை உதயநிதி ஸ்டாலின் ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அவரது இந்த நிகழ்வுக்கும் தங்களுக்கு முறையான அழைப்பில்லை என்றும் மாவட்ட காங்கிரசார் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து திமுக வேட்பாளரிடம் கேட்டபோது, அவரிடம் இருந்து உரிய பதில் கிடைக்கவில்லை என்றும், தங்களுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கவில்லை எனவும் மாவட்ட காங்கிரசார் குமுறுகின்றனர்.
அத்துடன், அதிருப்தியில் உள்ள அவர்கள் முன்னாள் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் சங்கர் தலைமையில் இன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினர். இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு காங்கிரஸ் முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சங்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியே இல்லாததை போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள். ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதி ஏற்கெனவே காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கிடைக்கவில்லை. அதே நேரத்தில் மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி கேட்கக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினரை திமுகவினர் மதிப்பதில்லை," என்று குறைப்பட்டு கொண்டார்.
"அதேபோன்று வேட்பு மனு தாக்கல் நிகழ்வில் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு உரிய அழைப்பு இல்லை. இதேபோன்று உதயநிதி ஸ்டாலின் நிகழ்விற்கும் எங்களுக்கு அழைப்பில்லை. தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவது எங்களுக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை தருகிறது. இதுகுறித்து தலைமைக் கழகத்திடம் தெரிவித்துள்ளோம். இதே நிலை நீடித்தால் அடுத்த கட்டமாக நிர்வாகிகள் கலந்து ஆலோசித்து உரிய முடிவெடுக்க உள்ளோம். எங்கள் ஆதரவை மாற்றிக் கொள்ளும் நிலையும் ஏற்படலாம்" என்றும் சங்கர் கூறினார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் காங்கிரஸ் அங்கம் வகிக்கிறது. இக்கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு மொத்தம் 28 தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்களவை இடமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.