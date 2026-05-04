ETV Bharat / state

​குளச்சல் தொகுதி: மீனவ வாக்குகளைக் கவர்ந்து வெற்றிக் கனியைப் பறிக்கப்போவது யார்?

த.வெ.க சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள பிரேம் அலெக்ஸ் லாரன்ஸ், மீனவ சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் என்பதால், கடலோர கிராமங்களில் உள்ள இளைஞர்களின் வாக்குகளைப் பெருமளவில் கவர்ந்துள்ளார்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​குளச்சல் (கன்னியாகுமரி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் கடலோரத் தொகுதியான குளச்சல் தொகுதியின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

​2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, குளச்சல் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகத் திகழ்கிறது. மீனவ மக்களின் வாக்குகளை மையமாக வைத்து இங்கு நடைபெறும் அரசியல் களம், எப்போதுமே பரபரப்பிற்குப் பஞ்சமில்லாதது.

​கடற்கரை கிராமங்களை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,31,885; பெண் வாக்காளர்கள் 1,31,562; மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஒருவர் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 448 (2,63,448) வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இங்கு இந்தத் தேர்தலில் மொத்தம் 74.02 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளதாகத் தேர்தல் ஆணையத்தின் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

​கள நிலவரத்தை வைத்துப் பார்க்கும் போது, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தாரகை கத்பர்ட்டுக்கும், பா.ஜ.க வேட்பாளர் டி. சிவகுமாருக்கும் இடையேதான் நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. இதுவும் காங்கிரஸின் கோட்டையாக பார்க்கப்படும் தொகுதி என்பதால், அதை தக்கவைக்க முழு முயற்சிகளையும் காங்கிரஸ் மேற்கொண்டது.

​காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தாரகை கத்பர்ட், கடந்த இடைத்தேர்தலில் விளவங்கோடு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர். தற்போது குளச்சலில் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு மீனவச் சமூகத்தின் ஆதரவும், சிறுபான்மையின வாக்குகளும் மிகப்பெரிய பலமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மறுபுறம், பா.ஜ.கவின் டி. சிவகுமார், நகர்ப்புற வாக்குகள் மற்றும் இந்துத்துவ ஆதரவு வாக்குகளை முழுமையாகப் பெறமுடியும் என நம்புகிறார். கடந்த 2021 தேர்தலில் பா.ஜ.க இங்கு இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

​இத்தொகுதியில் த.வெ.க சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள பிரேம் அலெக்ஸ் லாரன்ஸ், மீனவ சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் என்பதால், கடலோர கிராமங்களில் உள்ள இளைஞர்களின் வாக்குகளைப் பெருமளவில் கவர்ந்துள்ளார். இது காங்கிரஸின் வாக்கு வங்கியில் பெரிய ஓட்டையை ஏற்படுத்தும் எனக் கருதப்படுகிறது.

கடந்த 2011 முதல் 2021 வரை காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரின்ஸ் இங்கு தொடர்ந்து 3 முறை வெற்றி பெற்று ஹாட்ரிக் சாதனையை படைத்திருந்தார். அவர் இம்முறை போட்டியிடாதது தொகுதிக்குள் ஒரு புதிய அரசியல் மாற்றத்திற்கான விதையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

​அதேபோல், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் களம் கண்டிருக்கும் ஆன்சி ஷோபா ராணி, தான் கவுன்சிலராக இருந்தபோது மக்களுக்கு செய்த பணிகளை முன்வைத்து தேர்தல் பரப்புரை செய்தார். அந்தவகையில், அவருக்கு பெண்களின் வாக்குகள் கணிசமாக கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இவர்களைத் தவிர இத்தொகுதியில் பல சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் தீவிரமாகப் போட்டியிட்டுள்ளனர். கடலரிப்புத் தடுப்புச் சுவர், விசைப்படகு மீனவர்களின் கோரிக்கைகள் போன்ற உள்ளூர் பிரச்சினைகள் இந்தத் தேர்தலில் முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளன. இதன் விளைவு யாருக்குச் சாதகமாக அமையும் என்பது இன்னும் சில மணி நேரங்களில் தெரிந்துவிடும்.

TAGGED:

COLACHAL
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு
COLACHAL CONSTITUENCY RESULT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.