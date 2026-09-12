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நடுநடுங்கும் கோவை; 36 நாட்களில் 11 கொலைகள் - அடுத்தடுத்து நிகழும் சம்பவங்களால் பொதுமக்கள் அச்சம்

தனிப்பட்ட விரோதம், கஞ்சா போதை, மது போதை என பல்வேறு காரணங்களால் அடுத்தடுத்து நடைபெற்று வரும் இந்த கொலை சம்பவங்கள், கோவை மட்டும் இல்லாமல் தமிழகம் முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 8:56 PM IST

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By - எஸ்.சீனிவாசன்

கோயம்புத்தூர்: கோவையில் கடந்த 36 நாட்களில் 11 கொலைகள் நடந்துள்ளது மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெக ஆட்சியின் கீழ் தமிழகம் முழுவதும் தொடர்ந்து பல்வேறு கொலை சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூட, தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சியில் நிகழ்ந்த கொலைகளை பட்டியலிட்டு, சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்குலைந்திருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.

இந்நிலையில், கோவை மாவட்டத்தில் கடந்த 36 நாட்களில் 11 கொலைகள் நடைபெற்றிருப்பது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தனிப்பட்ட விரோதம், கஞ்சா போதை, மது போதை என பல்வேறு காரணங்களால் அடுத்தடுத்து நடைபெற்று வரும் இந்த கொலை சம்பவங்கள், கோவை மட்டும் இல்லாமல் தமிழகம் முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவையும், கொலைகளும்..

கடந்த ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதியன்று கோவை பீளமேடு பகுதியில் அதிவேகமாக இருசக்கர வாகனத்தை ஒட்டியதால் ஏற்பட்ட தகராறில், சென்னை வியாசர்பாடியை சேர்ந்த நவீன் (25) என்ற இளைஞர் 9 பேர் கொண்ட கும்பலால் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

கொலை செய்து 'ரீல்ஸ்'

ஆகஸ்ட் 5ம் தேதியன்று கிணத்துக்கடவு அருகே உள்ள சொலவம்பாளையம் பகுதியில் மதுபானம் வாங்கி வராததால் ஏற்பட்ட தகராறில், அஸ்வின் (22) என்ற இளைஞர் கழுத்தறுக்கப்பட்டும், சுத்தியால் அடிக்கப்பட்டும் கொலை செய்யப்பட்டார்.

இத்துடன் நிற்காமல், அஸ்வினின் உடல் அருகே கொலையாளிகள் இருவரும் அமர்ந்து, ரத்தம் வடியும் கத்தியை வாயில் வைத்தபடி செல்ஃபியும் எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர்.

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அதிர வைத்த கல்லூரி மாணவர் கொலை

ஆகஸ்ட் 10ம் தேதியன்று ஒத்தக்கால் மண்டபம் பகுதியில் உள்ள ஹிந்துஸ்தான் பொறியியல் கல்லூரி மைதானத்தில் கள்ளக்குறிச்சியை சேர்ந்த அமுதன் (19) என்ற மாணவர் 15 பேர் கொண்ட கும்பலால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டார்.

இது கோஷ்டி மோதலால் ஏற்பட்ட கொலை அல்ல என்றும், கஞ்சா விற்பனை செய்பவர்களை காட்டிக் கொடுத்ததால் நடந்த கொலை எனவும் உயிரிழந்த மாணவரின் பெற்றோர் குற்றம்சாட்டியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை

ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதியன்று பாப்பநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த சாந்தி (58) என்பவர் பாலியல் வன்புனர்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். இச்சம்பவத்தில் 17 வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டது பெரும் பேசுபொருளானது.

சொத்து தகராறில் கொலை

ஆகஸ்ட் 18ம் தேதியன்று சிங்காநல்லூர் பகுதியில் வேலுச்சாமி (58) என்ற பத்திர எழுத்தாளர், சொத்து தகராறு காரணமாக கட்டையால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தில் சிவக்குமார் (50) என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

பேருந்து ஓட்டுநர் கொலை

ஆகஸ்ட் 19ம் தேதியன்று செலக்கரச்சல் பகுதியில் ’ஏன் சத்தம் போடுகிறாய்?’ என கேள்வி எழுப்பிய பேருந்து ஒட்டுநர் செந்தில்குமார் (37) என்பவரை, மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட கண்ணன் (35) கட்டையால் அடித்துக் கொலை செய்தார்.

அதேநாளன்று சோமனூர் பகுதியில் தேவதாஸ் (35) என்பவரை முன்விரோதம் காரணமாக கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த ரஞ்சித் (24), அசோக் (20) ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

செல்போனை திருப்பி தராததால் கொலை

ஆகஸ்ட் 21ம் தேதியன்று சமநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் செல்போனை திருப்பி தராததால் ஏற்பட்ட தகராறில் 4 பேர் கொண்ட கும்பல் தாக்கியதில் பிரதீப் குமார் (34) என்பவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

ஆகஸ்ட் 25ம் தேதியன்று நீலாம்பூர் பகுதியில் மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் திருவாரூரை சேர்ந்த விக்னேஷ் (32) என்பவரை பீர் பாட்டிலால் குத்திக் கொலை செய்து, சாலையோர பள்ளத்தில் வீசிய தூத்துக்குடியை சேர்ந்த சங்கரேஸ்வரன் (29) என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

திருமணத்தை மீறிய உறவு - கொலை

ஆகஸ்ட் 28ம் தேதியன்று நரசீபுரம் வெள்ளமலைப் பட்டிணம் பகுதியில் தனது மனைவியுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருப்பதாக சந்தேகத்தின் பேரில், நாகராஜ் (62) என்பவரை கொலை செய்த கந்தசாமி (65) என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

தலையில் கல்லை போட்டு கொலை

செப்டம்பர் 7ம் தேதி கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே உள்ள பாப்பம்பட்டியில் அடையாளம் தெரியாத இளைஞர் ஒருவர் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கொலை செய்தவர்கள் யார்? கொலையானவர் யார் என சூலூர் போலீசார் விசாரானை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திடீரென கொலைகள் அதிகரித்து விட்டதா?

இந்நிலையில், இவ்வாறு அடுத்தடுத்து கோவையில் நடக்கும் கொலைகள் குறித்து மக்கள் சிவில் உரிமை கழகத்தின் தேசிய செயலாளரும், வழக்கறிஞருமான பாலமுருகனிடம் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு சார்பில் பேசினோம்.

அவர் கூறுகையில், “தனிநபர் சார்ந்த விஷயங்கள் மற்றும் கோபங்கள் காரணமாக நடக்கும் கொலைகள் திடீரென அதிகரித்தாக கூற முடியாது. இதற்கு அரசியலை காரணமாக கூறுவது சரியாக இருக்காது. தனிநபர் கொலைகள் என்பது சமூக பிரச்சனை.

ஒரு மனிதனை அழித்தொழிப்பதன் மூலம் தனது கோபத்தை தீர்த்து கொள்ள முடியும் என நினைப்பதும், சாதாரண பிரச்சனைகளில் கூட தனது அதிகாரத்தை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற மனநிலையும் இத்தகைய கொலைகளுக்கு முக்கியக் காரணம்.

மக்கள் சிவில் உரிமை கழகத்தின் தேசிய செயலாளர் பாலமுருகன்
மக்கள் சிவில் உரிமை கழகத்தின் தேசிய செயலாளர் பாலமுருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கொலைகளை காவல் துறையினரால் தடுக்க முடியாது. அதேசமயம், கொலைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை காவல் துறையினர் எடுக்க வேண்டும்" என அவர் கூறினார்.

காவல்துறையினர் செய்ய வேண்டியது என்ன?

தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "அரசியல்வாதிகளையும், சமூக செயற்பாட்டாளர்களையும் கண்காணிக்க காவல்துறையினர் காட்டும் முனைப்பை, குற்றப் பின்னணி இருப்பவர்களிடம் காட்டினாலே குற்றங்களை பெருமளவு குறைக்க முடியும்.

குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களின் கை, கால்களை உடைப்பதை நடைமுறை இயல்பாக காவல் துறையினர் மாற்றியுள்ளனர். இதனால் எந்த வகையிலும் குற்றங்கள் குறையவில்லை. குற்றம் செய்தவர்களை சட்டத்தின் முன்பு நிறுத்துவது மட்டுமே காவல் துறையினரின் வேலை அல்ல, குற்றங்கள் நடக்காமல் தடுப்பதும் அவர்களின் கடமை.

குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகமாக நடக்கும் இடங்களிலும் கூடுதல் ரோந்து மற்றும் கண்காணிப்பை காவல்துறையினர் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்” என்றார்.

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கோயம்புத்தூர் கொலை
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