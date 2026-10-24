உதகையில் மண் சரிவில் சிக்கிய அரசு பேருந்து - ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு - இன்று முதல் இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு கட்டுபாடுகள்
நீலகிரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் 26 ஆம் தேதி வரை உதகைக்கு சுற்றுலா வர வேண்டாம் என அந்த மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 9:11 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 11:51 AM IST
நீலகிரி: தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக உதகை மலைப் பாதையில் பல இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அரசுப் பேருந்து மீது மண் சரிந்து விழுந்த நிலையில், ஓட்டுநர் உயிரிழந்தார்.
உதகை பர்லியார் பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதில் குன்னூரிலிருந்து கோவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்து மீது மண் சரிந்து விழுந்தது. அப்போது பேருந்தில் ஓட்டுநரும் நடத்துநரும் மட்டும் இருந்தனர். நடத்துநர் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு முதலில் மேட்டுப்பாளையம் மருத்துமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு
தொடர்ந்து இடிபாடுகளில் சிக்கிய ஓட்டுநரையும் மீட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதித்த நிலையில் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். உயிரிழந்த ஓட்டுநர் ஜனகராஜ் என்பதும், அவர் நீலகிரி மாவட்டம் பாலடா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நடத்துநர் கேசவன் விபத்து குறித்து கூறுகையில், “குன்னூரிலிருந்து பேருந்து கோவை நோக்கி இன்று காலை வழக்கம் போல் புறப்பட்டது. பேருந்தில் 7 பேர் பயணித்தனர். செல்லும் வழியில் மரம் விழுந்ததால் பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடத்தில் இறக்கி விடப்பட்டனர்.
அதன் பிறகு பேருந்து மாற்று பாதையில் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்ட நிலையில், அந்த பாதையில் சென்றோம். அங்கும் ஒரு மரம் விழுந்து கிடந்தது. அங்கு வெள்ளப்பெருக்கு அதிகமாக இருந்ததால் ஒரு இடத்தில் பேருந்தை நிறுத்தினோம். அங்கும் மண்சரிவு ஏற்பட்டு பேருந்தின் மீது விழுந்தது” என்று கூறினார்.
பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டதால் ஆங்காங்கே சிக்கியுள்ள வாகனங்களை மீட்கும் பணிகளில் மீட்புக்குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு உதகை - மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் கோத்தகிரி - மேட்டுப்பாளையம் சாலைகளில் இரு மார்க்கமாக வாகனங்கள் செல்ல இரவு நேர கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது மாலை 6 மணி முதல் காலை 7 மணி வரை போக்குவரத்துக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரள மாணவர்கள் மீட்பு
கேரளாவிலிருந்து உதகைக்கு சுற்றுலா வந்திருந்த 150-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், மற்றொரு இடத்தில் நடந்த மண் சரிவில் சிக்கிக் கொண்டனர். இது குறித்து தகவலறிந்த மீட்புப்படையினர் அங்கு விரைந்து சென்று மண் சரிவில் சிக்கியிருந்த மாணவர்களை கயிறு மூலம் பத்திரமாக மீட்டனர். இதனையடுத்து வரும் 26 ஆம் தேதி வரை 2 நாட்களுக்கு உதகைக்கு சுற்றுலாவிற்கு வருவதை தவிர்க்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
ஆட்சியர் ஆய்வு
நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வானிலை ஆய்வு மையம் கனமழை பெய்யும் என ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில், நேற்று இரவு முதல் உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி, குந்தா மற்றும் கூடலூர், பந்தலூர் தாலுக்காக்களில் மழையின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
குறிப்பாக, குன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக பர்லியார் அருகே மண்சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் தற்போது குன்னூர் முதல் மேட்டுப்பாளையம் வரை தற்காலிகமாக போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாற்றுபாதையாக கோத்தகிரி - மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் பொதுமக்கள் பயணிக்கலாம் என பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளில் நெடுஞ்சாலை துறையினர், தீயணைப்பு துறையினர் சாலையில் ஏறப்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர். குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடைபெற்று வரும் மீட்புப்பணிகளை நீலகிரி ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
ஊட்டி மலைப்பாதையில் மண்சரிவு: சிக்கிய அரசு பேருந்தை மீட்கும் பணிகள் தீவிரம் #ootylandslide | #heavyrain | #BusAccident | #nilgiris | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/TRakpYFm6a— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 24, 2026
உதகை - குன்னூர் சாலையில் காட்டேரி, மரப்பாலம், புதுக்காடு, குரும்பாடி, காந்திபுரம், கே.என்.ஆர், கோழிக்கரை ஆகிய இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதே போல், கோத்தகிரி - மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் குஞ்சப்பனையிலும் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து நீலகிரி மாவட்டம் செல்லும் வாகனங்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
|இதையும் படிங்க: கோவை, நீலகிரியில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும்?
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
கனமழை காரணமாக, கோவை மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உதகமண்டலம், குன்னூர், கோத்தகிரி, குந்தா, கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர் ஆகிய 6 தாலுக்காக்களில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகபட்ச மழை
நீலகிரி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இன்று காலை 7 மணி நிலவரப்படி நீலகிரி முழுவதும் பதிவான அதிகபட்சமாக பர்லியாரில் 115.6 – 204.5 மி.மீ அளவில் மிகக் கனமழையும், கீழ் கோத்தகிரியில் 200 மி.மீ அளவும், எடப்பள்ளியில் 161 மி.மீ அளவும், கோத்தகிரியில் 137 மி.மீ அளவும் உச்சபட்சமாக பதிவாகி உள்ளது. தவிர தேவலா பகுதியில் 80 மி.மீட்டரும், குன்னூரில் 81 மி.மீட்டரும், கோடநாட்டில் 81 மி.மீட்டரும் மழைப்பொழிவு பதிவாகி உள்ளது. 10க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நிலச்சரிவுகளும், 18 மரங்களும் விழுந்துள்ளதாக பதிவாகியுள்ளது.