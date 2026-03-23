ஆந்திராவில் இருந்த பூர்வீகம்: விடாமல் தேடி கண்டறிந்த தெலுங்கு பேசும் கோயம்புத்தூர் மக்கள்

உலிச்சி கிராமத்திற்கு சென்று எங்கள் மக்களைச் சந்தித்தது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவமாக இருந்தது என பாலசுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.

பூர்வீகத்தைக் கண்டறிந்த குழு (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 23, 2026 at 1:47 PM IST

கோயம்புத்தூர்: 'விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி' கூற்றுக்கு ஏற்ப, கோயம்புத்தூரில் வசிக்கும் தெலுங்கு பேசும் மக்கள் தங்களது பூர்வீகத்தைக் கண்டறிந்து அசத்தியுள்ளனர்.

பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு விஜயநகர பேரரசின் வீழ்ச்சியின் போது தெலுங்கு பேசும் மக்கள், தெற்கு பகுதியை நோக்கி குடிபெயர்ந்தனர். காலப்போக்கில் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர், மதுரை, தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் குடியேறி விவசாயம், வர்த்தகம் மற்றும் சுயதொழில் மூலம் கடினமாக உழைத்து வெற்றிகரமாக வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டனர். தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக் கொண்ட தெலுங்கு பேசும் மக்கள், திருவிழாக்கள் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் மூலம் தங்களது அடையாளங்களை பாதுகாத்து வந்தனர்.

குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் சிறு குறு தொழில் நகரமான கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை முக்கியத் தொழில் மையமாக உருவாக்கியதில் தெலுங்கு சமூகம் மிக முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. பருத்தி, நிலக்கடலை போன்ற பயிர்களை பயிரிடுவது முதல் நீர்ப்பாசனத் தொழில்நுட்பங்களில் முன்னோடியாக இருப்பது வரை அவர்களின் பங்களிப்புகள் மகத்தானவை என்றால் அது மிகையல்ல. அதுமட்டுமின்றி, மோட்டார் வாகன உற்பத்தியில் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் இன்றும் செழித்து வளரும் பல தொழில்களுக்கு அடித்தளமிட்டவை ஆகும்.

இதையும் படிங்க: 'தல' தரிசனம் முதல் ரெய்னாவின் கௌரவம் வரை: சேப்பாக்கில் களைகட்டிய சிஎஸ்கே திருவிழா

தெலுங்கு சமூகத்தின் மிக முக்கிய நபராக திகழும் ஜி.டி.நாயுடு, "இந்தியாவின் எடிசன்" என்று போற்றப்படுகிறார். அவரது பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாக கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அவரது முழு உருவச் சிலையை சமீபத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாகத் திறந்து வைத்தார். இது கோயம்புத்தூரில் உள்ள தெலுங்கு முன்னோடிகளின் பாரம்பரியத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

ஜி.டி.நாயுடுவின் திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamilnadu)

இந்நிலையில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 15 பேர் கொண்டக் குழு தங்களது முன்னோர்கள் யார்? பூர்வீகம் எந்த ஊர்? என்பதை அறிந்துக் கொள்ள ஏதுவாக ஆந்திரப்பிரதேசம் மாநிலம், பிரகாசம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஓங்கோலேவுக்கு (Ongole) அருகில் உள்ள உலிச்சி (Ulichi) கிராமத்திற்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு 'சுன்சு' என்ற குடும்பப்பெயரைக் கொண்ட குடும்பங்களைக் கண்டறிந்து தங்கள் பூர்வீகத்தை உறுதிச் செய்துக் கொண்டனர்.

அந்த குழுவிற்கு கண் மருத்துவர் சுன்சு சாலமையா தலைமையில் உள்ளூர் கிராம மக்கள் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர். இது குறித்து குழுவில் இடம் பெற்றிருந்த பாலசுப்பிரமணியம் கூறுகையில், "எங்களது தேடல் இறுதியாகப் பலனளித்துள்ளது. உலிச்சி கிராமத்திற்கு சென்று எங்கள் மக்களைச் சந்தித்தது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவமாக இருந்தது" என்று உணர்ச்சிப்பொங்கத் தெரிவித்தார்.

விவசாயம் முதல் ஜவுளி வரையிலும், சிறு நிறுவனங்கள் முதல் பெரிய நிறுவனங்கள் வரையிலும் தெலுங்கு சமூகத்தினர் தமிழ்நாட்டின் அழியாத முத்திரையைப் பதித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

