'மிஸ் கூவாகம்' பட்டத்தை தட்டிச் சென்ற கோவை சூர்யா; மலேசியா நிஷா 2ஆம் இடம்
பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த 10 திருநங்கைகளுக்கு தலா 10 ஆயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையை நடிகர் பாலா வழங்கினார்.
Published : April 28, 2026 at 9:55 AM IST|
Updated : April 28, 2026 at 10:42 AM IST
விழுப்புரம்: கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயில் சித்திரை திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற 'மிஸ் கூவாகம் 2026' போட்டியில் கோவை சூர்யா முதல் இடத்தை பிடித்தார். இரண்டாம் இடத்தை மலேசியாவை சேர்ந்த நிஷாவும், மூன்றாம் இடத்தை புதுச்சேரியை சேர்ந்த அனன்யாவும் தட்டிச் சென்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த திருவிழாவில் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான திருநங்கைகள் வந்து வழிபடுவர்.
இந்த திருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, திருநங்கைகளின் அழகி போட்டி நடைபெறும். இதில் மிஸ் திருநங்கை, மிஸ் கூவாகம் என இரண்டு போட்டிகள் நடத்தப்படும். இதில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற 'மிஸ் திருநங்கை 2026' போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களையும் சென்னையைச் சேர்ந்த திருநங்கைகள் தட்டிச் சென்றனர். முதலிடத்தை ஓமனா, இரண்டாம் இடத்தை சாய் ஸ்ரீ மற்றும் மூன்றாவது இடத்தை சுகி என்பவர் கைப்பற்றினர்.
மிஸ் கூவாகம் அழகி போட்டி
இதனைத் தொடர்ந்து, மிகவும் புகழ்பெற்ற மிஸ் கூவாகம் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் தமிழகம் மட்டுமன்றி, கர்நாடகா, மும்பை, ஆந்திரா போன்ற வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும், மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான திருநங்கைகள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த அழகிப் போட்டியில் 25 பேர் பங்கேற்றனர். மூன்று சுற்றுகளைக் கொண்ட போட்டியில், அழகு மற்றும் திறமையை வெளிப்படுத்திய மூவர் அழகிகளாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
அதன்படி, முதல் இடத்தை பெற்று மிஸ் கூவாகம் 2026 பட்டத்தை கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த சூர்யா தட்டிச் சென்றார். ரேம்ப் வாக் மற்றும் அறிவுத் திறன் அடிப்படையில் 2026-க்கான மிஸ் கூவாகம் பட்டம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடங்களை முறையே மலேசியாவை சேர்ந்த நிஷாவும், புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த அனன்யாவும் தட்டிச் சென்றுள்ளனர்.
தொடர்ந்து பரிசு பெற்ற அவர்கள் உருக்கமாக பேசினர். "தங்கள் பிள்ளைகள் திருநங்கையாக மாறும் போது பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும். அவர்களை அனாதையாக கைவிட கூடாது. திருநங்கை மசோதா 2026, குருவி கூட்டினை கலைக்கும் செயலாக உள்ளது" என வருத்தம் தெரிவித்தனர்.
மிஸ் கூவாகம் 2026 நிகழ்ச்சியின் மற்றுமொரு பகுதியாக, 7 திருநங்கைகளுக்கு இளம் சாதனையாளர் 'திருநங்கை விருது' தென்னிந்திய திருநங்கைகள் கூட்டமைப்பு சார்பாக வழங்கப்பட்டது. மேலும், இந்த நிகழ்ச்சில் திரைப்பட பாடகர் வேல்முருகன், சின்னத்திரை நடிகர் பாலா, மகேந்திரன், ஷனம் ஷெட்டி போன்றோரும் பங்கேற்றனர்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில், பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த 10 திருநங்கைகளுக்குத் தலா ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகையை நடிகர் பாலா வழங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து, திருநங்கைகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பாக நடைபெற்றன.