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தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா: கோவையில் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் மாணவர்கள் கொண்டாட்டம்

தங்கள் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி இது எனக் கூறிய மாணவர்கள், பிற கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை தங்களது போராட்டம் தொடரும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமாவை ஆடி பாடி கொண்டாடிய கோவை மாணவர்கள்
மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமாவை ஆடி பாடி கொண்டாடிய கோவை மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 8:41 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்த நிலையில், கோவையில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த கல்லூரி மாணவர்கள் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினர்.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் திருத்தல் குளறுபடி உள்ளிட்ட விவகாரங்களை முன்வைத்து டெல்லியில் சிஜேபி கட்சி (கரப்பான் பூச்சி கட்சி) சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்று வந்தது.

நீட் வினாத்தாள் கசிவால் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறிய அவர்கள், இதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியறுத்தினர். எனினும், அவர்களின் கோரிக்கைக்கு மத்திய அரசு செவி சாய்க்காமல் இருந்தது.

இதனிடையே, கடந்த 20-ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி சென்ற சிஜேபி கட்சியினர் மீதும், அவர்களுக்கு ஆதரவாக வந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் மீதும் போலீசார் தடியடி நடத்தினர். இதில் ஏராளமான மாணவர்கள் படுகாயமடைந்த நிலையில், இதனைக் கண்டித்து நாடு முழுவதும் போராட்டம் வெடித்தது.

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குறிப்பாக, சென்னை, திருச்சி, கோவை, மதுரை, நெல்லை ஆகிய மாவட்டங்களில் கல்லூரி மாணவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். கோவை சிவானந்தா காலனி டாடாபாத் பகுதியில் மாணவர்கள் சார்பில் தொடர் முழக்க போராட்டம் நடைபெற்று வந்தது.

இவ்வாறு நாடு முழுவதும் மாணவர்கள் போராட்டம் வெடித்ததால், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இன்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்தார். இந்த செய்தி வெளியானதும், நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் போராட்டம் நடத்தி வந்த மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் கூச்சலிட்டனர். மேலும், தங்கள் போராட்டத்துக்கு வெற்றி கிடைத்ததாக கூறி கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.

அந்த வகையில், கோவை டாடாபாத் பகுதியில் தொடர் முழக்க போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த மாணவர்களும், முற்போக்கு அமைப்புகளைச் சேர்ந்த இளைஞர்களும் பட்டாசு வெடித்தும், ஆடியும் பாடியும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

மேலும், பொதுமக்களுக்கு மாணவர்கள் இனிப்புகளை வழங்கினர். இது, தங்கள் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த முதற்கட்ட வெற்றி எனக் கூறிய மாணவர்கள், பிற கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை தங்களது அறப்போராட்டம் தொடரும் எனவும் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

தர்மேந்திர பிரதான்
மாணவர்கள் கொண்டாட்டம்
STUDENTS PROTEST
NEET
DHARMENDRA PRADHAN

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