ரோந்து பணிக்கு பிரத்யேக மின்சார வாகனம்; கோவை பொறியியல் மாணவர் சாதனை
பாதுகாப்புப் பணிக்காகவே பிரத்யேகமாக ஒலிபெருக்கி எச்சரிக்கை சைரன் மற்றும் இரவிலும் தெளிவாகத் தெரியும் ஒளிரும் விளக்குகள் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
Published : September 26, 2026 at 7:00 PM IST
By எஸ்.சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: ஒருவர் மட்டுமே நின்று பயணிக்கும் வகையிலான 'டிரைக் 2' என்ற நவீன மின்சார ரோந்து வாகனத்தை கோவையை சேர்ந்த பொறியியல் மாணவர் உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளார்.
பொது இடங்களில் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த பல்வேறு விதமான தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சாலைகள் போன்ற அகலமான அமைப்பு உள்ள இடங்களில் இரு சக்கர வாகனங்களிலோ அல்லது நான்கு சக்கர வாகனங்களிலோ ரோந்து பணியை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால், ரயில் நிலையம், பூங்கா போன்ற இடங்களில் குறுகிய பாதையில் பாதுகாப்பிற்காக நடந்து சென்றே ரோந்து பணியை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலை உள்ளது.
இந்த சூழலில், ரோந்து செல்லும் வகையில் ஒருவர் மட்டுமே நின்று பயணிக்கும் வகையிலான மின்சர வாகனத்தை பிரத்யேகமாக உருவாக்கியுள்ளார் கோவையை சேர்ந்த பொறியியல் மாணவர் ஷகில் அக்தர்.
மதுரையை சேர்ந்த இவர், கோவை குமரகுரு தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் இயந்திரப் பொறியியல் இளங்கலை படிப்பை முடித்து, தற்போது அதே கல்லூரியில் தொழில்துறை தானியங்கி மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் துறையில் முதுகலை பட்டப்படிப்பை படித்து வருகிறார்.
கல்லூரியில் படித்துக்கொண்டிருக்கும்போதே, அவருக்கு உதித்த சிந்தனையின் மூலம் இன்று ஒரு ஸ்டார்அப் கம்பெனியை உருவாக்கி, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் உட்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு நவீன மூன்று சக்கர மின்சார ரோந்து வாகனத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவந்துள்ளார்.
கல்லூரி வளாகத்தில் நீண்ட நடைபயணத்தால் தோன்றிய கண்டுபிடிப்பு
ஷகில் அக்தரின் கல்லூரி வளாகம் சுமார் 150 ஏக்கர் கொண்டதாகும். ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்ல நீண்ட தூரம் நடக்க வேண்டிய சிரமம் இருந்தது. இதனை தினந்தோறும் எதிர்கொண்ட அவர், வளாகத்தில் தினமும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுபவர்களின் நிலையை குறித்து ஒரு நிமிடம் சிந்தித்து பார்த்தார். அந்த சிந்தனையில் தோற்றியதுதான் 'டிரைக் 2' என்ற நவீன மூன்று சக்கர மின்சார ரோந்து வாகனம்.
2022ஆம் ஆண்டில் கல்லூரி வளாகத்திற்குள் பயணிப்பதற்கான மூன்று சக்கரங்கள், ஒரு சாதாரண பேட்டரி மற்றும் மோட்டார் கொண்ட மிகவும் எளிய மாதிரி வாகனத்தை வடிவமைத்தார். அதனை கல்லூரியின் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களிடம் வழங்கி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார். தொடர்ந்து, அவர்களிடமிருந்து நேரடியாக கருத்துகளை சேகரித்து, பல்வேறு மாற்றங்களை அதில் கொண்டு வந்தார்.
குறிப்பாக ஓட்டுநரின் உயரத்திற்கு ஏற்ப கைப்பிடியை மாற்றி அமைக்கும் வசதி, சொகுசான பயணத்திற்கான சஸ்பென்ஷன், உறுதியான பிரேக் சிஸ்டம் மற்றும் நீண்ட நேரப் பணியின்போது தண்ணீர் பாட்டில் வைப்பதற்கான பிரத்யேக இடம் உள்ளிட்டவற்றை அதில் மேம்படுத்தப்பட்டன.
|இதையும் படிங்க: ரூ.20 ஆயிரத்தில் நானோ செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பு - கல்லூரி மாணவர் விக்னேஷ் வேலன் அசத்தல்
மக்கள் பணியில் 'டிரைக் 2'
கல்லூரி வளாகத்தை தாண்டி, மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் உள்ள இடங்களில் ரோந்து செல்லும் காவல்துறையினரின் சிரமங்களை ஷகில் கண்டறிந்தார். பூங்காக்கள், நடைபாதைகள் மற்றும் பெரிய ஜீப் போன்ற வாகனங்கள் செல்ல முடியாத குறுகிய தெருக்களில் ரோந்து செல்வதற்காக இந்த வாகனத்தை தொடர்ந்து மாற்றியமைத்தார்.
2024ஆம் ஆண்டு கோவை மாநகர காவல்துறை சார்பில் கோவையின் முக்கிய அடையாளமான பந்தைய சாலை பகுதியில் முதற்கட்டமாக இந்த வாகனம் வெற்றிகரமாகச் சோதனை செய்யப்பட்டது.
அதன் பின்னர், நீண்ட ரயில்வே நடைமேடைகளில் மணி கணக்கில் நடந்து சென்று ரோந்து பணியில் ஈடுபடும் ரயில்வே காவலர்களின் தேவைகளுக்கேற்ப கூடுதல் பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் 2025ஆம் ஆண்டு ’டிரைக் 2' வாகனம் வடிவமைக்கப்பட்டது.
இதன் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே போலீசாரின் பயன்பாட்டிற்காக 10 'டிரைக் 2' வாகனங்கள் முறைப்படி வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக ஒருவர் மட்டும் நின்று ரோந்து பணியை மேற்கொள்ளும் வகையிலான மூன்று சக்கர மின்சார வாகனம் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
'டிரைக் 2' வாகனத்தின் சிறப்புகள்
சாதாரண மின்சார வாகனங்களில் இருந்து 'டிரைக் 2' முற்றிலும் மாறுபட்டது. குறுகிய மற்றும் சீரற்ற இடங்களில் தடங்கலின்றி இயங்கும் வகையில் இதன் தொழில்நுட்பம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தனித்தனி சஸ்பென்ஷன்: மூன்று சக்கரங்களுக்கும் தனித்தனியாக சஸ்பென்ஷன் அமைப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், கரடுமுரடான மற்றும் சீரற்ற தரைப்பகுதிகளிலும் வாகனம் சாய்ந்துவிடாமல் நிலைத்தன்மையுடன் செல்ல முடியும்.
360 டிகிரி சுழலும் வசதி: ஐந்து அடி சுற்றளவுக்குள்ளேயே 360 டிகிரியில் வாகனத்தைத் திருப்ப முடியும். இதனால் மிகக் குறுகிய பாதைகள், கூட்ட நெரிசல் மிகுந்த பகுதிகள் மற்றும் நடைமேடைகளில் மிக எளிதாகக் கையாள முடியும்.
சைரன் மற்றும் விளக்குகள்: பாதுகாப்புப் பணிக்காகவே பிரத்யேகமாக ஒலிபெருக்கி எச்சரிக்கை சைரன் மற்றும் இரவிலும் தெளிவாகத் தெரியும் ஒளிரும் விளக்குகள் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
30 கிலோமீட்டர்: இந்த வாகனத்தை முழுமையாக சார்ஜ் செய்ய வெறும் 2.5 மணி நேரம் மட்டுமே ஆகும். ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 30 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை தடையின்றிப் பயணிக்க முடியும்.
|இதையும் படிங்க: கடலுக்கு அடியில் மறைந்திருந்த தமிழ்நாட்டின் வரலாறு: பூம்புகாரில் டார்பிடோ ஜாடி துண்டு, உறைகிணறுகள் கண்டுபிடிப்பு
ஜேம்ஸ் டைசன் விருது
பொறியியல் வடிவமைப்பு உலகின் மிக உயரியதாக கருதப்படும் ’ஜேம்ஸ் டைசன் விருது 2026’-க்கான போட்டியில், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பயன்பாட்டு அமைப்பில் படைத்த சாதனைக்காக 'டிரைக் 2' மின்சார ரோந்து வாகனத்துக்கு இந்திய அளவில் இரண்டாம் இடம் கிடைத்தது.
இந்த சர்வதேச அங்கீகாரம் குறித்து ஷகில் அக்தர் கூறுகையில், “ஜேம்ஸ் டைசன் விருது என்பது வெறும் வாகனத்தின் வெளிப்புற அழகையோ தோற்றத்தையோ மட்டும் பார்த்து வழங்கப்படும் விருதல்ல. சமுதாயத்தில் நாம் எந்தக் குறிப்பிட்ட சிக்கலை அடையாளம் கண்டோம், அந்தப் பிரச்சனைக்குத் தீர்வுகாணும் வகையில் தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு நுட்பமாக வடிவமைத்தோம் என்பதற்காக அளிக்கப்படும் அங்கீகாரம் ஆகும்.
அந்த வகையில் 'டிரைக் 2' இந்த விருதைப் பெற்றிருப்பது பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. என்னுடைய கல்லூரி நாட்களில் அன்றாட நடைபயணச் சிக்கலில் இருந்து உதித்த யோசனை, இன்றைக்குப் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் உருவெடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு காவல் துறை மற்றும் இந்திய ரயில்வேயின் ரோந்து வாகனமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் இது போன்று வாகனங்கள் இல்லை. தற்போதுதான் எங்கள் குழுவால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது மட்டுமின்றி தற்போது ஒரு நிறுவனத்தை துவக்கி வாகனங்களை தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறோம். இதனை மேலும் மேம்படுத்தி அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
பாதுகாப்பு துறையில் சிக்கலைச் சரியான முறையில் கண்டறிந்து, அதற்குப் நடைமுறைக்குச் சாத்தியமானத் தீர்வை உருவாக்கி, அதில் வெற்றிப் பெற்ற ஷகில் அக்தரின் இந்த 'டிரைக் 2' பயணம், இளம் பொறியாளர்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு உத்வேகமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.