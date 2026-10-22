11 ஆம் வகுப்பு மாணவரின் உயிரை பறித்த சா'தீ' - பள்ளி ஆசிரியர் கைது
ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் என 4 பேர் மீது விபரீத முடிவுக்கு தூண்டுதல், தன்னிச்சையாக காயம் ஏற்படுத்துதல் மற்றும் சாதிய வன்கொடுமை ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : October 22, 2026 at 2:13 PM IST
கோயம்புத்தூர்: 11 ஆம் வகுப்பு மாணவர் அகிலன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவத்தில், ஆசிரியர் விஜயகுமாரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
கோவை பீளமேடு பகுதியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் 11 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவர் அகிலன், நேற்று (அக்.21) வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். பிற்பகலில் வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு வந்த அகிலனின் தாயார் கௌசல்யா, மகன் விபரீத முடிவு எடுத்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இந்த சம்பளம் தொடர்பாக கௌசல்யா, பீளமேடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரில் 'பள்ளியில் சாதிரீதியாக துன்புறுத்தியதால் விரக்தி அடைந்த அகிலன் விபரீத முடிவை எடுத்துள்ளார். இதற்கு உடன் பயிலும் இரு மாணவர்கள், வகுப்பு ஆசிரியர் விஜயகுமார் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் அருண் குமார் ஆகிய நான்கு பேர் தான் காரணம்' என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, பீளமேடு போலீசார் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் என 4 பேர் மீது விபரீத முடிவுக்கு தூண்டுதல், தன்னிச்சையாக காயம் ஏற்படுத்துதல், தாழ்த்தப்பட்டோர் வன்கொடுமை ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
சாதிப்பெயர் சொல்லி துன்புறுத்தல்
அதன்படி, போலீசார் பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையில், 'பள்ளி வகுப்பறையில் சாதி பெயரையும், யாரெல்லாம் மாட்டு இறைச்சி சாப்பிடுவீர்கள்? என ஆசிரியர் விஜயகுமார் கேட்டார். அப்போது மாணவர்கள் இருவர் அகிலனை சாதிப்பெயரை சொல்லி துன்புறுத்தினர் என பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளன.
மேலும், இது தொடர்பாக தலைமை ஆசிரியர் அருண்குமாரிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பெற்றோர் தெரிவித்தனர்' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்திய நிலையில், முதற்கட்டமாக மாணவரின் ஆசிரியர் விஜயகுமாரை கைது செய்தனர். மேலும் தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, மாணவரின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்று பிரேத பரிசோதனை நடைபெற்றது.
உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
இது குறித்து மாணவனின் தந்தை அசோக் குமார் கூறுகையில், “பள்ளி வகுப்பறையில் ஸ்காலர்ஷிப் தொடர்பான தகவல்களை கேட்கும் போது, மாணவரின் சாதி குறித்தும், மாட்டிறைச்சி சாப்பிடுவது குறித்தும் ஆசிரியர் கேட்டுள்ளார். இதனை அறிந்த பிற மாணவர்கள் அகிலனுடன் பேசுவதில்லை. இதனால் அவர் மிகுந்த மன வேதனையில் இருந்தார். இது தொடர்பாக பள்ளியில் முறையிட்ட போது, அப்படி எதுவும் நடைபெறவில்லை. நாங்கள் இது குறித்து விசாரிக்கிறோம் என கூறினார்கள்.
ஆனால், பள்ளி ஆசிரியர்கள் சாதிய மனநிலையில் நடந்து கொண்டனர். எனது மகனின் இந்த நிலைக்கான காரணத்தை கண்டறிந்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், மாணவரின் உடலை பெறமாட்டோம்” என தெரிவித்தார்.
’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.