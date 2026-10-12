கள்ள நோட்டுகளைக் கொடுத்து மதுபானங்கள் வாங்க முயற்சி - கல்லூரி மாணவர்கள் உட்பட ஐந்து பேர் கைது
கள்ள நோட்டுகள் எங்கு அச்சிடப்பட்டது?, இதில் தொடர்புடையவர்கள் யார்? கள்ள நோட்டுகள் எங்கெல்லாம் புழக்கத்தில் விட்டுள்ளனர்? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 12, 2026 at 5:18 PM IST
கோயம்புத்தூர்: எஃப்எல் 2 பாரில் கள்ள நோட்டுகளைக் கொடுத்து மதுபானங்களை வாங்க முயன்ற ஐந்து பேரை கைது செய்த காவல்துறையினர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
கோயம்புத்தூர்- செல்வபுரம் பைபாஸ் சாலையில் உள்ள எஃப்எல் 2 பார் ஒன்றில் நேற்று (அக்.11) ஐந்து பேர் மதுபானங்களை வாங்கிவிட்டு ரூபாய் 500 நோட்டுகளை கொடுத்துள்ளனர். இந்த ரூபாய் நோட்டுகள் போலியாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்தின்பேரில் பார் ஊழியர்கள், பெரிய கடைவீதி காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். அத்துடன் அந்த ஐந்து நபர்களையும் பிடித்து வைத்தனர்.
விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், அந்த ஐந்து பேரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, பார் ஊழியர்களிடம் கொடுத்த ரூபாய் நோட்டுகள் கள்ள நோட்டுகள் என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, கரும்புக்கடை பாத்திமா நகரைச் சேர்ந்த அக்தர் பர்வேஷ் (வயது 21), ஆபில் (வயது 20), செல்வபுரம் அமுல் நகரைச் சேர்ந்த யாயூ லியாஸ் (வயது 19), தெற்கு உக்கடத்தைச் சேர்ந்த ஷாகித் (வயது 19), முகமது இர்பான் (வயது 18) ஆகிய ஐந்து பேரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இதில் மூன்று பேர் கல்லூரி மாணவர்கள் என்று காவல் துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து 500 ரூபாய் மதிப்பிலான 372 நோட்டுகள் என மொத்தம் ரூபாய் 1,86,000 மதிப்பிலான கள்ளநோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்தக் கள்ளநோட்டுகளை அச்சடிக்க முகேஷ் குமார் என்பவர் உதவி இருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதனையடுத்து தலைமறைவாக உள்ள முகேஷ் குமார் என்பவரை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். ஏற்கெனவே முகேஷ் குமார் மீது மோசடி மற்றும் கள்ளநோட்டு புழக்கத்தில் விட்டது உள்ளிட்ட புகார்கள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. அவரை பிடிக்க தனிப்படை காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய காவல்துறையினர், கோயம்புத்தூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். கள்ள நோட்டுகள் எங்கு அச்சிடப்பட்டது?, இதில் தொடர்புடையவர்கள் யார்? கள்ள நோட்டுகள் எங்கெல்லாம் புழக்கத்தில் விட்டுள்ளனர்? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கள்ள நோட்டு கும்பலை காவல்துறையினர் கைது செய்திருப்பது கோயம்புத்தூர் மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.