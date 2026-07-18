போலீஸில் புகார் கொடுக்க பயமா? வந்துவிட்டது 'நிழல்' கியூஆர் கோடு திட்டம் - கோவை காவல்துறை அசத்தல்

போலீஸில் புகார் கொடுக்க பயமா? வந்துவிட்டது 'நிழல்' கியூஆர் கோடு திட்டம் - கோவை காவல்துறை அசத்தல்
இந்த நிழல் QR Code-ஐ ஸ்கேன் செய்து குற்றச்சம்பவங்கள் பற்றி புகார் அளிக்கலாம். இதற்கு உங்கள் பெயர், முகவரி என எதையும் கூற தேவையில்லை. புகார்கள் குறித்து உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 18, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 11:09 PM IST
BY சீனிவாசன்
கோவை: குற்றங்கள் மற்றும் சட்டவிரோத செயல்பாடுகள் குறித்து போலீசாரிடம் ரகசியமாக புகார் தெரிவிக்கும் 'நிழல்' (Nizhal) என்ற QR குறியீடு வசதியை கோவை காவல்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது? இதில் எவ்வாறு புகார் அளிக்க வேண்டும்? என்பது குறித்த சிறப்பு செய்தித் தொகுப்பே இது.
தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த, தமிழக காவல்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
குறிப்பாக, தமிழகத்தில் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் கோவை மாவட்டத்தில் குற்றங்களை கட்டுப்படுத்த போலீசார் தீவிர நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர்.
கோவை மாவட்டத்தில் சுமார் 40.11 லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான தொழிற்சாலைகள், வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளன. பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் இங்கு பெருமளவில் வசித்து வருகின்றனர். மக்கள்தொகை பெருக பெருக, குற்றங்களும் பெருகுவது இயற்கையானதுதான்.
எனவே, மாவட்டத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கையும், மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதிலும் புதிய அணுகுமுறைகள் அவசியமாகியுள்ளன. இதனைக் கருத்தில் கொண்டே, ‘நிழல்’ என்ற புதிய திட்டத்தை கோவை காவல்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
பொதுமக்களில் பெரும்பாலானோருக்கு, கண்ணெதிரே நடக்கும் குற்றங்களை தட்டிக்கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். ஆனால், அப்படி தட்டிக்கேட்டால் சமூக விரோதிகளால் நம் குடும்பத்தினருக்கு ஏதேனும் ஆபத்து ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற பயத்தில் அமைதியாக இருந்து விடுவார்கள்.
மேலும், அவர்கள் குறித்து போலீசாரிடம் தகவல் தெரிவித்தால், அதுவும் குற்றவாளிகளுக்கு தெரிந்து நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமோ என்ற அச்சமும் அவர்களை மெளனமாக்கி விடும். மக்களின் இந்த பயம்தான், சமூக விரோதிகளுக்கு சாதகமாகி, குற்றங்களும் பெருகி வருகின்றன.
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ரகசியமாக புகார் கொடுக்க வசதி
மக்களின் இந்த அச்சத்தை போக்கும் விதமாக, ‘நிழல்- பாதுகாப்பான சமூகத்துக்காக ஒன்றிணைவோம்’ என்ற QR குறியீடு திட்டத்தை, கோவை மாவட்ட காவல்துறை அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தியது. கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன்குமாரால் இத்திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன்குமார் ரெட்டி கூறியதாவது:
நிழல் திட்டத்தின் கீழ் காவல்துறை சார்பில் கோவையில் பல இடங்களில் 'QR குறியீடு ஸ்கேன்' வைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனை பொதுமக்கள் தங்கள் செல்போனில் ஸ்கேன் செய்து, எந்தக் குற்றச்சம்பவங்கள் குறித்தும் போலீசாரிடம் புகார் தெரிவிக்கலாம். இதில் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், பொதுமக்கள் தங்களின் பெயர், முகவரி என எந்த அடையாளத்தையும் வெளிப்படுத்தாமலேயே புகார்களையும், தகவல்களையும் அளிக்கலாம்.
குறிப்பாக, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள், போதைப்பொருள் கடத்தல் - விற்பனை, சந்தேகப்படும்படியான நபர்கள் அல்லது நடமாட்டங்கள், சட்டவிரோத செயல்பாடுகள், பொதுமக்களுக்கு இடையூறுகள், பொதுமக்கள் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் என எது நடந்தாலும், போலீசாருக்கு இந்த நிழல் QR குறியீடு மூலம் மக்கள் ரகசிய புகார்களை அளிக்க முடியும்.
இவ்வாறு பெறப்படும் தகவல்களும், புகார்களும் கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் 'தலைமை கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம்' மூலம் 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்படும்.
அங்குள்ள காவல்துறை அலுவலர்கள், இந்த புகார்களையும், தகவல்களையும் உடனுக்குடன் ஆய்வு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்கள் மற்றும் அவசர சேவைப் பிரிவுகளுடன் ஒருங்கிணைத்து துரித நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள்.
பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், மருத்துவமனைகள், வணிக வளாகங்கள், தொழிற்சாலைகள், அரசு அலுவலகங்கள் உட்பட கோவை மாவட்டம் முழுவதும் 10 ஆயிரம் இடங்களில் இந்த QR குறியீடுகள் படிப்படியாக நிறுவப்பட உள்ளது" என கோவை மாவட்ட எஸ்.பி. பவன்குமார் ரெட்டி தெரிவித்தார்.
நிழல் திட்டத்தின் கீழ் புகார் அளிப்பது எப்படி?
இந்த QR குறியீட்டை செல்போனில் ஸ்கேன் செய்ததுமே குரல் செய்தி, புகைப்படம், சுருக்கமான தகவல் - அவசர உதவி என மூன்று வசதிகள் திரையில் தெரியும்.
இதில், பொதுமக்கள் குரல் பதிவு அனுப்பலாம். புகைப்படங்களை பதிவேற்றலாம். சுருக்கமான தகவலை எழுதி அவசர காவல்துறை உதவியை பெறலாம்.
அவசர உதவி தேவைப்படும் சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே, உடனடி காவல்துறை உதவிக்காக பயனரின் தொடர்பு எண் மற்றும் இருப்பிட விவரங்கள் கேட்கப்படும். எனினும், இந்த விவரங்கள் மிக மிக ரகசியமாக வைக்கப்படும். புகார் அல்லது தகவல் வெற்றிகரமாக பதிவேற்றப்பட்டதும், அதனை உறுதிப்படுத்தும் செய்தி திரையில் தோன்றும்.
இந்த QR குறியீடு மூலம் கிடைக்கும் அனைத்து தகவல்களும் உடனடியாக கோவை மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் செயல்படும் மாஸ்டர் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் கண்காணிப்பு மையத்திற்கு அனுப்பப்படும்.
அங்கு தகவலின் அவசரத்தன்மை மற்றும் உண்மைத்தன்மை ஆய்வு செய்யப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையம், ரோந்து பிரிவு அல்லது அவசர சேவைக்கு உடனடியாக அனுப்பப்படும். முக்கிய தகவல்கள் நேரடியாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்.
இந்தத் திட்டம் கடந்த சில நாட்களாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 12 தகவல்கள் மற்றும் புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இந்த புகார்கள் அனைத்தும் சம்பந்தப்பட்ட காவல் பிரிவுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, 100 சதவீத நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.
விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் தீவிரம்
மேலும், இந்த 'நிழல்' திட்டம் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பொதுமக்களுக்கு துண்டுப் பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், சமூக வலைதளங்கள், குறும்படங்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கோவை காவல்துறை உயரதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில், "குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து காவல்துறையில் புகார் அளித்தால், அதனை ஏதாவது ஒரு வகையில் அறிந்து கொண்டு குற்றவாளிகள் புகார் கொடுத்தவர்களை அடையாளம் காண வாய்ப்பு உள்ளது.
ஆனால் இந்த க்யூஆர் கோடு முறையால் மக்கள் தைரியமாக புகார் அளிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தனர்.