''கோவையில் காரில் பெண் கடத்தலா?'' - வீடியோ மூலம் பரபரப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த காவல்துறை!
குடும்ப பிரச்சனையில் காருக்குள் நடந்த வாய்த்தகராறு பற்றி யாரிடமும் பகிராததால் வெளி உலகிற்கு தெரியாமல் போய்விட்டது. காரில் சம்பவம் நடந்ததாக தெரிவித்த நபரை விசாரித்தபோது அவரும் காரில் யாரும் கடத்தப்பட்டதாக பார்க்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 7, 2025 at 11:14 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூரில் காரில் பெண் கடத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் போலீசார் வீடியோ மூலம் பரபரப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளனர்.
கோயம்புத்தூர், கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் சுட்டுப் பிடிக்கப்பட்ட 3 பேருக்கு நவ.19 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்கு முன்பாக, இதே கோயம்புத்தூர் இருகூரில் நேற்று (நவம்பர் 6) இரவு காரில் பெண் ஒருவர் கடத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதுகுறித்த தகவல் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் அப்பகுதி சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்நிலையில் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் கோயம்புத்தூரில் பெண் கடத்தப்படவில்லை என்பதும், கணவன் மனைவி இடையே நடந்த சண்டையில் பெண் கூச்சலிட்டு கத்தியதும் தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல் துறையினர் காரில் கடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் பெண்ணின் முகம் மறைக்கப்பட்ட வீடியோவை இன்று வெளியிட்டனர். அந்த வீடியோவில், ''நான், என் கணவர் மற்றும் மகன் வெளியே துணி தைக்க சென்று வந்தோம். வரும்போது பேக்கரியில் டீ சாப்பிட்டுவிட்டு வந்தோம். ராவுத்தர் பிரிவு அருகே பழம் வாங்க கணவர் இறங்க கூறினார். என்னால் இறங்க முடியாது என கூறினேன்.
இந்த தகராறில் இப்படியே பேசிகிட்டு எங்கேயும் கூப்பிட்டு செல்லாதே? சந்தோசமாக வைத்துக்கொள்ளாதே ? என்று சொல்லிக்கொண்டு கீழே இறங்க, அதற்கு கணவர், ''வீட்டிற்கு சென்றால் பெரிய பிரச்சனையாகி விடும். வா, வா'' என்று கூப்பிட்டார். அதற்கு நான், ''வரவில்லை'' என்று கூறியபோது காருக்குள் பிடித்து இழுத்து வீட்டில் போய் பேசி கொள்ளலாம் என்று என்னை அடித்தார்.
உடனே நானும், ''உன்னிடம் அடி வாங்கணுமா?'' என்று திருப்பி அடித்தேன். அதற்கு எங்களது பையன், ''ஏன் இப்படி மானம், மரியாதையை வாங்குகிறீர்கள். முதலில் காரை எடுங்கள்'' என, கூறினார். இதன் பிறகு நாங்கள் கிளம்பி வந்தோம்.'' இவ்வாறு அந்த பெண் வீடியோவில் கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''கோவை மாநகர காவல்துறை கட்டுப்பாட்டறைக்கு தொலைபேசியில் பேசிய ஒரு நபர், கோவை மாநகர் சிங்காநல்லூர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட A.G புதூர் ரோட்டில் காரில் ஒரு பெண்ணை யாரோ கடத்துவதாக தகவல் கூறி உள்ளார்.
இதையடுத்து கோவை மாநகர கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து சிங்காநல்லூர் காவல்நிலைய பகுதி உள்ளிட்ட கோவை மாநகரத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலைய பகுதிகளில் ரோந்திலும் மற்றும் சுற்று காவலிலும் இருந்த காவலர்கள் மற்றும் அனைத்து காவல் அதிகாரிகளும் உஷார் படுத்தப்பட்டு பல தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு, தேடுதல் வேட்டை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தனிப்படையினர் A.G புதூர், இருகூர் சாலை, திருச்சி சாலை மற்றும் சூலூர் சாலை உள்ளிட்ட அனைத்து சாலை பகுதிகளிலும் தேடுதல் மேற்கொண்டு சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகளை பார்வையிட்டு இறுதியாக மேற்படி வாகனத்தையும், அதில் பயணித்தவர்களையும் கண்டறிந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
விசாரணையில் நேற்றைய தினம் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்தது போன்று எந்த பெண்மணியும் கடத்தப்படவில்லை. மேலும் விசாரணையில் கடத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட காரில் பயணித்தவர்கள் இருகூர் பகுதியை சேர்ந்த குடும்பத்தினர் என்பது தெரிந்தது. கணவன், மனைவிக்கு இடையே பொருட்கள் வாங்குவது தொடர்பாக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது A.G புதூர் ஜங்ஷன் இடத்தில் வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு அவர்களுக்குள் வாய்த்தகராறு நடந்துள்ளது. தகராறில் இருந்தவாறே வண்டியை எடுத்துச் செல்லும்போது கணவன், மனைவிக்கு இடையே ஏற்பட்ட கூச்சலை கண்ட ஒரு நபர், 'யாரோ ஒரு பெண்ணை காரில் கடத்துகிறார்கள்' என்று தவறாக எண்ணி, காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளார் என்பது தெரிய வருகிறது.
மேலும் விசாரணையில் குடும்ப பிரச்சனை தொடர்பாக காருக்குள் நடந்த வாய்த்தகராறு பற்றி அவர்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த யாரிடமும் பகிராததால் வெளி உலகிற்கு தெரியாமல் போய்விட்டது என்பது தெரிய வருகிறது. காரில் சம்பவம் நடந்ததாக தெரிவித்த நபரையும் கண்டறிந்து விசாரணை செய்தபோது அவரும் காரில் யாரும் கடத்தப்பட்டதாக பார்க்கவில்லை என்றும், காரில் இருந்தவர்கள் அதில் இருந்த பெண்மணியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு, கூச்சலிட்டதை பார்த்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலே, கண்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குடும்பத்தினரின் நலன் கருதி அவர்கள் பற்றிய விபரம் எதுவும் அளிக்கப்படவில்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. மேற்படி சம்பவம் தொடர்பாக தொய்வின்றி, கண்ணும் கருத்துமாக முழுநோக்குடன் சிறப்பாக செயல்பட்டு உண்மையை வெளிக்கொண்டு வந்த காவல் துறையினர் அனைவருக்கும் கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் ஆ. சரவண சுந்தர் வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக்கொண்டார்.'' என அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.