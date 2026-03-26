விசா முடிந்தும் வெளிநாட்டு மாணவர்களை தங்கவைத்த விடுதி உரிமையாளர் கைது - கோவை போலீசார் அதிரடி
சுந்தராபுரம் விடுதி மட்டுமல்லாமல் போத்தனூர் பகுதியில் அஸ்லாம் நடத்தி வரும் விடுதியிலும் 5 பேர் காலாவதியான விசாவுடன் தங்கியிருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.
Published : March 26, 2026 at 3:23 PM IST
கோயம்புத்தூர்: விசா காலம் முடிந்தும் சட்டத்திற்கு புறம்பாக வெளிநாட்டு மாணவர்களை தங்கவைத்த விடுதி உரிமையாளரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தொழில் நகரமான கோவையில் சிறு, குறு தொழில்களுக்கு அடுத்தபடியாக கல்வி நிறுவனங்கள் பெயர்பெற்று விளங்குகின்றன. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து ஏராளமானோர் கோவையிலுள்ள கல்லூரிகளில் பயின்று வருகின்றனர். இவர்கள் கோவை மாநகரிலுள்ள விடுதிகள் மற்றும் வீடுகளில் தங்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், கோவை சுந்தராபுரம் பி & டி காலனியில் உள்ள ‘அஸ்லாம் ரெசிடென்சி’ எனும் தனியார் விடுதியில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் விதிமுறைகளை மீறி சட்டவிரோதமாக தங்கவைக்கப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனை தொடர்ந்து சுந்தராபுரம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், காங்கோ, சூடான், சிரியா, தான்சானியா, ஏமன், பூட்டான், மலாவி, காம்பியா, ஜிம்பாப்வே, கொமொரோஸ், இலங்கை, ஈராக் உள்ளிட்ட நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் அந்த விடுதியில் தங்கி படித்து வருவது தெரியவந்தது. மேலும் அங்கு, வெளிநாட்டு மாணவர்களின் விசா காலம் முடிந்தபிறகும்கூட சட்டத்திற்கு புறம்பாக அவர்களை தங்கவைத்து அதிகளவில் வாடகை வசூல் செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அந்த விடுதியின் உரிமையாளர் அஸ்லாம் என்பவரை போலீசார் நேற்று (மார்ச் 25) கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும் அந்த விடுதியில் மாணவர்களின் விசா மற்றும் Form-C பதிவு நடைமுறைகள் முறையாக பராமரிக்கப்படவில்லை என்பதும், இதனை பயன்படுத்தி விசா காலாவதியான பின்னரும் சிலர் சட்டவிரோதமான தங்கி வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதுகுறித்து தெரிந்தும் உரிமையாளர் அவர்களிடம் கூடுதலாக பணம் வசூலித்துக்கொண்டு அங்கேயே தங்க வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது.
அதுமட்டுமல்லாமல், வெளிநாட்டு மாணவர்கள் சிலர் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் மருத்துவத் துறையில் சட்டவிரோத தொடர்புகள் மூலம் வருமானம் ஈட்டுவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இவர்கள் வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து போதை வஸ்துக்களை கொண்டுவந்து கோவையில் விற்பனை செய்வதாகவும், அதனையும் போலீசார் கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
சுந்தராபுரம் விடுதி மட்டுமல்லாமல் போத்தனூர் பகுதியில் அஸ்லாம் நடத்தி வரும் விடுதியிலும் 5 பேர் காலாவதியான விசாவுடன் தங்கியிருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. இதுதொடர்பாகவும் சுந்தராபுரம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.