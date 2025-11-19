ETV Bharat / state

EXCLUSIVE: பதாகைகள் மூலம் பார்க்க வைத்த சிறுமிகள்... 'திடீரென' பேச்சை நிறுத்திய பிரதமர்!

ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் திரண்டிருந்த கூட்டத்தில், சிறுமிகள் இருவர் பதாதைகளை தூக்கிப் பிடித்தவாறு நிற்பதை பார்த்து அவர்களிடம் இருந்து அதை வாங்குங்கள் என பிரதமர் மோடி கூறினார்.

பிரதமரின் கனத்தை ஈர்த்த சிறுமிகள்
பிரதமரின் கனத்தை ஈர்த்த சிறுமிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 19, 2025 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: கோவையில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் மாநாட்டில் பள்ளி மாணவிகள் இருவர் பதாதைகளை ஏந்தி பிரதமர் மோடியின் கவனத்தை ஈர்த்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் கூட்டமைப்பு சார்பில், இயற்கை வேளாண் உச்சி மாநாடு கோயம்புத்தூர் கொடிசியா மைதானத்தில் இன்று (நவ.19) தொடங்கியது. இந்த மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். தனது உரையில் பிரதமர் மோடி கோவையை பற்றியும், தமிழக விவசாயிகள் பற்றியும் சிலாகித்து பேசினார்.

உரையை தொடங்கிய சில நிமிடங்களில் திடீரென அமைதியானார். அதற்கு காரணம் பள்ளி மாணவிகள் இருவர் கைகளில் இரு பதாகைகளை தூக்கிப் பிடித்தவாறு நின்று கொண்டிருந்தது தான். அப்போது பிரதமர் மோடி, கூட்டத்தின் ஒரு ஓரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த இரண்டு சிறுமிகளை காட்டி, "அந்த சிறுமிகள் கூட்டம் தொடங்கியதில் இருந்து பதாதைகளை கையில் தூக்கிப் பிடித்தவாறு நிற்கிறார்கள். தயவு செய்து அவர்களிடம் இருந்து அந்த பதாதைகளை வாங்குங்கள். அவர்கள் என்ன அதில் எழுதியுள்ளார்கள் என்பதை பார்க்க நானும் ஆவலாக இருக்கிறேன். அது நிச்சயம் நடக்கும்" என்றும் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

பேட்டியளிக்கும் சிறுமிகள்
பேட்டியளித்த சிறுமிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அருகில் இருந்த அதிகாரிகள் அந்த சிறுமிகளிடம் இருந்த பதாதைகளை பெற்று பிரதமரின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளிடம் கொடுத்தனர். இதனால் சில நிமிடங்கள் பிரதமர் மோடி தனது பேச்சை நிறுத்தி வைத்திருந்தார். ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் திரண்டிருந்த அந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி, சிறுமிகள் பதாதைகள் தூக்கிப் பிடித்தவாறு நிற்பதை கண்டு, அவர்களிடம் இருந்து அதை வாங்குங்கள் எனக் கூறியது அங்கிருந்தவர்களை ஆச்சரியப்படுத்தியது.

பிரதமரின் கவனத்தை ஈர்த்த சிறுமிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பிரதமர் மோடியின் கவனத்தை ஈரத்த பள்ளி மாணவிகள், பிரதமரின் பொருளாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வாசகங்களை அந்த பதாகைகளில் எழுதியிருந்தனர். ஒரு பதாகையில், "நான் பொருளாதாரத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கும் போது பட்டதாரி ஆவேன், பொருளாதாரத்தில் முதலிடத்தில் இருக்கும் போது ஓய்வு பெறுவேன், உங்களது தொலைநோக்கு திட்டத்திற்காக நன்றி' (we promise, I will graduate in a rank 2 economy, I will retire in the rank 1 economy, thanks to your vision) என எழுதப்பட்டிருந்தது.

இதே போன்று குஜராத்தில் நடைபெற்ற ரோடு ஷோவில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கலந்து கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சாலையின் ஓரத்தில் பென்சிலால் வரையப்பட்ட பிரதமர் மோடியின் உருவப்படத்தை கையில் வைத்திருந்த சிறுமியை கவனித்து, அவரிடம் இருந்து அந்த புகைப்படத்தை வாங்கிச் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

COIMBATORE PM MODI EVENT
SCHOOL GIRLS SLOGAN
பிரதமர் மோடி
COIMBATORE
COIMBATORE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.