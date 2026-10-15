வண்ண மின்விளக்குகளில் ஜொலிக்கும் கோவை பெரியார் அறிவுலகம் - நாளை திறந்து வைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்
சுமார் 1 லட்சத்து 98 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பெரியார் அறிவுலகம், தரைத்தளத்துடன் சேர்த்து மொத்தம் 7 தளங்களைக் கொண்டுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 10:40 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வண்ண மின்விளக்குகளில் ஜொலிக்கும் பெரியார் அறிவுலகக் கட்டடத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நாளை திறந்து வைக்கவுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையம் எதிரே நஞ்சப்பா சாலையில் அமைந்துள்ள சிறைத் துறைக்குச் சொந்தமான சுமார் 7 ஏக்கர் பரப்பில் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் பெரியார் அறிவுலகக் கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2024 நவம்பர் மாதம் தொடங்கப்பட்ட இதன் கட்டுமானப் பணிகள் தற்போது முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளன.
இதையடுத்து, இந்த நூலகத்திற்கான திறப்பு விழா நாளை (அக்.16) நடைபெறுகிறது. இவ்விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக நாளை (அக்.16) காலை 11.00 மணியளவில் தனி விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் வந்தடையும் முதலமைச்சர் விஜய், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக கார் மூலம் காந்திபுரம் பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு செல்கின்றார். அதைத் தொடர்ந்து, நடைபெறும் விழாவில் கலந்து கொண்டு பெரியார் அறிவுலகக் கட்டடத்தை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காகத் திறந்து வைக்கிறார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, மதியம் 12.30 மணிக்கு நடைபெறும் அரசு விழாவில் கலந்து கொள்ளும் முதலமைச்சர் விஜய், முடிவுற்றத் திட்டப் பணிகளைத் தொடங்கி வைத்து, புதிய வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார். அத்துடன், பொதுமக்களுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கவுள்ளார். அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் முடித்துக் கொண்டு மதியம் 01.40 மணியளவில் கோயம்புத்தூர் ஆயுதப்படை மைதானத்துக்கு செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், ஹெலிகாப்டர் மூலம் கேரளம் மாநிலம், திருச்சூருக்கு செல்கிறார்.
பெரியார் அறிவுலகத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
மொத்தம் 1 லட்சத்து 98 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் தரைத்தளத்துடன் 7 தளங்களைக் கொண்டு பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த பெரியார் அறிவுலகம், "ஏ' மற்றும் 'பி' என இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வளாகத்தின் தரைத்தளத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தனித்துவ நூலகம், 350 பேர் அமரக்கூடிய அதிநவீன அரங்கம் மற்றும் அறிவியல் உபகரணங்களுடன் கூடிய அறிவியல் மையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன், விண்வெளி குறித்த நேரடி அனுபவத்தைப் பெறும் வகையில் கோளரங்கம் மற்றும் "ஸ்பேஸ் லிப்ட்' வசதிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஒவ்வொரு தளத்திலும் நூலகம் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த வசதிகள் தகுந்த முறையில் பிரித்து அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், மாணவர்களின் அறிவியல் தொழில்நுட்பப் புரிதலும் வாசிப்புப் பழக்கமும் மேம்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், இதில் ஒரு லட்சம் புத்தகங்களைக் கொண்ட நூலகம், எண்ம (டிஜிட்டல்) நூலகம், தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் வரலாற்று நூல்கள் பிரிவுகள், ஆராய்ச்சி படிப்பகங்கள், குழந்தைகள் நூலகம் மற்றும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களுக்கான "இன்குபேஷன்' மையம் ஆகியவையும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கல்வி, வாசிப்பு மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த நூலகம், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் முக்கிய மையமாகத் திகழும்.
திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு, பெரியார் அறிவுலகம் முழுவதும் வண்ண மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஜொலிக்கிறது.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி, கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம், பீளமேடு, ரெட் பீல்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இரும்புத் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, பாதுகாப்பு பணியில் 3,500 போலீஸார் ஈடுபட்டுள்ளனர். அத்துடன், முதலமைச்சர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.