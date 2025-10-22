ETV Bharat / state

குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த மழைநீர்... 5 நாட்களாக வீட்டுக்குள் முடங்கி கிடக்கும் கோவை மக்கள்!

வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக இன்று முதல் கோவை குற்றாலம் சூழல் சுற்றுலா தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

வீட்டின் முன்பு தேங்கி நிற்கும் மழை நீரை வெளியேற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட பெண்
வீட்டின் முன்பு தேங்கி நிற்கும் மழை நீரை வெளியேற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 22, 2025 at 8:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: வெளுத்து வாங்கும் மழையால் அன்னூரில் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளை வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதனால், கடந்த 5 நாட்களாக இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ளனர்.

வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்கு மஞ்சள் அலர்ட் விடுத்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

வீடுகளை சூழ்ந்த மழைநீர்

இந்நிலையில், கோவை மாவட்டம் அன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த 5 நாட்களாக மழை விட்டுவிட்டு பெய்த வண்ணம் உள்ளது. இதனால், அன்னூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பழனி கிருஷ்ணா அவென்யூ, புவனேஸ்வரி நகர் ஆகிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதனால், அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

வீடுகளில் முடங்கிய மக்கள்

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், "இப்பகுதியில் முறையான மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்படாததால், ஒவ்வொரு முறை மழைக்காலம் வரும் போதும் இதேபோன்ற சூழல் நீடித்து வருகிறது. நிலத்தடி நீர் தொட்டிகளில் கழிவு நீரும் கலப்பதால், அன்றாட பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததாக இருப்பதில்லை. வீடுகளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகனங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், அவற்றையும் பயன்படுத்த முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் அன்றாட பணிகளுக்கு கூட வெளியே செல்ல முடியாமல், வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ளோம்" என வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

கோவை குற்றாலத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள காட்சி
கோவை குற்றாலத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: 'தண்ணீரை தொடக் கூடாதா'? செம்பரம்பாக்கம் ஏரி ஆய்வின் போது கொந்தளித்த செல்வப்பெருந்தகை!

அதேபோல, பலமுறை புகார் அளித்தும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் மற்றும் அதிகாரிகள் நிரந்தர தீர்வு காண முன் வரவில்லை என ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்திய குடியிருப்புவாசிகள், இப்பகுதியில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள ஓடை வழித்தடத்தை சீரமைத்து, முறையான மழைநீர் வடிகால்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தனர்.

மழை நீர் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோவை குற்றாலம் சூழல் சுற்றுலா ரத்து

இதேபோன்று, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சிறுவாணி அணையின் நீர் பிடிப்பு பகுதியிலும் சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, சிறுவாணி அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. அதே சமயம், அதன் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக, கோவை குற்றாலத்திற்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகரித்து அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், சுற்றுலா பயணிகள் குற்றால அருவிக்கு செல்ல நேற்று (அக்.21) தடை விதிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், அருவியில் மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி இன்று முதல் கோவை குற்றாலம் சூழல் சுற்றுலா தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக போளுவாம்பட்டி வனச்சரகர் ஜெயச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

COIMBATORE RAIN
HEAVY RAIN AT COIMBATORE
குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த மழைநீர்
கோயம்புத்தூர் மழை
PEOPLE SUFFER FOR FLOOD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.