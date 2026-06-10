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கோவை இயற்கை விவசாயிக்கு ஐநா விருது! ஏக்கருக்கு ரூ.3 லட்சம் வரை லாபம் ஈட்டி சாதனை

இயற்கை விவசாயத்திற்காக ஐநாவின் FAO அமைப்பு நடத்திய போட்டியில் சர்வதேச அளவில் மூன்றாம் இடம் பிடித்து, இந்த போட்டியில் வெற்றிபெற்ற ஒரே இந்திய விவசாயி என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் வள்ளுவன்.

ஐநா விருது பெற்ற இயற்கை விவசாயி வள்ளுவன்
ஐநா விருது பெற்ற இயற்கை விவசாயி வள்ளுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 8:14 PM IST

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-BY எஸ்.சீனிவாசன்

மரம் சார்ந்த இயற்கை விவசாய முறையின் மூலம் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் இருந்து விவசாயியாக மாறிய வள்ளுவன், ஐ.நா. அமைப்பின் விருதைப் பெற்றுள்ளதுடன், ஒரு ஏக்கர் விவசாயத்தில் ரூ.3 லட்சம் வரை லாபம் ஈட்டி அசத்தி வருகிறார்.

கோவை வடவள்ளி பகுதியை சேர்ந்தவர் விவசாயி வள்ளுவன். ஈஷா அறக்கட்டளையின் ‘மண் காப்போம் - காவேரி கூக்குரல்’ இயக்கத்தின் வழிகாட்டுதலின் பேரில், நஷ்டத்தில் இருந்த தனது தென்னை தோட்டத்தை பல அடுக்குகள் கொண்ட ‘மரம் சார்ந்த விவசாய’ முறைக்கு மாற்றி அதில் வெற்றிக் கண்டுள்ளார்.

இந்த விவசாய முறையால், அவரது செலவுகள் பெருமளவு குறைந்தது மட்டுமின்றி, ஏக்கருக்கு சராசரியாக வருடத்திற்கு 2.5 லட்சம் முதல் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை லாபமும் ஈட்டி வருகிறார். ஆரம்பத்தில் நஷ்டத்தில் தொடங்கிய அவரின் பயணம், இன்று சர்வதேச அளவில் முக்கிய கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.

மரம் சாரந்த இந்த விவசாயத்திற்காக 2025ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு (FAO) நடத்திய "மண் ஆரோக்கிய பாதுகாவலர்கள்" என்ற உலகளாவிய விவசாயப் போட்டியில் 3வது பரிசை வென்றுள்ளார். இந்த போட்டியில் விருது பெற்றுள்ள ஒரே இந்திய விவசாயி இவர்தான். இந்த அங்கீகாரத்துடன் அவரது பண்ணை, UNCCD-WOCAT உலகளாவிய தரவுத்தளத்திலும் இடம்பெற்றது. இவரின் இந்த சாதனைப் பயணம் எப்படி தொடங்கியது? வாருங்கள் பார்க்கலாம்.

கரிம கார்பன் அதிகரிக்கப்பட்ட மண்
கரிம கார்பன் அதிகரிக்கப்பட்ட மண் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரிமக் கார்பனால் ஏற்பட்ட நஷ்டம்

சிவில் இன்ஜினியரான வள்ளுவன், 2006ஆம் ஆண்டில் தனது 26 ஏக்கர் நிலத்தில் தென்னையை மட்டும் கொண்டு ஒற்றைப்பயிர் சாகுபடி முறையில் விவசாயம் செய்து வந்தார். ஆனால் விளைச்சல் குறைவு, சாகுபடி மற்றும் பராமரிப்பு செலவுகள் அதிகரிப்பு மற்றும் மண்ணின் தரம் மோசமடைந்ததால், அவரின் பண்ணை நஷ்டத்தில் இயங்கியது. அப்போது மண்ணைப் பரிசோதித்துப் பார்த்தபோது, அதில் கரிமக் கார்பன் (Organic Carbon) அளவு வெறும் 0.5 சதவீதம் மட்டுமே இருந்தது தெரிய வந்தது. இதை அறிந்த பிறகே அவர் தனது பண்ணையை முழுமையாக மாற்றியமைக்க முடிவு செய்தார்.

மரம் சார்ந்த இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாறிய வள்ளுவன்

அதன்பின், முதற்கட்டமாக அவர் 7 ஏக்கர் நிலத்தில் தென்னை மரங்களோடு சேர்த்து, பலன் தரக்கூடிய மரங்கள், பழ மரங்கள், மிளகு போன்ற மசாலா பயிர்கள், வாழை, மஞ்சள், தீவனப் புற்கள், காய்கறிகள் மற்றும் கால்நடைகளின் கழிவுகளைப் பயன்படுத்தும் இயற்கை சுழற்சி முறை எனப் பல அடுக்கு விவசாய முறையைக் கையில் எடுத்தார்.

இந்த மாற்றத்தால் பண்ணையில் பல்லுயிர் பெருக்கம் உண்டானது, மண்ணின் ஈரப்பதம் அதிகரித்தது, தேவையற்ற களைகளும் குறைந்துபோயின. இதனால் அடிக்கடி தண்ணீர் பாய்ச்சும் தேவையும், நிலத்தை உழும் வேலையும் இல்லாமல் போனது. இந்த வெற்றியை அடுத்து, வள்ளுவன் தன் மொத்த நிலத்திலும் மரம் சார்ந்த இயற்கை விவசாயத்தை பின்பற்ற தொடங்கினார்.

இயற்கை விவசாயி வள்ளுவன்
இயற்கை விவசாயி வள்ளுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து விவசாயி வள்ளுவன் கூறுகையில், "முதலில் தென்னை மரங்களை மட்டும் தனியாகப் பயிரிட்டபோது நஷ்டம் வந்தது. ஆனால், இயற்கை மற்றும் பல அடுக்கு பல பயிர் விவசாய முறைக்கு மாறிய பிறகு, இப்போது ஒரு ஏக்கரில் இருந்து மட்டுமே வருடத்திற்குச் சராசரியாக 2.5 லட்சம் முதல் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை வருமானம் கிடைக்கிறது.

மண்ணின் கரிமக் கார்பன் அளவு 0.52 சதவீதத்தில் இருந்து 3.36 சதவீதமாக உயர்ந்தது. இந்த மாற்றம் விளைச்சலிலும் அதன் தரத்திலும் தெளிவாகத் தெரிந்தது. தென்னை மரத்தின் விளைச்சல் ஒரு மரத்திற்கு 100 தேங்காய்களில் இருந்து 160 ஆக அதிகரித்தது. தேங்காயின் சராசரி எடையும் 400 கிராமில் இருந்து 550 கிராம்-ஆக கூடியது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, என்னுடைய பண்ணையில் விளையும் விளைபொருட்களில் எந்தவித ரசாயனக் கலப்பும் இல்லை என்பதும் சோதனையில் உறுதியானது” என கூறினார்.

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்த முறைக்கு மாறுவதற்கு தொடக்கத்தில் 2 முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை பொறுமை தேவை, ஆனால் அதற்குப் பிறகு விவசாயிகளின் அன்றாடச் செலவுகள் பெருமளவு குறைந்துவிடும். இப்போது தென்னை, மிளகு, மஞ்சள், வாழை, மசாலாப் பொருட்கள் மற்றும் டிம்பர் மரங்கள் எனப் பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் வருவதால், ஒரு பயிர் பொய்த்தாலும் மற்றொன்று கை கொடுக்கும். தற்போது நிலத்தில் 14 வகையான பயிர்கள் விவசாயம் செய்யப்படுகிறது. இவ்ற்றில் பெரும்பாலானவை மதிப்பு கூட்டக்கூடிய பொருள்களாக உள்ளன.

இயற்கை உரங்களால் கரிமக் கார்பன் அதிகரிக்கப்பட்ட மண்
இயற்கை உரங்களால் கரிமக் கார்பன் அதிகரிக்கப்பட்ட மண் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனது இந்த முயற்சிக்காக ஐநா விருது கிடைத்ததை மிகப் பெரிய அங்கீகாரமாக கருதுகிறேன். உலகளவில் ஏராளமான நாடுகளில் இருந்து பலர் கலந்து கொண்ட நிலையில், எனக்கு மூன்றாவது இடம் கிடைத்துள்ளது. இந்த அங்கீகாரம் இயற்கை விவசாயிகளுக்கு புத்துணர்வு ஏற்படுத்தும் விதத்தில் உள்ளது. இயற்கை விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஆரம்பத்தை பெரிய பலனை எதிர்பார்க்க முடியாது. இயற்கை விவசாயம் மூலம் மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் நல்லது செய்ய முடியும்” என்றார் பெருமிதத்துடன்.

TAGGED:

COIMBATORE ORGANIC FARMER
UN FAO AWARD
பொள்ளாச்சி இயற்கை விவசாயி
ஐநா விருது பெற்ற இயற்கை விவசாயி
ORGANIC FARMER WINS UN FAO AWARD

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