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'ஒரு ரூபாய் இட்லி' பாட்டிக்கு மீண்டும் இலவச காஸ் சிலிண்டர் வழங்கப்படுமா? ஆட்சியரிடம் மனு

கரோனா காலத்தில்​ ஊரடங்கு மற்றும் தற்போது விலைவாசி உயர்வு உச்சத்தில் இருந்தபோதிலும், இட்லி விலையை கமலாத்தாள் பாட்டி உயர்த்தவே இல்லை என்பதுதான் கூடுதல் சிறப்பு.

ஒரு ரூபாய் இட்லி பாட்டி கமலாத்தாள்
'ஒரு ரூபாய் இட்லி' பாட்டி கமலாத்தாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 11:22 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த 'ஒரு ரூபாய் இட்லி' பாட்டிக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இலவச காஸ் சிலிண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், வடிவேலம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கமலாத்தாள் (90), 'ஒரு ரூபாய் இட்லி பாட்டி' என்று மக்களால் அன்போடு அழைக்கப்படுபவர். கமலாத்தாள் பாட்டி கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அப்பகுதியில் உணவகம் நடத்தி வருகிறார். தொடக்கத்தில் 25 பைசா, 50 பைசா என இட்லி விற்று வந்தவர், கடந்த 10-15 ஆண்டுகளாகவே ஒரு இட்லியை ஒரு ரூபாய்க்கே விற்பனை செய்து வருகிறார்.

கூலித் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், மாணவர்கள், ஏழை மக்கள் காலையில் வயிறார சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காகவே மிகக் குறைந்த விலைக்கு இட்லி, சாம்பார் மற்றும் சட்னி வழங்கி வருகிறார். ஆரம்பத்தில் மின்சார கிரைண்டர் அல்லது கேஸ் அடுப்பு எதுவுமின்றி, ஆட்டுக்கல்லில் மாவு அரைத்து, விறகு அடுப்பிலேயே தினமும் நூற்றுக்கணக்கான இட்லிகளைத் தயாரித்து வந்தார்.

அதிகாலை 3 மணி முதலே தனது அன்றாட வேலைகளைத் தொடங்கி, அனைத்தையும் தனியாளாகவே செய்து வருகிறார். இதுகுறித்து 2019-ம் ஆண்டு 'ஈநாடு' செய்தி தளத்தில் செய்தி வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக பரவி, பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது.

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இதனைத் தொடர்ந்து, தொழிலதிபர் ஆனந்த் மஹிந்திரா இவரைப் பற்றி அறிந்து, இவரது சேவை வியக்கத்தக்கது என்று பாராட்டியதுடன், கமலாத்தாள் பாட்டிக்கு தேவையான கேஸ் அடுப்பு மற்றும் வணிக ரீதியிலான வசதிகளைச் செய்து கொடுத்தார். மேலும், கமலாத்தாள் பாட்டியின் விருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், மஹிந்திரா நிறுவனம் வடிவேலம்பாளையத்தில் நிலம் வாங்கி, சமையலறையுடன் கூடிய புதிய வீட்டைக் கட்டி 2022 அன்னையர் தினத்தன்று அவரிடம் ஒப்படைத்தது. ​

அதேபோல, மத்திய அரசு மற்றும் எரிவாயு நிறுவனங்கள் மூலமாக இவருக்கு இலவச சமைலயல் காஸ் இணைப்புகளும் வழங்கப்பட்டன.​ கரோனா காலத்தில்​ ஊரடங்கு மற்றும் தற்போது விலைவாசி உயர்வு உச்சத்தில் இருந்தபோதிலும், இட்லி விலையை அவர் உயர்த்தவே இல்லை என்பதுதான் கூடுதல் சிறப்பம்சம்.

இந்நிலையில், கமலாத்தாள் பாட்டிக்கு ஒரு காஸ் நிறுவனம் சார்பில் கடந்த காலங்களில் இலவசமாக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டு வந்தன. ஆனால், கடந்த சில மாதங்களாக அந்த காஸ் நிறுவனம் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி இலவச சிலிண்டர் வழங்குவதை முற்றிலுமாக நிறுத்திவிட்டதாகத் தெரிகிறது. இதனால் தனது அன்றாட வியாபாரமும், மக்கள் சேவையும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மூதாட்டி கமலாத்தாள் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு இன்று நேரில் வருகை தந்த பாட்டி கமலாத்தாள், தனக்கு இலவச காஸ் சிலிண்டரை மீண்டும் வழங்கக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தார். இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி விற்கிறேன் என்பதற்காக காஸ் கம்பெனி காரர்கள் இதுவரைக்கும் இலவசமாக காஸ் சிலிண்டர் வழங்கி வந்தார்கள். ஆனால், இப்போது இரண்டு மாதங்களாக திடீரென காஸ் சிலிண்டர் கொடுப்பதை நிறுத்திவிட்டார்கள். இதனால என்ன செய்தவது என தெரியாமல் ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு வந்து முறையிட்டுள்ளேன்" எனத் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கேட்டபோது, "இந்த விஷயம் இப்போது தான் என் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

TAGGED:

ஒரு ரூபாய் இட்லி பாட்டி
கோயம்புத்தூர்
இட்லி பாட்டி
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ONE RUPEE IDLY PAATTI

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