கோவை வடக்கில் வாகை சூடுவாரா வானதி சீனிவாசன்; தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக கோட்டையாக உள்ளது. 2011 முதல் 2021 வரை நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் ஒருமுறை கூட திமுக வெற்றி பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 18, 2026 at 6:33 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் புதிதாகத் தேர்வாகும் சட்டமன்ற உறுப்பினர், அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி உருவான வரலாறு
கடந்த 1967- ஆம் ஆண்டு முதல் 2006- ஆம் ஆண்டு வரை கோயம்புத்தூர் கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குள் இருந்த இப்பகுதி, தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டு முதன்முறையாக 2011- ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலைச் சந்தித்தது.
தொகுதிக்குள் வரும் முக்கிய இடங்கள்
கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குள் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல வளாகம் உள்ளிட்ட கல்வி நிலையங்களும், பிரசித்திப் பெற்ற மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் மற்றும் பல முன்னணி தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ளன.
தொகுதிக்குள் வரும் பகுதிகள்
வீரகேரளம், கோயம்புத்தூர் தெற்கு வட்டம் பகுதி, வடவள்ளி, மருதமலை, கல்வீரம்பாளையம், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் 57 முதல் 72 வரையிலான வார்டுகளும், கணபதி, ஆவாரம்பாளையம், சங்கனூர், மணியகாரன்பாளையம், கணபதி மாநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குள் வருகின்றன.
தொகுதியின் சிறப்புகள்
ஒருங்கிணைந்த கோவை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியானது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வசம் தொடர்ந்து 14 ஆண்டுகள் இருந்துள்ளது. அந்த கட்சியைச் சேர்ந்த மறைந்த தலைவர் ரமணி, 1977, 1980, 1984, 1989 தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராகப் பணியாற்றினார். அதன்பிறகு 1991, 1996, 2001 தேர்தல்களில் காங்கிரஸ், தமாகா சார்பில் வி.கே.லட்சுமணன் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியாகப் பிரிக்கப்பட்டு நடந்த முதல் சட்டமன்றத் தேர்தல் தொடங்கி தற்போது வரை அதிமுகவின் கோட்டையாக இந்த தொகுதி இருந்து வருகிறது. 2011 இல் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில்தான் அதிமுக முதல்முறையாக வெற்றி பெற்றது. அப்போது அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட டி.மலரவன் சட்டமன்ற உறுப்பினரானார். 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுகவின் பி.ஆர்.ஜி.அருண்குமார், கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுகவின் அம்மன் கே.அர்ச்சுணன் ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை:
கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 2,96,939. இதில் 1,45,849 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,51,061 பெண் வாக்காளர்களும், 29 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
களம் காணும் வேட்பாளர்கள்
கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் துரை.செந்தமிழ்ச்செல்வன், பாஜக சார்பில் வானதி சீனிவாசன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நர்மதா, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் சம்பத்குமார் உள்பட 28 பேர் வேட்பாளர்களாக களத்தில் உள்ளனர்.
தொழில், சமூக நிலவரம்
கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர்கள், நாயுடுகள், போயர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், தொழில் நிமித்தம் குடியேறிய வெளிமாவட்ட, வெளிமாநிலத்தவர்கள், மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு மொழி பேசுபவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வசித்து வருகின்றனர்.
சிறு, குறு தொழிற்சாலைகள் அதிகளவில் உள்ளன. லேத் பட்டறைகள், பவுண்டரிகள், என்ஜினீயரிங் நிறுவனங்கள், கிரைண்டர், பம்ப்செட் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
தொகுதி பிரச்சனைகளும், மக்களின் எதிர்பார்ப்பும்
கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியைப் பொறுத்தவரை போக்குவரத்து நெரிசல் முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளதாக தொகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். இந்தத் தொகுதியில் உள்ள சத்தியமங்கலம் சாலை, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, தடாகம் சாலை, மருதமலை சாலை என முக்கியச் சாலைகள் அனைத்துமே அகலப்படுத்தப்படாமலும், தேவையான இடங்களில் மேம்பாலங்கள் இல்லாமலும் இருப்பதால் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது.
மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் எம்.ஜி.ஆர். மார்க்கெட், மேட்டுப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் என மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கள் ஒரே இடத்தில் இருப்பதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. எனவே எம்.ஜி.ஆர். மார்க்கெட்டிற்கு சிரமமின்றி பொதுமக்கள் வந்துச் செல்லும் வகையில் மார்க்கெட்டை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.
தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த 10 இடங்களில் தொழிற்பேட்டைகள் அமைத்துத் தர வேண்டும், மின்சார கட்டணத்தைக் குறைக்க வேண்டும் என்பது இங்குள்ள குறுந்தொழில்முனைவோர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. சூயஸ் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் 24 மணிநேர குடிநீர் திட்டம் முழுமை அடையாததால் பல இடங்களில் குடிநீர் பிரச்சனை உள்ளது. தொகுதி முழுவதும் குடிநீர், தெருவிளக்கு, தெருநாய்கள் பிரச்சனை நிலவுவதாக தொகுதிவாசிகள் குமுறுகின்றனர்.
தொகுதி மாறி களமிறங்கும் வேட்பாளர்கள்
கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக உள்ள வானதி சீனிவாசன், இந்த முறை கோவை வடக்கில் களமிறங்குகிறார். இதே தொகுதியில் தற்போது எம்எல்ஏவாக உள்ள அதிமுகவைச் சேர்ந்த அம்மன் கே.அர்ச்சுணன், தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் இருவரும் தற்போது தொகுதி மாறி களமிறங்கியுள்ளனர்.
அதிமுகவின் கோட்டையாக உள்ள கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா உள்ளிட்டோர் பரப்புரை மேற்கொண்டிருந்தனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் கோயம்புத்தூரில் வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக வாக்குச் சேகரித்திருப்பது அவரது செல்வாக்கை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது.
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான கமல் ஹாசனை 1,748 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார் வானதி சீனிவாசன்.
இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்பது மே 04- ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும். யார் வெற்றி பெற்றாலும் குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வுக் காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.