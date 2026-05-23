சூலூர் சிறுமி கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனையை பெற்றுத்தர வேண்டும் - உதயநிதி
சிறுமி கடத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் இரு இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : May 23, 2026 at 2:44 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி கடத்தி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், குற்றவாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனையை விரைந்து அரசு பெற்றுத் தர வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
கோவை மாவட்டம், சூலூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பள்ளபாளையம் பகுதியில் வசிக்கும் தம்பதியின் 10 வயது சிறுமி நேற்று முன்தினம் (மே 21) கடத்தப்பட்டார். சிறுமியைக் காணவில்லை என பெற்றோர்கள் அளித்த பேரில் போலீசார் நடத்திய தேடலில் நேற்று கண்ணம்பாளையம் குளக்கரை அருகே உடலில் காயங்களுடன் சிறுமியின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டார்.
சிறுமி கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டாரா என சந்தேகம் எழுந்தது. அதனையடுத்து, இன்று சிறுமியின் உடலுக்குப் பிரேதப் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. இதனிடையே, நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய சிறுமியின் இறப்பிற்கு நீதி கேட்டுப் பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் சூலூர் காவல் நிலைய வாயில் முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த சம்பவம் மாநிலம் முழுவதும் அதிர்ச்சியையும் வேதனையும் ஏற்படுத்திய நிலையில், சிறுமியைக் கடத்தி கொலை செய்ததாக 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், இந்த சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு கேள்விக்குறியாகியுள்ளதாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இது குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், “இந்த கொலை சம்பவத்துக்கு உண்மையான நீதி வேண்டும் என்ற குரல், எல்லாம் பக்கமும் ஒலிக்கிறது.இந்தியா முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிற இந்த கொடூர சம்பவத்தைக் கண்டித்து, கோவை மக்கள் விடிய விடியப் போராட்டம் நடத்துகிறார்கள்.
இந்த மிருகத்தனமான செயலைச் செய்த உண்மை குற்றவாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனையை விரைந்து பெற்றுத் தர வேண்டும். இந்த இக்கட்டான நேரத்தில், சிறுமியின் பெற்றோருக்கு ஆறுதல் தெரிவிப்பதோடு, திமுக அவர்களுக்குத் துணையாக நிற்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதிலிருந்து, 12 நாட்களில் பாலியல் வன்கொடுமை, கஞ்சா கடத்தல், ரவுடிகள் தாக்குதல், ஆளுங்கட்சியினரின் அத்துமீறிய அராஜகம், தற்போது கோவை சிறுமி கடத்தி கொலை உள்ளிட்ட 30-க்கும் மேற்பட்ட பெரிய நிகழ்வுகள் செய்திகளாக வந்து கொண்டே இருப்பது, மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கை கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளது.
இனி ஒரு சம்பவம் இதுபோல் நடக்காமல் இருக்க - சட்டம் ஒழுங்கிற்கு முதல் முக்கியத்துவத்தை முதல்வர் தர வேண்டும் எனத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பில் கேட்டுக் கொள்கிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.
ரீல்ஸ் அரசாக அல்லாமல் ரியல் அரசாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ”பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டிய இந்த அரசு, இத்தகைய கொடூர சம்பவங்களைத் தடுக்கத் தவறியது வேதனைக்குரியது” என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், “ பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து வெறும் விளம்பர நடவடிக்கைகளில் மட்டும் அல்லாமல், நிலையான மற்றும் பயனுள்ள பாதுகாப்பு அமைப்புகளை உருவாக்குவதிலும் தீவிரம் காட்ட வேண்டும். வெறும் ரீல்ஸ் அரசாக அல்லாமல் ரியல் அரசாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். குற்றவாளிகளுக்கு சட்டப்படி கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.
அன்புமணி கண்டனம்
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், “ சிறுமியைக் கொலை செய்த குற்றவாளிகளுக்குத் தூக்குத் தண்டனை வழங்குவதைத் தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
அதே போன்று, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசனும், இந்த குற்றச் செயலில் ஈடுபட்டவர்களுக்குக் கடுமையான தண்டனையைத் தமிழக அரசு பெற்றுத் தர வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.