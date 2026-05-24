கோவை சிறுமியின் உடல் சேலத்தில் தகனம்; குடும்பத்தினருக்கு முதல்வர் விஜய் தொலைபேசியில் ஆறுதல்

சிறுமியின் குடும்பத்தினரை முதலமைச்சர் விஜய் தொலைப்பேசி வழியாக தொடர்புகொண்டு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

சிறுமியின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்த அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 7:09 PM IST

சேலம்: கோவையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமியின் உடல், சேலம் மாவட்டம் கொளத்தூர் அருகே உள்ள அவரின் சொந்த ஊரில் தகனம் செய்யப்பட்டது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம தொடர்பாக இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் கண்டனம் தெரிவித்து, குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வழக்குவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான இதுபோன்ற குற்றங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க உரிய பாதுகாப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

'குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்று தரப்படும்' என முதலமைச்சர் விஜய்யும் உறுதிப்படத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே, சிறுமியின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவரது பெற்றோரிடம் நேற்று ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதனையடுத்து, சேலம் மாவட்டம் கொளத்தூர் அருகே உள்ள அவரின் சொந்த ஊரில் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.

போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் சிறுமியின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். மேலும், குடும்பத்தினருக்கு நிதி உதவியாக ரூ.7 லட்சம் வழங்கினார்.

அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "இது எங்கள் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய இழப்பு, எங்களுக்கு மட்டுமில்லை ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கே ஏற்பட்ட இழப்பாகதான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். முதலமைச்சர் விஜய் மிகுந்த வருத்தம் தெரிவித்து நேற்று அறிக்கை வெளியிட்டார்.

இனி இந்த மாதிரியான சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கை விரைவாக விசாரித்து குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வாங்கி தரப்படும்” என்றார்.

இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க சட்டம் கடுமையாக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு, “கண்டிப்பாக கடுமையாக்கப்படும் என முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து ஆலோசித்து உரிய முடிவு எடுக்கப்படும்” என்று அமைச்சர் பதிலளித்தார்.

முதல்வர் விஜய் ஆறுதல்: இந்த நிலையில், சிறுமியின் குடும்பத்தினரை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தொலைப்பேசி வழியாக தொடர்புகொண்டு ஆறுதல் தெரிவித்தார். அப்போது அவர், குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வாங்கி தரப்படும் என்று உறுதியளித்தார்.

