கோனியம்மன் கோயில் உண்டியலில் கைவைத்த ஊழியர்கள் உட்பட 8 பேர் பணியிடை நீக்கம்
16 உண்டியல்களில் ஒரு உண்டியலில் உள்ள 30 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை திருடிய பூசாரி உட்பட 4 பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : July 26, 2026 at 1:57 PM IST
கோவை: கோவை கோனியம்மன் கோயிலில் உண்டியல் பணத்தை பூசாரி உட்பட ஊழியர்கள் திருடிய விவகாரத்தில் உதவி ஆணையர் உட்பட 8 பேர் பணிநிடை நீக்கம் செய்து அமைச்சர் ரமேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கோவையின் காவல் தெய்வமான கோனியம்மன் கோயிலில் ஒன்பது இடங்களில் நிரந்தர உண்டியல்களும், 7 இடங்களில் தற்காலிக உண்டியல்கள் என மொத்தம் 16 இடங்களில் உண்டியல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் கடந்த 15 ம் தேதி இந்து சமய அறநிலைய துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் உண்டியல் பணம் எண்ணப்பட்டது.
அப்போது ஒரு உண்டியலை மட்டும் ஊழியர்கள் தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளனர். இதை பார்த்த பக்தர் ஒருவர் சென்னையில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் அளித்தார். இதைத் தொடர்ந்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் இந்த புகார் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில் ஒரு உண்டியலை எண்ணாமல் அதில் இருந்த 30 ஆயிரம் பணத்தை கோவிலில் பணிபுரியும் பால சுப்பிரமணியன், சரவணன், பிரதீப் குமார், கோயில் பூசாரி கிருஷ்ணராஜ் ஆகிய 4 பேர் கையாடல் செய்தது உறுதியானது. இதனையடுத்து இந்து சமய அறநிலையதுறை அதிகாரிகள் புகாரின் பேரின் பூசாரி உட்பட 4 பேரையும் உக்கடம் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில் இதுதொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்ட இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ், கோவில் உண்டியல் திருட்டில் ஈடுபட்ட பால சுப்பிரமணியன், சரவணன், பிரதீப்குமார், கிருஷ்ணராஜ் ஆகிய 4 பேரையும், பணம் திருடப்பட்டதை கண்டறியாமல் அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்ட இந்து சமய அறநிலைய துறை உதவி ஆணையர் உஷா நந்தினி, கோவில் செயல் அலுவலர் குமார், சரக ஆய்வாளர்கள் ராம்குமார், உதயகுமார் உள்ளிட்ட 8 பேரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார். அமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு பக்தர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு எழுந்துள்ளது.