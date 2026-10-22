கோவையில் கேரள மீன் வியாபாரியிடம் ரூ. 15 லட்சம் வழிப்பறி: சிறைக் காவலர் உட்பட இருவர் கைது
கோவை மத்திய சிறையில் காவலராக பணியாற்றி வரும் பட்டுராஜா மற்றும் கோவையை சேர்ந்த இத்ரீஸ் அகமது ஆகியோருக்கு இந்த வழிப்பறி சம்பவத்தில் நேரடித் தொடர்பு இருப்பது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : October 22, 2026 at 3:00 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவையில் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த மீன் வியாபாரியை வழிமறித்து ரூ. 15 லட்சம் ரொக்கத்தை பறித்துச் சென்ற வழக்கில், கோவை மத்திய சிறை காவலர் உட்பட இருவரை போத்தனூர் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். மேலும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய இருவரை தேடி வருகின்றனர்.
கேரள மாநிலம் மலப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் முகமது அஸ்லாம். இவர் மீன் வியாபாரம் செய்து வருகிறார். தனது வியாபாரத் தேவைக்காக கடந்த மாதம் ரூ. 15 லட்சம் ரொக்கத்துடன் கோவைக்கு வந்துள்ளார். போத்தனூர் ரயில் நிலையம் அருகே அவர் வந்து கொண்டிருந்த போது, அவரை திடீரென வழிமறித்த நான்கு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல், காவல் ஆய்வாளர் என கூறி மிரட்டி அவரிடமிருந்த ரூ. 15 லட்சம் பணத்தை பறித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பியோடியது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த முகமது அஸ்லாம் இது தொடர்பாக உடனடியாக போத்தனூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின்பேரில் போத்தனூர் காவல் துறையினர், உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்து குற்றவாளிகளைப் பிடிக்கத் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
மேலும், சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் கைப்பற்றி ஆய்வு நடத்தி, அதனடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதன்படி, கோவை மத்திய சிறையில் காவலராக பணியாற்றி வரும் பட்டுராஜா மற்றும் கோவையைச் சேர்ந்த இத்ரீஸ் அகமது ஆகியோருக்கு இந்த வழிப்பறி சம்பவத்தில் நேரடித் தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, தலைமறைவாக இருந்த இருவரையும் போத்தனூர் காவல் துறையினர் நேற்று (அக். 21) கைது செய்தனர்.
மேலும், இவர்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட தலைமறைவாக உள்ள மற்ற இருவரை பிடிக்க காவல் துறையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, வழிப்பறிக்கான காரணம், அதற்கு திட்டமிட்டது எப்படி, அவர்களுக்கு தகவல் எங்கிருந்து கிடைத்தது உள்ளிட்டவை குறித்து காவல் துறையினர் தொடர் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டிய காவல்துறையை சேர்ந்தவரே வழிப்பறி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு கைதாகியிருப்பது கோவையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.