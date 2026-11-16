ஈஷா யோகா மையத்தில் தன்னார்வலர் காணாமல் போன வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்
தென்காசியைச் சேர்ந்த கணேசன், 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கோயம்புத்தூர் ஈஷா யோகா மையத்தில் தன்னார்வலராக சேவையாற்றி வந்துள்ளார்.
Published : November 16, 2026 at 4:03 PM IST
சென்னை: ஈஷா யோகா மையத்தில் தன்னார்வலர் ஒருவர் காணாமல் போன வழக்கின் விசாரணையை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் கணேசன். இவர் கடந்த 2007- ஆம் ஆண்டு முதல் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், இக்கரை, போளூவாம்பட்டியில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் தன்னார்வலராக சேவை செய்து வந்தார். இந்த நிலையில், கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் திடீரென யோகா மையத்தில் இருந்து காணாமல் போகியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக யோகா மையத்தின் சார்பில் அளிக்கப்பட்டப் புகாரின் அடிப்படையில் ஆலந்துறை காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த வழக்கில் எந்தவொரு முன்னேற்றமும் இல்லாததால், கணேசனை கண்டுபிடித்து தரக்கோரி அவரது சகோதரர் திருமலை என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், கணேசன் காணாமல் போன விவகாரத்தை விரைந்து விசாரித்து, இறுதி அறிக்கைத் தாக்கல் செய்ய ஆலந்துறை காவல்துறைக்கு கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இருப்பினும், இதுவரை இந்த வழக்கு தொடர்பாக எந்த இறுதி அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை.
"தனது சகோதரரை இதுவரை கண்டுபிடிக்கவும் இல்லை. எனவே, இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிசிஐடிக்கு மாற்ற வேண்டும்" எனக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திருமலை மீண்டும் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் விசாரித்தார். அப்போது, கடந்த ஜூன் மாதம் இந்த வழக்கில் ஆலந்துறை காவல்துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் மூன்று மாதங்களில் வழக்கின் புலன்விசாரணையை முடித்து இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, புலன் விசாரணையை முடிக்கவோ, இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யவோ காவல்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என அதிருப்தி தெரிவித்த நீதிபதி, இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிசிஐடி-க்கு மாற்றி உத்தரவிட்டார்.
மேலும், 12 வாரங்களில் (3 மாதத்தில்) விசாரணையை முடித்து, சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி கோவை சிபிசிஐடி காவல்துறைக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.