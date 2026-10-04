பாகிஸ்தான் பெண் உளவாளிக்கு பகிரப்பட்ட கடற்படை தகவல்கள்; கோவையில் இந்திய மாலுமி அதிரடி கைது
பிரதீப் முகர்ஜியை கோயம்புத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய அதிகாரிகள், விசாரணைக்காக ஆந்திர மாநிலம், விஜயவாடாவிற்கு அழைத்து சென்றனர்.
Published : October 4, 2026 at 8:40 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பாகிஸ்தான் பெண் உளவாளிக்கு இந்திய கடற்படையின் பாதுகாப்பு தகவல்களை அளித்த இந்திய கடற்படை மாலுமியை ஆந்திராவின் சிறப்பு உளவுப்பிரிவு காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பிரதீப் முகர்ஜி என்பவர் இந்தியக் கடற்படையில் விசாகப்பட்டினத்தை தளமாகக் கொண்ட கிழக்கு கடற்படையில் மாலுமியாக பணியாற்றி வருகின்றார். இவர் கோயம்புத்தூர் உள்ள ஐஎன்எஸ் அக்ரனியில் நடைபெறும் மேலாண்மை மேம்பாட்டு பயிற்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்துள்ளார். கடந்த ஒரு வாரமாக அங்கேயே தங்கிப் பயிற்சியில் கலந்து கொண்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில் ஆந்திரப் பிரதேச காவல்துறையின் பயங்கரவாதக் குழுக்கள், எல்லைத் தாண்டிய உளவு மற்றும் உயர் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களை விசாரிக்கும் சிறப்பு உளவுப்பிரிவு காவல்துறையினர் பிரதீப் முகர்ஜியை அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
இந்திய கடற்படை மாலுமி கைது செய்யப்பட்டது ஏன்?
பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பெண் உளவுத்துறை அதிகாரிக்கு, இந்திய கடற்படையின் ரகசிய பாதுகாப்பு தகவல்களை பிரதீப் முகர்ஜி கசியவிட்டிருப்பது சிறப்பு உளவுப்பிரிவினருக்கு (Counter Intelligence) தெரிய வந்துள்ளது. அத்துடன், பாகிஸ்தான் உளவாளியிடம் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக விசாகப்பட்டினம் கடற்படைத் தளத்துடன் தொடர்புடைய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து ஆந்திர மாநில அரசு சிறப்பு உளவுப் பிரிவு காவல்துறையினர், இது குறித்த தகவல்களை இந்திய கடற்படை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து அவரை கைது செய்ய அனுமதி பெற்றனர். இதைத்தொடர்ந்து ஆந்திராவில் இருந்து நேற்று (அக்.03) காலை கோயம்புத்தூருக்கு வந்த சிறப்புக் குழு ஐஎன்எஸ் அக்ரானியில் வைத்து இந்திய கடற்படை மாலுமி பிரதீப் முகர்ஜியை கைது செய்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, பிரதீப் முகர்ஜியை கோயம்புத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய அதிகாரிகள், விசாரணைக்காக ஆந்திர மாநிலம், விஜயவாடாவிற்கு அழைத்து சென்றனர். அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் உளவுப்பிரிவு காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.