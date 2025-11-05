ETV Bharat / state

“அவர் இன்னும் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளவில்லை” - கோவை சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவியை சந்தித்த மகளிர் ஆணைய தலைவர் பேட்டி!

பாதிக்கப்பட்ட மாணவி இன்னும் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளவில்லை, அவருக்கு தற்போது பாதுகாப்பும், மனநல ஆலோசனையும் அவசியமானதாக உள்ளது என தமிழக மகளிர் ஆணைய தலைவர் குமாரி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக மகளிர் ஆணைய தலைவர் குமாரி
தமிழக மகளிர் ஆணைய தலைவர் குமாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோயம்புத்தூர்: பாதிக்கப்பட்ட மாணவி மற்றும் அவரது ஆண் நண்பரை தமிழக மகளிர் ஆணைய தலைவர் குமாரி மருத்துவமனையில் நேரில் சந்தித்து விசாரணை மேற்கொண்டார்.

கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு கோவை விமான நிலையம் அருகே ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த 19 வயது கல்லூரி மாணவியை 3 பேர் கொண்ட கும்பல் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மூன்று பேரை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடித்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபட்டுள்ள பாதிக்கப்பட்ட மாணவி மற்றும் அவரது ஆண் நண்பரை தமிழக மகளிர் ஆணைய தலைவர் குமாரி நேற்று நேரில் சந்தித்து விசாரணை மேற்கொண்டார். அந்த விசாரணைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “பாதிக்கப்பட்ட மாணவியை சந்தித்து அவரிடம் மனம் விட்டு நீண்ட நேரம் பேசினேன். என்ன நடந்தது என்று முழுமையாக விசாரித்து, அறிக்கை தயார் செய்து வைத்துள்ளேன். அவரது தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தேன். தற்போது பாதுகாப்பும், மனநல ஆலோசனையும் அவருக்கு அவசியமானதாக உள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை பற்றி எந்த தகவலையும் கூற முடியாது. பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரின் பிரச்சினையை திரும்பத் திரும்ப கூற முடியாது. அந்தப் பெண் இன்னும் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளவில்லை. இந்த கொடூர செயலை செய்த குற்றவாளிக்களுக்கு சட்டப்படி கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்.

முதலமைச்சர் ஒரு மாத காலத்திற்குள் இந்த வழக்கை முடிக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். அது சரியான முடிவுதான். இதுபோன்ற குற்றங்களுக்கு உடனடியாக தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். கடுமையான தண்டனைதான் இந்த வழக்கிற்கு கிடைக்கும் வெற்றி” என்றார்.

தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ளும் முறை குறித்து கேட்டதற்கு, “அடுத்த கட்டமாக சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளோம். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்தால் பெண்கள் தைரியமாக முன்வந்து வெளியே சொல்ல வேண்டும். ஆணையம் சார்பில் முடிந்த அளவிற்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறோம்.

இதையும் படிங்க: 'பள்ளி மாணவர் திடீர் கோரிக்கை' - ஸ்பாட்டில் நிறைவேற்றிய அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்; நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!

மகளிர் ஆணையத்திற்கு இதுகுறித்து முன்பெல்லாம் மனுக்கள் வராது. ஆனால், இப்போது பெண்கள் முன்வர தொடங்கியுள்ளனர். பாலியல் வன்கொடுமை மட்டுமல்லாமல் குடும்ப வன்கொடுமை, வரதட்சணை கொடுமை என பல புகார் மனுக்கள் வருகின்றன. நடந்ததை வெளியே சொன்னால்தான் தீர்வு கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை பெண்களுக்கு வர வேண்டும். இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். நிச்சயமாக நீதிதுறை அதன் கடமையை செய்யும். மகளிர் ஆணையத்துடன் காவல்துறை மிக நன்றாக ஒத்துழைப்பு தருகிறது” என்றார்.

இறுதியாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜன் - ஜாய் கிறிஸ்டில்டா வழக்கு விசாரணை குறித்து கேட்டதற்கு, “காவல்துறை கமிஷனருக்கு டைரக்ஷன் பாஸ் செய்துவிட்டேன், அதற்கு தகுந்தாற்போல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

