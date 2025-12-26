மின்சாரம் தாக்கிய சிறுவனை காப்பாற்ற முயன்று உயிரிழந்த சிறுமி: மத்திய அரசு கௌரவம்
குழந்தைகளின் சாதனைகள் மற்றும் துணிச்சலை கௌரவிக்கும் இந்திய அரசின் குழந்தைகளுக்கான உயரிய விருதான பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால புரஸ்கார் விருது உயிரிழந்த குழந்தையின் பெற்றோரிடம் வழங்கப்பட்டது.
Published : December 26, 2025 at 3:40 PM IST
கோவை: மின்சாரம் தாக்கிய சிறுவனை காப்பாற்ற முயன்ற போது உயிரிழந்த சிறுமிக்கு இந்திய அரசின் உயரிய விருதான பால புரஸ்கார் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை சரவணம்பட்டியை அடுத்த சின்னவேடம்பட்டி - துடியலூர் சாலையில் ஏ.டபுள்யு.எச்.ஓ.ராமன் விகார் என்ற இந்திய ராணுவ வீட்டு வசதி வாரியத்தால் கட்டி விற்பனை செய்யப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உள்ளது. இந்த குடியிருப்புகளில் ஏராளமானவர்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு மே 23 ஆம் தேதி குடியிருப்பு வளாகத்தில் உள்ள பூங்காவில் மாலை 6.45 மணி அளவில் அங்கு வசிக்கும் பிரசாந்த் ரெட்டி என்பவரின் மகன் ஜியான்ஸ் ரெட்டி (வயது 6), பாலசந்தர் என்பவரின் மகள் வியோமா பிரியா (8) மற்றும் சில குழந்தைகள் விளையாடிக் கொண்டு இருந்தனர்.
எல்.கே.ஜி. படிக்கும் ஜியான்ஸ் ரெட்டியும், மூன்றாம் வகுப்பும் படிக்கும் வியோமா பிரியாவும் சறுக்கில் விளையாடிக் கொண்டு இருந்துள்ளனர். அப்போது பூங்காவில் சறுக்கில் விளையாடி கொண்டிருந்த ஜியான்ஸ் ரெட்டியை எதிர்பாராதவிதமாக அருகில் உள்ள மின்கம்பத்தில் இருந்து மின்சாரம் தாக்கியுள்ளது. இதனை பார்த்த வியோமா பிரியா காப்பாற்ற சென்றார். அப்போது அவரையும் மின்சாரம் தாக்கியதில் இதில் இருவரும் மயக்கம் அடைந்து அங்கேயே விழுந்தனர். இதையடுத்து அங்கிருந்த குழந்தைகள் ஓடி சென்று அவர்களின் பெற்றோரிடம் தெரிவித்தனர்.
அவர்கள் உடனடியாக ஓடி வந்து மயங்கி கிடந்த ஜியான்ஸ் ரெட்டி மற்றும் வியோமா பிரியா ஆகிய இருவரையும் தூக்கி கொண்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றனர். அங்கு குழந்தைகள் இருவரையும் பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் இருவரும் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். இது குறித்த தகவலின் பேரில் சரவணம்பட்டி காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். மேலும் குழந்தைகளின் உடல்களை கைப்பற்றி கோவை அரசு மருத்துவமனையில் இரு உடல்களும் உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் பெற்றோர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்து சரவணம்பட்டி காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியதில் மின்சாரம் தாக்கியதில் உயிருக்கு போராடிய ஜியான்ஸ் ரெட்டியை காப்பாற்ற சென்ற வியோமா பிரியா மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது.
இந்த சம்பவம் அன்று பரபரப்பாக பேசப்பட்ட நிலையில் குழந்தைகளின் சாதனைகள் மற்றும் துணிச்சலை கௌரவிக்கும் இந்திய அரசின் குழந்தைகளுக்கான உயரிய விருதான பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால புரஸ்கார் விருது வியோமா பிரியாவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி இன்று குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால புரஸ்கார் விருதை அவரது தாயார் அர்ச்சனா, குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்முவிடம் பெற்றார்.