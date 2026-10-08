8 ஏக்கர், 80 ஆயிரம் கிலோ, ரூ. 65 லட்சம் லாபம்! கோவையை கலக்கும் டிராகன் பழ விவசாயி
கோவையில் இயற்கை முறையில் டிராகன் பழ விவசாயத்தில் கலக்கும் விவசாயி பொன்னுசாமி குறித்த சிறப்பு செய்தி தொகுப்பு.
Published : October 8, 2026 at 1:31 PM IST
-By எஸ். சீனிவாசன்
மா, கொய்யா, வாழை போன்ற பழங்கள் நமது ஊரிலேயே விளையக்கூடியவை. ஆனால், டிராகன், கிவி, ரம்புட்டான், பேஷன் போன்ற பழங்களை வெளிநாட்டு பழங்கள் என்று தான் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஏனெனில் ஒவ்வொரு பழமும் அந்தந்த ஊர், வெப்பநிலை போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை பொருத்து தான் விளையும். இது பழங்களுக்கு மட்டுமல்ல; அனைத்து மரங்கள், செடி கொடிகள் மற்றும் பயிர்களுக்குமே பொருந்தும்.
ஆனால் வெளிநாட்டு பழங்களில் ஒரு சிலவற்றை நமது நாட்டிலேயே சாகுபடி செய்யமுடியும் என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? அதுவும் நமது மாநிலத்தில் சாகுபடி செய்வதோடு அதிகபடியான வருமானமும் ஈட்டலாம் என்பது எத்தனை பேருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது?
“ஆண்டுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 10 ஆயிரம் கிலோ டிராகன் பழம் கிடைக்கிறது. தீவிரமாக செய்தால் 15 ஆயிரம் கிலோ வரை கூட எடுக்க முடியும். வெயில் அதிகமாக இருந்தால் விளைச்சல் குறையும். எப்படியாயினும் ஆண்டுக்கு பத்தாயிரம் கிலோ உறுதியாக கிடைக்கும். விலையும் தற்போது நன்றாக கிடைக்கிறது” என்கிறார் டிராகன் விவசாயி பொன்னுசாமி.
டிராகன் பழத்தை எவ்வாறு விவசாயம் செய்வது?
டிராகன் பழச் செடிகள் கற்றாழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தாவரமாகும். இது தென் அமெரிக்கா மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா பகுதியைத் தாயகமாகக் கொண்டது. இருப்பினும், வியட்நாம் உலகளவில் டிராகன் பழ உற்பத்தியிலும் ஏற்றுமதியிலும் உலக சந்தையில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இதற்கு அந்த நாட்டின் சாதகமான வெப்பநிலையும், ஏற்றுமதி சார்ந்த விவசாய உத்திகளுமே காரணம். வியட்நாம் மட்டுமல்லாமல், தாய்லாந்து, பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேசியா மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளும் அதிக அளவில் டிராகன் பழத்தை உற்பத்தி செய்து வருகின்றன.
இந்தியாவிலும் அண்மை காலமாக டிராகன் பழச் சாகுபடி அதிவேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. இந்திய அரசு இதன் தோற்றத்தை ஒட்டி டிராகன் பழத்திற்கு 'கமலம்' எனப் பெயரிட்டு, சாகுபடியை ஊக்குவித்து வருகிறது. குஜராத், கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் டிராகன் சாகுபடி அதிகமாக உள்ளது.
ஒருமுறை நட்ட செடி சுமார் 20 முதல் 25 ஆண்டுகள் வரை தொடர்ந்து பலன் தரும். சந்தையில் இதற்கான தேவையும் விலையும் எப்போதும் நிலையாக இருப்பதால், நாட்டின் பாரம்பரியப் பயிர்களுக்கு மாற்றாக விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்தும் சிறந்த பயிராக இது மாறியுள்ளது.
டிராகன் விவசாயத்தில் அசத்தும் கோவை விவசாயி
கோவை மாவட்டம் காளம்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் விவசாயி பொன்னுசாமி. இவர் தனது 8 ஏக்கர் நிலத்தில் இயற்கை முறையில் டிராகன் பழங்களைச் சாகுபடி செய்து, விவசாயத் துறையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக டிராகன் பழ சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வரும் இவர், ஆண்டுதோறும் சராசரியாக 80,000 கிலோ டிராகன் பழங்களை உற்பத்தி செய்து, ஆண்டிற்கு சுமார் 65 லட்சம் வரை நிகர லாபம் ஈட்டி சாதித்து வருகிறார்.
குறைந்த தண்ணீரும் வறட்சியைத் தாங்கும் திறனும் கொண்ட டிராகன் பழப் பயிர், தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறு அதிக லாபம் தரும் பயிராக உருவெடுத்துள்ளது.
டிராகன் பழ விவசாயம் குறித்து பொன்னுசாமி கூறுகையில், “2018ஆம் ஆண்டு முதல் டிராகன் விவசாயம் செய்து வருகிறேன். முதலில் படிச்சாதனமான முறையில் இரண்டு ஏக்கரில் விவசாயம் செய்தேன். அதில் வருமானம் வருவது கண்டு மேலும் 6 ஏக்கரில் சாகுபடி செய்துள்ளேன். முதன்முதலில் ஏக்கருக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் வீதம் செலவானது. அதில் 3,500 கிலோ விளைச்சல் கிடைத்தது. அதுவே இரண்டாவது வருடம் 7,000 ஆனது. அதற்கடுத்தது 14,000 கிலோவாக படிப்படியாக விளைச்சலை அதிகப்படுத்தினேன்.
ஒரு கிலோ 150 முதல் 175 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்தேன். இதன் மூலம் நல்ல லாபம் கிடைப்பதால் முழு ஆர்வத்துடன் இதனை செய்து வருகிறேன். வெயில் காலங்களில் இதனை சமாளிப்பது சவாலான காரியம். வெயில் 35 டிகிரிக்கு மேல் சென்றால் செடிக்கு வெயில் படாத வகையில் அதனை மறைக்க வேண்டும். அதற்காக அகத்தி செடி, தட்டை பூண்டு போட்டுள்ளேன். அது உயரமாக வளர்வதால் செடி மீது வெயில் படாத வகையில் தடுக்கிறது.
வெயில் காலம் முடிந்தவுடன் ஜூன் மாதம் மீண்டும் அதனை அறுவடை செய்து உரமாக அங்கேயே போட்டு விடுவோம். முதல் ஆண்டு மட்டுமே 12 லட்சம் செலவாகும். அதன் பின்னர் உர செலவு, தண்ணீர் செலவு, களை அகற்றுதல் என ஒன்று முதல் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை மட்டுமே செலவாகும். இயற்கை உரமாக வேப்பெண்ணை, சோப்பு ஆயில் பயன்படுத்துவதால் மாவு பூச்சி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
இயற்கை உரம் பயன்படுத்தினால் போதும்
டிராகன் செடிகளுக்கு ரசாயனம் ஏதும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆண்டுக்கு இரண்டு மூன்று முறை இயற்கை உரம் கொடுத்தாலே பழத்தின் எடை அதிகரிக்கும். விளைச்சலும் நன்றாக இருக்கும். இங்கு விளையக்கூடிய டிராகன் பழங்களை கோவையிலுள்ள பல்வேறு பழமுதிர் நிலையங்களுக்கு விற்பனை செய்து வருகிறோம்.
மாட்டு சாணி, ஆட்டு எருவை ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஊட்டச்சத்தாக கொடுக்கிறோம். ஆண்டுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 10 ஆயிரம் கிலோ டிராகன் பழம் கிடைக்கிறது. தீவிரமாக செய்தால் 15 ஆயிரம் கிலோ வரை எடுக்க முடியும். வெயில் அதிகமாக இருந்தால் விளைச்சல் குறையும். தற்போது வெயில் அதிகமாக உள்ளதால் விளைச்சல் சற்று குறைந்துள்ளது. ஆண்டுக்கு 10 ஆயிரம் கிலோ என்பது உறுதி. அதற்கான விலையும் தற்போது நன்றாக கிடைக்கிறது.
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ஒரு பழத்திற்கு 100 ரூபாய் கிடைத்தால் நிரந்தரமாக கிடைத்தால் அதனை நல்ல லாபம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். விவசாயத்தை கைவிட நினைக்கும் விவசாயிகள் இதனை பயிர் செய்யலாம். அரசு மதிப்பு கூட்டுப் பொருளாக டிராகன் பழத்தை பயன்படுத்தினால், அனைத்து விவசாயிகளும் ஆர்வத்துடன் விவசாயம் செய்வார்கள்.
தாய் செடிக்கு ஐந்து முதல் ஆறு வயதான செடியில் இருந்து எடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு எடுத்தால் உடனடியாக காய் கிடைக்கும்” என்று அனைவரையும் டிராகன் பழ விவசாயம் செய்ய ஊக்குவிக்கிறார் பொன்னுசாமி.
டிராகன் செடி எவ்வாறு பயிரிடுவது?
- பொதுவாக டிராகன் செடிகள் படர்ந்து வளர வலுவான சிமெண்ட் தூண்கள் மற்றும் அதன் மேல் சதுர வடிவ காங்கிரீட் அமைக்கப்படுகின்றன.
- வடிகால் வசதியுள்ள மணல் சார்ந்த நிலங்கள் இதன் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் ஏற்றவையாக இருக்கும்.
- ரசாயன உரங்களுக்குப் பதிலாக மண்புழு உரம் மற்றும் ஆட்டு எரு ஆகியவை பயன்படுத்தினால் மண்ணின் நுண்ணுயிர் பெருக்கம் அதிகரிப்பதோடு பழத்தின் சுவையும் எடையும் கூடும்.
- இயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகளான வேப்ப எண்ணெய் கரைசல், பஞ்சகவ்யா மற்றும் மூலிகைக் கரைசல்கள் மூலம் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
- சொட்டுநீர்ப் பாசனம் மூலம் குறைந்த அளவிலான தண்ணீரே போதுமானது. அதிக தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்வது வேரழுகல் நோயைத் தடுக்கும்.
விவசாயி பொன்னுசாமியின் இந்த இயற்கை விவசாய சாதனை, குறைந்த நீர் ஆதாரத்தைக் கொண்டு அதிக லாபம் ஈட்ட விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக உள்ளது.