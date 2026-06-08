பல்லி விழுந்த குருமாவை உண்டதால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ.40 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
ஆட்டோ ஓட்டுநரான பத்ருதீன் உணவக நிர்வாகத்திடம் கைப்பேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு மருத்துவச் செலவைக் கோரியபோது அவர்கள் பதில் அளிக்க மறுத்துவிட்டனர்
Published : June 8, 2026 at 11:11 PM IST
கோயம்புத்தூர்: உணவகத்தில் வழங்கப்பட்ட குருமாவில் இறந்த பல்லி கிடந்த விவகாரத்தில், பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளருக்கு இழப்பீடு மற்றும் நீதிமன்றச் செலவுத் தொகை என ரூ.40 ஆயிரம் வழங்க நுகர்வோர் நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோவை மைல்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரான பத்ருதீன், கடந்த ஆண்டு ஜூன் 26 ஆம் தேதி கோவை பீளமேடு பிராட்வே சாலையில் உள்ள ஒரு தனியார் உணவகத்துக்கு தனது குடும்பத்தினருடன் சாப்பிடச் சென்றுள்ளார். அங்கு ரூ.200 செலுத்தி பரோட்டா மற்றும் குருமா ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தபோது, குருமாவில் இறந்த பல்லி ஒன்று கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உடனே அவரும், அவரது குடும்பத்தினரும் சாப்பிடுவதை நிறுத்தினர்.
குருமாவில் இருந்த பல்லியைத் தனது கைப்பேசியில் புகைப்படம் பிடித்த பத்ருதீன், உணவக ஊழியர்களிடம் முறையிட்டுள்ளார். ஆனால், உணவக நிர்வாகத் தரப்பில் உரிய விளக்கமோ அல்லது வருத்தமோ தெரிவிக்கப்படவில்லை.
இந்த உணவை உட்கொண்டதால் பத்ருதீனுக்கு திடீர் மயக்கம் ஏற்பட்டு, தனியார் மருத்துவமனையின் அவசரப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார். தொடர்ந்து வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டதால், பின்னர் அரசு மருத்துவமனையிலும் சேர்ந்து சிகிச்சை பெற்றுள்ளார். இதனால், ஆட்டோ ஓட்டுநரான அவருக்குக் கூடுதல் மருத்துவச் செலவு ஏற்பட்டதுடன், ஒரு வாரம் ஆட்டோ ஓட்ட முடியாததால் வருமான இழப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து உணவக நிர்வாகத்திடம் கைப்பேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு மருத்துவச் செலவைக் கோரியபோது அவர்கள் பதில் அளிக்க மறுத்துவிட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, தனக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு உரிய இழப்பீடு கோரி, கோவை மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் பத்ருதீன் மனுத் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை திங்கள்கிழமை விசாரித்த நுகர்வோர் நீதிமன்ற நீதிபதி தட்சணாமூர்த்தி மற்றும் உறுப்பினர் சுகுணா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, பாதிக்கப்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநருக்குத் தனியார் உணவக நிர்வாகம் இழப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ.30 ஆயிரம் மற்றும் நீதிமன்றச் செலவுத் தொகையாக ரூ.10 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.40 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.
பர்கரில் புழு?: பர்கரில் புழுக்கள் நெளிந்த விவகாரம் தொடர்பாக, கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளுடன் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு கோவையில் பிரபல தனியார் உணவக நிர்வாகத்தினருக்கு உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
கோவை அவிநாசி சாலையில் நவ இந்தியா பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் (KFC) உணவகத்தில், சில இளைஞர்கள் வாங்கிய பர்கரில் புழுக்கள் இருந்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. பர்கர் சாப்பிடும்போது புழுக்கள் நெளிந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த இளைஞர்கள், உடனடியாக இதுகுறித்து உணவக ஊழியர்களிடம் புகார் தெரிவித்தனர். அதற்குப் பதிலாக உணவக நிர்வாகம் மற்றொரு பர்கரை வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவுப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாகக் குற்றம்சாட்டிய அந்த இளைஞர்கள், இச்சம்பவத்தை வீடியோவாகப் பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலானது.
இதைத் தொடர்ந்து, உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட உணவகத்துக்கு திங்கள்கிழமை சென்று அங்கிருந்த உணவு வகைகளை ஆய்வு மேற்கொண்டனர். பின்னர், உணவகத்தின் சமையல் அறை மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் அமரும் பகுதி என அனைத்துப் பகுதிகளிலும் அதிகாரிகள் சோதனையிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.
பின்னர், பர்கரில் புழுக்கள் இருந்தது தொடர்பான வீடியோக்கள் வைரலானது தொடர்பாக உணவக நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊழியர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இதுகுறித்து உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணயத் துறையின் கோவை மாவட்ட நியமன அலுவலர் அனுராதா கூறுகையில், "அதுபோல சம்பவம் எதுவும் நடைபெறவில்லை என உணவக நிர்வாகம் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சம்பவத்தன்று உணவகத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளுடன் நிர்வாகத்தினர் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது" என்றார்.