பழங்குடியினர் பள்ளிக்கு சென்று வர 2 புதிய வேன்களை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர் - குவியும் பாராட்டுகள்
புதிய வேன்களின் முழு பராமரிப்பு மற்றும் ஓட்டுநர் செலவுகள் போன்றவை வனத்துறையினரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 9, 2026 at 1:52 PM IST
கோயம்புத்தூர்: டாப் ஸ்லிப் பழங்குடியின மாணவ மாணவிகள் பள்ளிக்குச் சென்று வர புதியதாக ரூபாய் 44 லட்சம் மதிப்பில் இரண்டு வேன்களை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்.
பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் டாப் ஸ்லிப் பகுதியில், எருமை பாறை, கோழி கமுத்தி, கூமாடி, போன்ற பழங்குடியின மக்களின் 77 மாணவ மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இவர்களில் 35 மாணவ மாணவிகள் டாப் ஸ்லிப் உண்டு உறைவிட பள்ளியிலும், மீதமுள்ள 42 மாணவ - மாணவிகள் பொள்ளாச்சி மற்றும் ஆனைமலை பகுதிகளுக்கும் சென்று தங்கள் மேற்படிப்பை பயின்று வருகின்றனர்.
இந்த மாணவ - மாணவிகள் பள்ளிக்கு சென்று வருவதற்காக புதியதாக பள்ளி வேன் ஏற்பாடு செய்து தரவேண்டும் என்று மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். இதன் அடிப்படையில் தனியார் நிறுவனத்தின் சி.எஸ்.ஆர். நிதியிலிருந்து சுமார் 44 லட்சம் மதிப்பீட்டில் இரண்டு புதிய பள்ளி வேன்களை மாணவ மாணவிகளின் பயன்பாட்டுக்காக இன்று (செப்டம்பர் 9) கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் வழங்கினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார், “கோவை மாவட்டம் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் டாப் ஸ்லிப் மற்றும் கோழி கமுத்தி உள்ளிட்டவை ஏழு மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளாகும். இங்குள்ள மாணவர்கள் கல்வி சார்ந்த விஷயங்களுக்கு பொள்ளாச்சி, ஆனைமலை பகுதிகளுக்கு வர வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
எனவே மாணவ - மாணவிகள் பள்ளிகளுக்கு சென்று வர வசதியாக, தனியார் நிறுவனம் சி.எஸ்.ஆர். மூலம் 44 லட்சம் செலவில், இரண்டு புதிய வேன்கள் அவர்களது பயன்பாட்டிற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாகனத்தின் முழு பராமரிப்பு மற்றும் ஓட்டுநர் செலவுகள் போன்றவை வனத்துறையினரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, டாப் ஸ்லிப் வனச்சரகர் வெங்கடேஷ் இதுகுறித்து கூறியபோது, “மலைவாழ் கிராமங்களில் உள்ள பள்ளி குழந்தைகள் ஏராளமானோர் படிப்பதற்காக ஆனைமலை, பொள்ளாச்சி ஆகிய பகுதிகளுக்கு செல்கின்றனர். அவர்களின் வசதிக்காக தற்போது புதிய இரண்டு வேன்களை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கியுள்ளார். இதனால் குழந்தைகள் படிப்பதற்கு எளிதாக செல்ல முடியும். வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதி என்பதால் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி வனத்துறை உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவின் பெயரிலும் தற்போது வேன்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மேலும் மழைக் காலங்களில் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்ல மிகவும் சிரமப்பட்டு வந்தனர். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இனி இல்லை” என தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய கோவை மாவட்ட மலைவாழ் மக்கள் சங்கத் தலைவர் பரமசிவம், “ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் பகுதி என்பதால் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக உள்ளது. உண்டு உறைவிட பள்ளி குழந்தைகள், ஆனைமலை மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகள், பொள்ளாச்சி சென்று படிக்கும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் வந்து போக இந்த இரண்டு புதிய வேன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இந்த வாகனத்தை வனத்துறையினர் முறையாக பராமரித்தால் இன்னும் எளிதாக இருக்கும்” என்று கூறினார்.